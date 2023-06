Kui tegemist vajab suurem või väiksem töö, olgu selleks siis erinevad pinnasetööd, ehitusmaterjalide tõstmine, suurem niitmine või kännu freesimine, ja tekib vajadus kasutada erinevate masinate abi, ei tule abi enam pikalt otsida. Sinu tööd aitab teostada teleskooplaadur.ee oma laialdase masinapargi ja kogenud meeskonnaga.

Teleskooplaadur.ee on suurim teleskooplaadurite rendiga tegelev ettevõte, kelle teenuseid on võimalik tarbida üle Tallinna ja Harjumaa. Rentida saab Avanti laadureid, miniekskavaatoreid ning teleskooplaadureid. Mugav on seejuures kasutada kopajuhi teenust, aga võib ka kogu töö juures ise käe külge panna.

Väike, aga tubli masin

Avant on masin, mille kompaktne välimus võib eksitada. See universaalne väiksemat sorti abiline oma mitmete lisadega pakub laialdasi võimalusi üheainsa masinaga paljude erinevate tööde teostamiseks. Teleskooplaadur.ee pakub võimalust rentida nii väiksemat kui ka pisut suuremat ja võimsamat masinat, et tehtud saaks nii väiksemad kaevamised kui ka suuremad puurimised ja pinnasetööd. Lisaseadmetest on populaarsemad maafrees, hooldusniiduk, maapuur, kännufrees, hammustav kopp ja tasandusrest.

Avanti laaduri kasutamine on niivõrd lihtne, et eelnevat laadurijuhtimise kogemust ei olegi vaja! See väike roheline kabiinita imemasin võimaldab juhile suurt vaatevälja ja head manööverdamist ka kitsamates oludes. Loomulikult ei pea kõiki töid ise ära tegema, võimalik on koos masinarendiga palgata laadurijuhi teenus ja seda ka muul ajal kui esmaspäevast reedeni, üheksast viieni.

Kõrgele ja kaugele

Teleskooplaaduri abil saavad tehtud väga erinevad ja erineva keerukusastmega ülesanded.

Tõstehargid võimaldavad teha erinevaid tõstmis- ja laadimistöid erinevatel raadiustel ja kuni 18 meetri kõrgusel. Kasutada saab seda näiteks akende ja erineva ehitusmaterjali tõstmiseks, merekonteinerite laadimiseks ja teisaldamiseks, katusematerjali tõstmiseks ja töödeks erinevate korruste vahel.

Teleskooplaadurite kopad annavad võimaluse teostada mistahes laadimistöid, teisaldada pinnast ja puistematerjale, täita vundamente ja sooritada pinnase planeerimisega seotud töid. Oludes, kus materjali on vaja sisse tõsta kitsamatest avadest, tuleb appi 1,45 meetri laiune väike kopp. Suure kopa laius on 2,4 meetrit.

Tõstekorvi eesmärk on tõsta inimene töö jaoks vajalikule kõrgusele. Kuna teleskooplaaduri suurim tõstekõrgus on 18 meetrit, saab selle abil näiteks teha töid katustel, fassaaditöid, arboristi töid, talvisel ajal katuste puhastamist ja jääpurikate eemaldamist.

Tööd kitsastes oludes

Lisaks Avanti laaduritele, millel on suurepärane võimekus kitsastes oludes oma töödega hakkama saada, pakub teleskooplaadur.ee ka miniekskavaatori renti. Need masinad on loodud teostamaks töid väikeste alade peal, nagu näiteks kraavide kaevamine või nende täitmine. Masinad on suure jõudlusega ja võimaldavad enam, kui pealt vaadates aimata võib.

Raha- ja ajavõit

Tellides tööde teostamiseks vajalik masin läbi teleskooplaadur.ee, säästad nii aega kui raha. Kvaliteetsete masinate ja oma ala spetsialistidest kopajuhtide abi kasutades võid kindel olla, et kõik vajalik saab tehtud!

Võta ühendust läbi veebilehe teleskooplaadur.ee, saada e-kiri oma soovide ja plaanidega teleskooplaadur@gmail.com või helista 5551 3292.