Vaatama tehnoloogia kiirele arengule, on siiski majapidamisi, kus tuleb ette telepildi hangumist või hakkimist ning olemasolev TV-teenus ei vasta ootustele.

Teeme siinkohal ülevaate Home3 teleteenusest, mis pakub muuhulgas sisu ja võimalusi, mida mujalt ei leia ning loodetavasti oleme sulle abiks sobiva teenuse valimisel.

Mis on Home3 ja miks on see teleteenus populaarne eelkõige eramajades?

Home3 on teleteenus, mille teeb unikaalseks asjaolu, et telepilt ulatub ka kõige kaugematesse Eestimaa piirkondadesse, sest see ei sõltu kaabli ega mobiililevi olemasolust – sinu lemmiksisu jõuab telerisse satelliidi kaudu. Kui elad piirkonnas, kuhu kaabeltelevisioon ei ulatu ja mobiililevile ei saa kindel olla, on

Home3 nutikas valik. Tänu kasutatavale tehnoloogiale tagab

Home3 suurepärase vaatamiskogemuse ning sul ei ole vaja tunda muret puuduliku või nõrga interneti pärast, mis võib mõjutada telepildi kvaliteeti. Kui kasutad oma kodus mobiilset internetti ja oled seni selle kaudu oma olemasolevat teleteenust

kasutanud, on Home3 teenus eriti kasulik – Home3 teleteenusega vabastad mobiilivõrgu ressursi, mis muidu TV-teenuse peale kulub.

Home3 teleteenus on populaarne eramajades, sest telepilt jõuab televiisorisse satelliitantenni kaudu, mille paigaldamine on sobilik eelkõige eramajadele. Antenni paigalduse ning teenuse seadistamise pärast ei sa pea muretsema, sest tänapäeval on satelliitantennid niivõrd kompaktsed, et ei riiva silma ja mis veelgi parem – kogenud Home3 tehnikud paigaldavad ja seadistavad teenuse ning standardpaigalduse eest ei pea sa midagi tasuma! Home3 TV-teenuse kasutamiseks vajalikud seadmed (satelliitantenn, -digiboks) on paketi hinna sees ja ka nende eest ei ole vaja eraldi juurde tasuda.

Kas Home3 teleteenust saab kasutada ainult oma kodus?

Loomulikult saad Home3 teleteenust mugavalt nautida oma kodus olevast telerist satelliitantenni ning digiboksi abil. Kui soovid telekanaleid, filme või sarju vaadata näiteks nutiseadmest, nii kodus kui ka liikvel olles, siis laadi alla Go3 rakendus ning naudi oma lemmiksaateid mugavalt olenemata sellest, kus parasjagu viibid. Nimelt kaasneb Home3 paketiga ligipääs ka Go3 sisule – näiteks “Kodu” paketiga saad ligipääsu Go3 “TV ja Filmid” paketile. „TV ja Filmid“ paketiga saad vaadata oma lemmik telekanaleid ja ka Hollywoodi kassahitte. Liitudes Home3-ga, saad kaks teleteenust ühe kuutasu eest ja sul on võimalik nautida Home3 TV-teenust oma kodus olevast telerist ja samaaegselt vaadata Go3 sisu nutitelefonist, tahvlist, arvutist või nutitelerist! Kui soovid jälgida uudiseid, aga kaaslane hoopis oma lemmikseriaali, siis saate mõlemad vaadata just seda, mida soovite ja just seal, kus parasjagu viibite!

Milliseid telekanaleid pakuvad Home3 paketid?

Home3 TV-teenuse valikus on kolm paketti: “Starter”, “Kodu” ja “Kodu+”. “Starter” pakett on suurepärane valik neile, kes otsivad taskukohast meelelahutust. Paketis on valik peamistest meelelahutuskanalitest, sealhulgas Eesti kanalid, filmikanal Viasat Kino ning mitmeid uudiste-, laste-, teadus- ja loodussaadete kanaleid. Lisaks saad soovi korral juurde tellida erinevaid lisakanaleid vastavalt oma eelistustele. Home3 “Starter” paketi tellijad saavad Go3 äpi abil vaadata oma põhipaketi telekanaleid mugavalt meelepärasest nutiseadmest, mis võimaldab nautida meelelahutust nii kodus kui ka liikvel olles.

Home3 kõige populaarsem “Kodu” pakett pakub mitmekülgset meelelahutust kogu perele. Paketti kuuluvad populaarsed Eesti kanalid, mitmed filmi- ja spordikanalid nagu Go3 Films, Viasat Kino Action, Go3 Sport 2 ning uudiste-, laste-, teadus- ja loodussaadete kanalid. Lisaks nimetatud telekanalitele sisaldub “Kodu” paketis Go3 “TV ja Filmid” pakett, mis avab ukse laiale valikule tele- ja filmisisule, pakkudes nii põnevaid kui ka harivaid vaatamiselamusi.

Kui armastad mitmekesist meelelahutust ning soovid kõikvõimalike uudistega kursis olla, siis on “Kodu+” pakett just sulle! See on üks suurima kanalite arvuga üle õhu levivaid pakette Eestis, mis pakub kõike, mida üks tõeline meelelahutusnautleja võiks soovida. Enam ei pea muretsema, et õhtuks ei leia sobivat saadet, sest lisaks Home3 “Kodu+” paketis sisalduvatele kanalitele, saavad selle paketi kasutajad ligipääsu ka Go3 “Kõik Hinnas” paketile, millega on võimalus vaadata discovery+ kanaleid! Discovery+ kanalite nägemiseks peab olema aktiveeritud Go3 konto!

Home3 pakettides olevatel telekanalitel on 7-päevane järelvaatamise võimalus, mis on TV-teenuse kuutasu sees ja selle eest ei ole vaja eraldi tasuda. Juhime siinkohal tähelepanu, et kui Home3 TV-teenuse kasutamiseks ei ole vaja internetti, siis järelvaatamise kasutamiseks peab olema internetiühendus. Koostöös mobiilioperaator Tele2-ga pakume oma klientidele nii 4G kui ka 5G mobiilset internetti ja seega saad omale teleteenuse ning soovi korral ka interneti mugavalt ühest kohast.

Uutele liitujatele on meil suurepärane eripakkumine – Home3 „Kodu“ pakett koos piiramatu 4G internetiga vaid 27,99 € / kuu (tavahind 37,99 € / kuu) ning anname hinnagarantii, et paketi kuutasu ei muutu järgneva 24 kuu jooksul. Usume, et see lahendus võimaldab sul oma rahaasju paremini planeerida ning arvestades Home3 „Kodu ja 4G internet“ paketi tavahinda, on sul võimalik kahe aasta jooksul säästa 240€.

Täpsemad kampaaniatingimused leiad veebilehelt www.home3.ee. Lisainfot Home3 teleteenuse kohta saad veebilehtedelt www.home3.ee, helistades 698 9000 või saates meile kirja aadressile info@home3.ee.

Kui soovid teenustega lähemalt tutvuda, külasta meie telki Luige Laadal 10.-12. mail.