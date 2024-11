Tallinna Haridusamet ootab kandidaate iga-aastasele noorsootöö tunnustuskonkursile „Suured teod,“ mis toimub sel aastal juba 20. korda. Kandidaate saab esitada 19. novembrist kuni 10. jaanuarini 2025.

Tallinna abilinnapea Aleksei Jašini sõnul on oluline tunnustada noorsootöös silmapaistvaid inimesi ja organisatsioone, kes on oma pühendumuse ja tegudega rikastanud pealinna noorte arenguvõimalusi. „Noorsootöö kannab olulist rolli noorte arengus, aidates neil avastada oma potentsiaali, omandada elutarkust ja arendada sotsiaalseid oskusi, et kujuneda teadlikeks, vastutustundlikeks ja enesekindlateks ühiskonnaliikmeteks. Noorte vajadustele ja huvidele keskendumine ning turvalise keskkonna loomine annab neile võimaluse katsetada, õnnestuda ja õppida vigadest, mis on oluline osa elukestvast õppest ja tulevikuoskuste arendamisest. Sama oluline nagu on noortesse panustamine, on ka märgata ja tunnustada neid professionaale, kes pühendavad end noorte heaolule ning aitavad luua tugevamat ühiskonda. Aasta noorsootöötajat on linn juba pikaajaliselt tunnustanud rahalise preemiaga – tänavu on selleks 1800 eurot neto. Positiivne uudis noorsootöö valdkonna jaoks on, et Tallinna 2025. aasta eelarvesse on planeeritud vahendeid ka noorsootöötajate, kellel on noorsootööalane kõrgharidus või kutse 6 või 7 tase, töötasu alammäärade tõstmiseks,“ lisas Jašin.

20. korda toimuvale tunnustuskonkursile saab kandidaate esitada viies kategoorias: Tallinna aasta noorsootöötaja, suured teod Tallinna noortele, Tallinna noorte suured teod, Tallinna aasta noor vabatahtlik ja Tallinna aasta noorteühendus.

Kandidaate saavad esitada nii üksikisikud kui organisatsioonid, taotleja võib üles seada ka oma kandidatuuri. Kandidaatide saab esitada siin: https://www.tallinn.ee/et/suuredteod. Esitamise tähtaeg on 10. jaanaur 2025.

Kandidaatide seast valib komisjon välja laureaadid, kes tehakse teatavaks 19. veebruaril 2025 toimuval Tallinna noorsootöö tunnustusgalal.