Alanud aasta tuleb majanduslikult keerukas nii mõnelegi perele. Omavalitsustel on üks võimalus lastega perede toetamisel jagada koolis tasuta hommikuputru. Harju Elu uuris, kui paljudes omavalitsustes seda võimalust kasutatakse.

„Hommikupudru pakkumise eesmärk on laiem kui üksnes kitsikuses perede toetamine. Hommiksöök tagab, et kõigi õpilaste põhivajadused on koolipäevaks kaetud. Alles siis saavad nad keskenduda õppimisele,“ leiab Loksa gümnaasiumi direktor Argo Aug. Koolis, kus aasta alguse seisuga õpib 218 õpilast, hakati hommikutoitu pakkuma sellest aastast. „Leidsime nii linnajuhtide kui ka kooli söökla personaliga, et nn hommikupudru pakkumine ei ole kulukas, peamine kuluallikas on tööjõukulu. Aga meil on koolis tublid kokad, olid nõus lastele ühe toidukorra lisaks tegema,“ räägib direktor. Kui palju õpilastest seda võimalust kasutab, ta veel öelda ei osanud. Loodab, et vähemalt pooled.

Kuusalu vallas on kolm kooli: Kuusalu keskkool, Kolga kool ja Vihasoo lasteaed-algkool. „Õpilastele tasuta hommikust toidukorda pakub Kolga kool, kes alustab PRIA piima ja köögivilja pakkumist esimesel vahetunnil. Lisaks pakutakse õpilastele võileiva valmistamise võimalust,“ rääkis valla suhtekorraldaja Triinu Rebane.

Ka kõrval olevas Anija vallas saavad õpilased tasuta hommikuputru kahes koolis: Aegviidu koolis ja Kehra gümnaasiumis. „Kolmandas koolis, Alavere lasteaed-põhikoolis prooviti ka mõned aastad tagasi hommikupudru pakkumist, kuid huvi oli väga leige,“ kõneleb Anija valla abivallavanem Tiina Silem.

Jõelähtme vallas on kolm kooli. Kahes neist, Loo ja Kostivere koolis pakutakse tasuta hommikuputru. Hommikupudru hind omavalitsusele on keskmiselt 48 senti. „Kolmandas, Neeme koolis algavad tunnid alles kell 9.10 ja lapsevanematega läbirääkimiste käigus otsustasime, et hommikuputru ei pakuta,“ räägib abivallavanem Priit Põldma.

Kiili vallas on üks kool: Kiili gümnaasium, kus õpib ligi 1000 õpilast. Koolis pakutakse lastele hommikuputru. Valla suhtekorraldaja Kristi Lehiste andmetel on see kõigile soovijatele tasuta. „Hommikupuder on tõhus hommikusöök ja seda käivad väga paljud söömas. Kas põhjuseks on praktilisus, elutempo, mugavus või pere kasin sissetulek, on raske öelda, sest sööjaid on tõesti palju. Igal juhul on see suurepärane päeva algus,“ kinnitab algklasside õpetaja Esta Kullamaa.

Lapsi toetatakse erinevalt

Saue vallas on seitse kooli, kus toitlustatakse lapsi valla korraldatud toitlustuse riigihanke tulemuste järgi. Nende koolide õpilastele on ka hommikupuder tasuta. Valla jaoks kajastub pudru hind päevatoidu maksumuses ja eraldi ei pea selle eest maksma ei vald ega kool. „Toitlustamise riigihanget korraldades oli üks vallapoolne tingimus, et sama hinnaga saaksid soovijad ka hommikusöögi. Nii meie koolides ongi – soovijad saavad tasuta hommikusöögi,“ kõneleb Saue vallavanem Andres Laisk.

„Lääne-Harju vallas on seitse kooli ning hommikusöök koolis tasuline – maksab 32 senti ja hetkel ei ole plaanis seda muuta. Õpilaste jaoks on koolilõuna tasuta ja see jääb kogu 2025. aastaks nii. Perekonnad, kellel on raske majanduslik olukord ning toimetulekupiir võimaldab, saavad pöörduda sotsiaalosakonna poole ning neile vormistatakse vastavad toetused, sh tasuta hommikusöök koolis. Lähtume siin juhtumipõhiselt,“ on vallavanem Jaanus Saat toitlustamisprobleemidega valla koolides põhjalikult kursis.

„Maardu kõigis kolmes koolis – Maardu gümnaasiumis, Maardu põhikoolis ja Kallavere keskkoolis – pakutakse õpilastele tasuta hommikuputru. Hommikupudru portsu maksumus linnale on 35 senti,“ sõnas Maardu avalike suhete nõunik Jelena Kat­-

suba.

„Keila koolis on hommikupuder lisandiga tasuline, hinnaga 65 senti. Viimase pool­aasta andmed näitavad, et hommikusöögi võimalust kasutab iga päev 5–15 õpilast ning vähesel määral ka kooli töötajad. Keila kool pakub õpilastele alates esimesest kuni viimase klassini tasuta koolilõunat, mille kulud katab kahasse Keila linn ja riik,“ kõneles Keila linnavalitsuse avalike suhete juht Valdur Vacht.

Kooli pakutavaid tasuta lõunaid kiidab ka tehnoloogiaõpetaja Külli Kalamees. „Valik on mitmekülgne. Portsjoni saab ise kokku kombineerida. Värskeid lisandeid on iga päev vähemalt viis-kuus. Piim, mahl, erinevad kastmed, kõik on õpilastele tasuta,“ kiidab ta.

Harku vallas on kokku viis üldhariduskooli, hommikusöögi võimalust pakutakse neist kõige suuremas ehk Tabasalu kooli peamajas ja algklasside majas. Seal pakutav hommikusöök on tasuline, makstes 45 senti. „Ülejäänud neljas valla koolis hommikusööki ei pakuta, kuid õpilastele on ette nähtud ennelõunased puu- ja juurvilja terviseampsud,“ täpsustas Harku vallavalitsuse suhtekorraldaja Madis Idnurm.

Ei pakuta tasuta hommikusööki

Raasiku valla sõnum on lühike. „Vallas on kolm munitsipaalkooli. Kahjuks ei ole meil võimalik pakkuda tasuta hommikusööki, lõunasöök on tasuta.“ teatas Raasiku vallavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Karolin Tooming.

Rae vallas on kuus põhikooli, kus õpib kokku 3758 õpilast. Rae valla kommunikatsioonijuhi Ruth Rohti kinnitusel tasuta hommikusööki valla koolides ei pakuta.

Viimsis on viis üldhariduskooli kokku 2720 õpilasega, lisandub veel riigi hallatav gümnaasium. Vallavalitsuse haridusosakonna juhataja Maiu Plumeri sõnul on Viimsi koolides hommikupuder tasuline. Viimsi valla vähekindlustatud peredel on võimalik taotleda toetust gümnaasiumis õppiva või põhikooli pikapäevarühmas käiva lapse toiduraha maksumuse hüvitamiseks õppeperioodil. Sotsiaaltöö pea­spetsialisti Lemmi Pargi sõnul koolitoidu toetuse taotlusi viimastel aastatel ei ole esitatud, aga võimalus on jätkuvalt olemas.