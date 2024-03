Tallinna lennujaamas julgestuskontrolli läbides ei pea reisijad enam vedelikke ja suuri tehnikaseadmeid käsipagasist välja võtma. Samuti muutusid piirangud käsipagasis kaasavõetavatele vedelikele.

Poolteist kuud kestnud julgestuskontrolli masinate vahetamine, seadistamine ja testimine lõppes nädala jagu tähtajast varem ning Tallinna lennujaama lennundusjulgestuse osakonna juhi Tarvi Pihlakase sõnul saavad reisijad nüüdsest julgestuskontrolli läbida senisest mugavamalt: „Reisijad ei pea enam käsipagasist vedelikke, sülearvuteid ja teisi suuri tehnikaseadmeid välja võtma ja eraldi kasti asetama – see vähendab reisija jaoks ka julgestuskontrollis viibimise aega.“

Pihlakas lisab, et uue põlvkonna julgestuskontrolli seadmed firmalt Rapiscan Systems aitavad tagada julgestuskontrolli läbilaskevõimet ka reisijate arvu kasvades.

Lisaks muutusid ka piirangud käsipagasis kaasavõetavatele vedelikele. Kui seni tuli kõik vedelikud pakendada maksimaalselt 100 milliliitristesse anumatesse ning kokku võis reisijal olla ühe liitri jagu vedelikke, mis pidid olema pakitud taassuletavasse plastkotti, siis nüüd võib käsipagasis kaasa võtta vedelikke kuni kaheliitrilistes anumates. See tähendab, et käsipagasisse saab paigutada kõik suuremad šampoonid, päiksekreemid ja hambapastatuubid, aga ka karastusjoogid ja vedelal kujul toiduained.

Siiski tuleb veenduda, et käsipagasi kaal jääks lennufirma poolt kehtestatud kaalu piiresse. Arvestama peab ka sellega, et samad vedelike mahupiirangud ei kehti veel kõigis lennujaamades, mistõttu võib juhtuda, et tagasilennul ei saa suuremas mahus vedelikke käsipagasisse panna.

Eraldi reeglid kehtivad siiski aerosoolidele: käsipagasis tohib olla maksimaalselt 500 milliliitri suurustes mahutites aerosoole ning kokku võib ühel reisijal käsipagasis olla kaks liitrit aerosoole.

Tarvi Pihlakas kinnitab, et lennundusjulgestuse nõuetele ei tehtud järeleandmisi ka seadmete paigaldamise perioodil: „Ohutus on lennundusvaldkonnas kõige tähtsam ning mistahes muudatused tuleb läbi viia kõiki eeskirju järgides. Oleme väga tänulikud reisijate kannatlikkuse eest üleminekuperioodil, mil julgestuskontrollis tuli mõnikord ka harjumatult pikemalt oodata. Meeskond on koolitatud ja me anname endast parima, et julgestuskontrolli läbimine oleks edaspidi kiirem ja mugavam.“

Reisijatel on siiski soovitatav tulla lennujaama kaks tundi enne reisi algust, sest registreeritud pagasi ära andmiseks tuleb mõnikord pikemalt oodata ning tipptundidel, mil väljumas on mitu lendu ja sadu reisijaid, võib järjekordi tekkida ka julgestuskontrollis.