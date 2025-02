Tallinna Haridusamet toetab suvisel koolivaheajal toimuvaid noortelaagreid 196 000 euroga.

Tallinna abilinnapea Aleksei Jašin sõnas, et Tallinna Haridusamet toetab tänavu 8000 lapse ja noore osalemisest suvistes noortelaagrites summas 196 000 eurot. „Suvevaheaeg on Eestis erakordselt pikk ning paljude uuringute kohaselt pidurdub just sel ajal sotsiaalmajanduslikult vähem kindlustatud perede laste ja noorte akadeemiline areng märkimisväärselt. Tallinn toetab noorte arengut suviste noortelaagritega, pakkudes noortele võimalust kasvada ja õppida läbi sisukate programmide ja turvalise keskkonna. Linn toetab iga noore osalemist 4 euroga päevas, muutes laagrites osalemise kättesaadavamaks ja suvepuhkuse arendavaks ning tervislikuks,“ ütles Jašin.

Toetatud noortelaagritest saavad osa lapsed ja noored vanuses 7-19, kelle elukoht on rahvastukuregistri alusel Tallinn. Toetatakse laagreid, mis on ööbimisega, toimuvad Tallinna haldusterritooriumilt väljaspool ja mille ühe vahetuse pikkus on vähemalt 6 laagripäeva.

Taotluste esitamise tähtaeg koos nõutud lisadokumentidega on hiljemalt 15. märts (k.a). Infot toetuse kohta leiab siit.

Laagritel, mis saavad toetust, on olemas tegevusluba ning kasvatajad ja juhatajad omavad vastavat pädevust. Kuni 10. aprillini on käimas veebikoolitus laagrikasvatajate ja juhatajate kvalifikatsiooni esmakordseks taotlemiseks või olemasoleva pikendamiseks. Peale kursust sooritatakse eksam või esitatakse täiendkoolituse dokumendid, mille positiivne tulemus tagab laagri juhendaja/kasvataja kvalifikatsiooni. Aprillikuisele koolitusele registreerimine kestab 31. märtsini siin.