Tallinna vanalinn vajab uut hingamist ja ettevõtmist, mis elu ajaloolistele tänavatele tagasi tooks. Tallinna linnaplaneerimise amet koostöös keskkonna- ja kommunaalametiga soovib luua 2025. aastal Aia tänavale suvetänava, mis võiks piirkonda taas rõkkava igapäevaelu luua.

„Tallinna vanalinna suurim probleem on selle elujõulisuse kadumine. Vanalinn paelub turiste, kuid tavapärast igapäevaelu on ajaloolises linnasüdames õige väheks jäänud,“ leiab Tallinna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere. Teiste Põhjala linnade eeskujul saab Tallinn endale samuti suvetänavad. Soomes tuntud kui kesäkatu ja Rootsis sommarplats või sommargågata – need on kümned tänavad, mis on näiteks, kuidas lihtsate võtetega luua ajutiselt tänavaruum, kus on rohkem inimesi ning paremad tingimused ettevõtluseks, töötamiseks või vaba aja veetmiseks.

Aia tänav taas elavaks

Aia tänav on vanalinnale ebatüüpiline tänav, mis annab hea võimaluse julgemalt katsetada. „Mõte on muuta see tänav inimestele meeldivamaks kohaks, kuhu tahetakse tulla ja seal aega veeta. Miks? Seal on teisi inimesi, kuna eri vanustele ja vajadustele on tegemist, olemist, rohelust, mööblit ja liikumisruumi,“ kõneleb Pere. „Kuna tänava iseloom muutub päris tugevalt, siis oleme jaotanud selle eri ruumiosadeks. Esmajärgus suuname fookuse just tänava esimesele lõigule, kus paikneb palju ärisid ning avalikke funktsioone ja seetõttu enim inimesi,“ lisab ta.

Suvetänava loomise üks eesmärk on muuta tänaval viibimine meeldivamaks. Alale soovitakse luua puhkekohti ja lisada haljastust, mida seal siiani peaaegu et polegi olnud. Laste mänguväljakut ajutiselt luua ei saa, küll aga on võimalik kasutada erinevaid mängulisi elemente, mis pakuvad rõõmu nii väikestele kui ka suurtele.

Plaani järgi paraneb tänaval ka ligipääs äridele. Senine parkimislahendus võtab enda alla väga palju ruumi ning tihtilugu pargivad tänaval hoopis töötajad, mitte kliendid. Aia tänaval hõlbustatakse ligipääs rohkematele inimestele ning ruumikasutuse paranedes lisandubki ruumi muudeks tegevusteks, mis omakorda inimesi sinna meelitab.

Suvetänavad on ennast juba tõestanud

„Tartu autovabaduse puiestee on maailmatasemel kohaloome näide ning oli ka nomineeritud Euroopa Uue Bauhausi auhinnale. Kusjuures tehisaruga kogutud andmed näitasid, et Autovabaduse puiestee ajal suurenes vahetus läheduses ettevõtete külastatavus ja käive,“ kõneleb abilinnapea Pere.

Aia tänava lahendus töötatakse välja ja ehitatakse uue linnaarhitekti juhitud Ruumiloome meeskonna ja Pärtel-Peeter Pere kureeritava KeKo koostöös. „Loodame võtta kasutusele võimalikult palju ideid. See on arhitektide töö, kuidas siduda erinevad piirangud ning ettepanekud ühtseks ruumiliseks tervikuks. Juulis ja augustis käib linlastelt ideekorje, mille käigus saab igaüks oma mõtteid välja pakkuda,“ selgitab Pere. Küsitluse leiab siit: https://app.maptionnaire.com/q/2ag8mcx3oh28?lang=et.

„Pikas plaanis soovime suvetänava katsetustest jõuda ka püsivamate lahendusteni, kuid enne põhjalikke ümberehitusi on väga oluline justnimelt katsetada, kuidas tänavaruumi kasutada saaks, milline lahendus töötab ning mida inimesed omaks võtavad,“ räägib Pere. „Suvetänava lahendusi soovime testida ka mujal, eeskätt just teiste asumite peatänavatel. Näiteks Lastekodu tänav ehitatakse järgmiseks aastaks ümber Keldrimäe ja Juhkentali asumite moodsaks peatänavaks, aastal 2026 Koidu tänav Uues Maailmas. Teistes asumites saame seniks katsetada suvetänavatega,“ lisab ta.