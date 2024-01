Tallinna ringtee Luige-Kurna lõigul toimus reede, 12. jaanuari hommikul Eesti kõigi aegade suurim ahelavarii, milles osales 25 sõidukit – nii veokeid, kaubikuid kui ka sõiduautosid. Viga sai 11 inimest, kellest kaheksa vajasid haiglaravi. Kellegi elu õnneks ohus ei ole.

Kell 9.15 teatati mitmest järjestikustest liiklusõnnetusest Tallinna ringtee 13. kilomeetril IKEA lähedal. Umbes ühekilomeetrisel lõigul toimus kokku neli erinevat avariid, milles osalenud 25 sõidukist seitse olid rekad. Enamik õnnetustest olid plekimõlkimised, kuid mõned autod olid siiski üsna laiaks litsutud, 11 inimest sai viga ning kaheksa neist toimetas kiirabi haiglasse. Kohal oli üle kümne kiirabiekipaaži.

„Hetkel me ei leidnud viimastest aastastest, et politseis oleks registreeritud 20+ sõidukite arvuga liiklusõnnetusi,“ ütles Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) pressiesindaja Annika Maksimov. „Kõige suurema sõidukite arvuga juhtumi – 17 seotud sõidukit – leidsime 2008. aastast, aga seal ei olnud tegemist ahelavariiga, vaid üks veoauto sõitis otsa puule ja riivas okstega teisi sõidukeid.“

PPA avariimenetlusgrupi juht Raul Annuka ütles, et sündmuse uurimine on alles algusjärgus, mistõttu täpseid vastuseid kronoloogia osas veel anda ei ole. „Kannatanutega õnnetuste osas alustasime menetlused. Ilmselt tuleb reedese õnnetuse põhjuseid ikkagi otsida sõidukiirusest ja liiga väiksest pikivahest,“ sõnas Annuka.

Nähtavust peaaegu polnudki

Teeolud Eesti maanteedel olid 12. jaanuari hommikul tiheda lumesaju ja tuisu tõttu väga keerulised. Teekatted olid tugeva saju tõttu lumised ja äärmiselt libedad, paljud kõrvalmaanteed ning väiksemad teed olid raskesti läbitavad. Päästetööde juhi Tarmo Kloostri sõnul nähtavus sündmuskohal praktiliselt puudus – seda koges ta sündmuskohale sõites ka ise.

„Kahjuks ei osanud keegi liiklejatest valida õiget sõidukiirust, läks külglibisemisse ja lõppes see sellega, et teised autod sõitsid talle otsa,“ rääkis Klooster ETV-le. Kaasa mängis ka tihe liiklus, hommikune tipptund. Esimesele õnnetusele järgnesid teised, Kloostri sõnul ilmselt ka sellepärast, et mõned juhid jäid vaatama, mis toimub, osad pidurdasid, osad mitte.

Kõige rohkem oli tema sõnul tegu kannatanute kättesaamisega, sest autod, nii suured rekad kui ka väiksed sõiduautod olid ühes kuhjas segamini. Samal ajal, kui autod järjepanu üksteisele otsa sõitsid, toimetati Tallinna ringteel teehooldustöödega. Transpordiameti selgituse kohaselt oli tegemist planeeritud tegevusega – hooldeautod puhastasid teed juba saju algusfaasis.

Inimeste jaoks toodi kohale soojak

Esimesena saabusid kell 9.35 sündmuspaigale Assaku päästjad, kes hakkasid kohe õnnetuses osalenud autojuhtide terviseseisundit kontrollima ja olukorda välja selgitama. Päästjad eemaldasid õnnetuspaigas masinatelt akuklemmid, et likvideerida igasugune süttimisoht. Samuti oli ühest masinast vaja hüdrauliliste tööriistadega välja lõigata kannatanu, kes anti üle kiirabiarstide hoole alla.

Ilmselt tuleb reedese õnnetuse põhjuseid ikkagi otsida sõidukiirusest ja liiga väiksest pikivahest.

Appi tõttasid ka Kesklinna ja Lasnamäe päästekomandod ning Saku ja Saue vabatahtlikud päästemeeskonnad. Kohale toodi olmekonteiner, mida Päästeamet kasutab tavapäraselt pikaajalistel päästetöödel ning kuhu inimesed saavad vajadusel sooja minna. Seejärel hakati avariilisi autosid ära vedama ja teed sõidukite tükkidest puhastama. Kõik see võttis aega.

Liikluse ümbersuunamise tõttu oli liiklusseisakuid päeva jooksul mõlemas suunas. Ahelavarii tõi kaasa ka märkimisväärsed ummikud Tallinna linnas ja selle lähiümbruses. Transpordiamet palus liiklejatel piirkonda vältida, sest lisanduv ajakulu oli vähemalt tund aega. Tallinna ringtee Jüri-Kurna vaheline lõik avati Keila suunal kella 16 paiku, teine suund veidi hiljem.

Kaks ahelavariid ka Lõuna-Eestis

Lumesadu liikus päeva jooksul Kesk- ja Lõuna-Eestisse, kus liiklusolud muutusid samuti väga keeruliseks. Õnnetused ei lasknud end kaua oodata. Tartumaal Kambja lähedal juhtus ahelavarii, milles osales viis sõidukit, Võrumaal toimus samuti viie sõidukiga avarii. Mõlemas õnnetuses sai viga ja viidi haiglasse viis inimest.

Politsei soovitab kõikjal Eestis juhtidel arvestada talviste teeoludega, valida teeoludele vastav sõidukiirus ning hoida pikivahet. Lisaks tuleks kontrollida sõidukite tulesid ning veenduda, et need oleks töökorras ja sisse lülitatud, tugevas lumesajus sõites soovitatakse sisse lülitada ka tagumised udutuled. Lisainfot teeolude kohta tasub enne teele asumist vaadata portaalist www.tarktee.ee.

Varasemad ahelavariid on olnud väiksemad

14.01.2015 kella 7.40 ajal toimus Tallinna-Narva maantee 22. kilomeetril suunaga Narva poole kolm liiklusõnnetust järjestikku. Umbes 150-meetriste vahemaadega põrkasid kokku 13 sõidukit – neli veokit ja üheksa sõiduautot. Kiirabi viis õnnetuspaigalt tervisekontrolliks haiglasse neli inimest. Liiklus Jõelähtme juures oli häiritud.

21.11.2014 kella 11.30 ajal juhtus Ida-Virumaal Tallinna-Narva maantee 163. kilomeetril üheksa sõidukiga liiklusõnnetus. Inimesed õnnetuses viga ei saanud. Üks sõidukitest ei saanud libedal teel sõitmisega hakkama ja hakkas ootamatult pidurdama. Sõiduki taga sõitnud autod võtsid küll kiiruse maha, kuid tagantpoolt tulnud veokijuht ei pannud seda tähele ja sõitis eessõitvale autole otsa.