Sügis-talvine hooaeg pealinnast väljaspool võib nii mõnelegi kohvikupidajale tunduda liialt keeruline ettevõtmine. Padise Kastelli perenaine nägi Tallinnast 50 km kaugusel olevas tallihoones aga võimalusi ja otsustas luua koha, kus saab kultuuri ning maitselamusi nautida aastaringselt.

Südamega loodud Padise Kastelli lugu algas 2019. aastal suvekohviku eksperimendiga kui põlised Padise naised tulid tagasi oma juurte juurde ja haarasid kinni võimalusest teha teoks oma ammune unistus – rajada kodukohta omanäoline ehedaid elamusi pakkuv kohvik.

„Meil oli julge pealehakkamine, aga rahalisi vahendeid nappis. Taaskasutusest ja rohelisest mõtteviisist inspireerituna kombineerisime kokku eriilmelist mööblit ja sisekujunduselemente, mis andsid ainulaadse tulemuse. Just seda võluvat maalähedast atmosfääri peavad külastajad hea toidu kõrval täna meie puhul üheks kõige suuremaks plussiks,“ räägib Padise Kastelli rajamislugu perenaine Heleen Välba.

19. sajandi keskpaigas ehitatud paekivist tallihoone on viimastel aastatel saanud täiesti uue hingamise ja suvekohvikuna alustanud Padise Kastellist on välja kasvanud aastaringselt külastajaid võõrustav populaarne elamuste kohtumispaik. „Külastajad soovivad meelelahutust ja toredaid maitseelamusi igal aastaajal. Kui teed oma asja südamega, siis ei pelga inimesed ka kaugemalt just nende elamuste pärast kohale sõita,“ räägib perenaine aastaringsest ettevõtmisest.

Foto MorroWshoots

Lisaks kohvikule võõrustavad kastelli ainulaadse arhitektuuriga ruumid väga erinevaid sündmusi – pulmadest ja tähtpäevadest seminaride ja kontsertiteni. „Külastajate südamed on võitnud temaatilised tähtpäevade brunchid, armastatud kodumaiste artistide kontsert-õhtusöögid ja põnevad hooajalised töötoad,“ toob Välba mõned näited kastellis toimuvatest omanäolistest sündmustest.

Padise pakub elamusi ka sügistalvisel perioodil

Padise ainulaadne kooslus kaunist loodusest ja kultuuripärandist pakub mitmekülgseid ajaveetmisvõimalusi ka sügistalvisel perioodil. „Kohviku ümbruses on kaunid ja hästi hooldatud matkarajad, kus on väga mõnus värvilisel sügisel terve perega looduses aega veeta. Nädalavahetusel saavad kultuurihuvilised külastada Padise kloostrit ja kehakinnitust leiab meie kohvikust. Sageli toimub erinevaid kultuurisündmusi meie rahvamajas ja mõisa hoones avati just uus butiikspa,“ toob Välba välja piirkonnas pakutavaid tegevusi.

„Oktoobrikuus toimub Padise Kastellis mõnusast kogukonna vaimust kantud Porikuu festivali sügislaat ja perepäev, kus jätkub tegemist nii suurtele kui väikestele ja kuu lõpu poole on meil tulemas Vaiko Epliku kontsert-õhtusöök,“ toob Välba näiteid lähiaja sündmustest ning selgitab, et ka pealinnast väljaspool on sügis-talvisel hooajal palju põnevat toimumas.

Au sees on kohalik toit ja ehedad elamused

Padise Kastelli kohviku menüü on suuresti inspireeritud ümbruskaudsest loodusest ja palju kasutatakse nii suuremate kui väiksemate kohalike toidutootjate toodangut. „Pakume oma kohvikus palju ümberkaudsete väiketootjate mahedat ja kvaliteetset toodangut, mis saab olema aukohal ka Porikuu sügislaadal,“ rõhutab Välba.

Foto Padise Kastell

Kogupereüritusena mõeldud Porikuu sügislaata korraldatakse Padise Kastellis juba kolmandat aastat. „Meie sügislaat on inspireeritud siinse kokkuhoidva kogukonna jagatud väärtustest – kohalik tooraine, taaskasutus ja roheline mõtteviis. Laupäeval leidub tegevust tervele perele ja kaasa saab osta kodukootud hoidiseid ja maailma kõige soojemad villased sokid,“ ütleb kohviku perenaine kokkuvõtteks.