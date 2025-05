Tere, minu nimi on Norbert, olen 18-aastane, õpin Tallinna Polütehnikumis IT-d.

Oma nime olen saanud USA matemaatikult ja küberneetika rajajalt Norbert Wienerilt. Kõik teavad, et matemaatika on inseneeria- ja IT-erialadel teadmiste aluseks.

Agusihvkalikult kõik ausalt ära rääkides püüti ka mind peale üheksandat klassi gümnaasiumisse suunata, kuid nüüd tean, et tegin „polüsse“ õppima tulles õige valiku. Minu meelest see, et mõned täiskasvanud meid, noori, endiselt kutseharidusega hirmutada püüavad, on jäänud kuhugi nende minevikku kinni. Tänases kutsehariduses on palju rohkem võimalusi kui kümnendeid tagasi. Kui ei usu, tasub endal tulla vaatama – meie koolis on infopäev juba varsti, 8. mail 2025.

Õpin Tallinna Polütehnikumis eriala, mis mulle meeldib, pealegi on mul väga ägedad klassikaaslased ning võimalus osaleda mitmesugustes koolivälistes tegevustes. Meil on õpilasesindus, huviringid, Erasmus+ õpiränded, saame kaasa lüüa põnevatel häkatonidel. Lisaks lahedad õpetajad ja rühmajuhatajad, kes meile maailmast võimalikult laia pilti pakuvad – erialastest võimalustest kuni kultuurini. Jah, ka meie käime klassiga kinos, teatris, muuseumides ning analüüsime nähtut – selle eest hoolitsevad meie eesti keele ja kirjanduse õpetajad. Kuidas muidu me eesti keele riigieksamiks valmistuksime? Inglise keeles on meil valida, kas Cambridge C1 või tavaline riigieksam. Lihtne on arvata, kumma tegemist me eelistame, inglise keel on ju IT-keel. Matemaatikaga tuleb küll vaeva näha, aga IT Akadeemia programm näeb ette ja seda korrutatakse meile kolm aastat järjest, et ülikoolides IT-erialadel alla 60-punktise laia matemaatika tulemusega ei ole midagi teha. Tegelikult on väga head teadmised matemaatikas niikuinii IT õppimise aluseks ja kui põhikoolist põhja all ei ole, siis on ikka väga palju õppida.

Kui plaanid tulla meie kooli õppima, siis ootavad sind ees uued erialad, õppeaeg neli aastat, lõpetades saad rakendusliku keskhariduse. Info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogia erialal õppides saad otsustada, kumb suund rohkem huvi pakub, IT-spetsialist või tarkvaraarendaja. Valiku teeb keeruliseks side- ja võrgutehnoloogia eriala, mis on juba lugedes põnev: andmeside, riigikaitseline side ning side- ja ringhäälinguvõrgud ehk siis raadio ja telepilt, said ju aru küll. Kõik see, millest iga päev meedias räägitakse ja milleta sotsiaal(meedia) sinuni ei jõuaks. Pole andmesidet, pole selle telefoniga eriti midagi teha.

Nüüd oled sa ilmselt juba jõudnud mõelda: „Hei, mis sul viga on? Keegi ei räägi enam nii.“ Mina räägin, sest just niimoodi oskan end eelmistele põlvkondadele arusaadavaks teha, sinuga arvutis mängides räägiksin ma teistsugust keelt. Meie õpingutes on sotsiaalsed oskused ja korralik eesti keel sama olulised kui digioskused, need on sinu tuleviku eduloo rajamise aluseks, muuseas ka tööandjad rõhutavad seda igal sammul. Selleks vaata ringi, loe uudiseid ja ole eluga kursis!

Tegelikult on meie kool ka kultuurivaldkonnaga rohkem seotud kui esialgu arvata oskaks. Visuaalmeedia tehnoloogia on samuti uus eriala, õppeaeg neli aastat, kus õpitakse mitmete trükiliikide, foto- ja videograafia tehnilist poolt. Nii nagu IT- ja inseneeriaerialad vajavad laiapõhjaliste teadmistega spetsialiste, ootavad põhjalike tehniliste oskustega töötajaid ka meediamajad, trükikojad ning isegi kultuurikeskused. Kas sa oled juba kuulnud, et meie koolil on oma filmifestival, seekord juba kaheksas kord. Muuseas, need, kellel keskharidus käes, saavad õppida ka fotograafiks või lavavalgustehnikuks.

Meie kooli kõige pikema traditsiooniga on energeetikaerialad. Elektrita on elu päris keeruline, oled nõus? Minu vanaisa, kes on ka polütehnikumi vilistlane, ütleb nalja tehes, et head elektrikku tuleb tikutulega otsida. Sul on võimalus õppida just selliseks vajalikuks spetsialistiks, kellest ta räägib – olgu selleks siis sisetööde elektrik või automaatik. Muuseas, jätkuõppes saab õppida ka võrguelektrikuks – nemad hoolitsevad selle eest, et elekter igale poole kohale jõuaks.

Kas oled kuulnud, et Eesti elektroonikatööstus toodab seadmeid, mis on tuntud ka mujal maailmas? Elektroonikaseadmete tehnikuks õppides saad olla pidevalt sammu teistest ees, just nii see tulevikuerialadel käib. Kuigi nende erialade õppeaeg on kolm aastat, siis ära lase end sellest segada – hea eriala, kutsekeskharidus ning võimalus soovi korral kõrgkoolis edasi õppida on käegakatsutavas kauguses. Tuleb lihtsalt hästi õppida. Meie usume õppimisse!

