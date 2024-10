Mullu sügisel algas lasteaedades Suukooli korraldatud juhendatud hambapesu projekt. Kevadeni kestnud ettevõtmine oli lasteaedade ja vanemate tagasiside põhjal vahva ja kasulik. Septembris alanud uuel õppeaastal ootame taas nii uusi kui ka eelmisel aastal osalenud lasteaiarühmi liituma. Oktoobri alguse seisuga oli oma osalemissoovi kirja pannud üle 400 lasteaiarühma üle Eesti, kohti jagub veel paarisajale rühmale.

Suukooli juhendatud hambapesu on mõeldud kõikidele lasteaialastele üle Eesti, et üheskoos rühmas hambaid pestes parandada laste hammaste tervist ja kasvatada suutervisealast teadlikkust. Vajadus selle järele on suur, sest Eesti lapsi kimbutavad aina enam hambakaaries ja hambakatt. Näiteks selgus Tervisekassa andmetest, et 2024. aasta esimesel poolaastal hambaarsti külastanud alla 4-aastastest lastest esines hambakaariest suisa kolmveerandil, hambakattu oli 19 protsendil. Paraku tähendab see, et aina enam tuleb tegeleda laste puudulikust suuhügieenist ja kasinast tervisekäitumisest tulenevate tagajärgede likvideerimisega. See pole tore lapse jaoks ega ka kuluefektiivne riigile, kes võimaldab kuni 19-aastastele tasuta hambaravi.

Laste hambaprobleemide ennetamiseks ongi Tervisekassa ja Suukool ellu kutsunud lasteaedades toimuva juhendatud hambapesu projekti. Oleme eeskuju võtnud mujalt maailmast, kus sarnased ettevõtmised on näidanud häid tulemusi.

Mis on juhendatud hambapesu?

Juhendatud hambapesu idee on lihtne – üheskoos rühmas hambaid pestes õpivad lapsed õigeid hambapesuvõtteid ja omandavad hea suuhügieeni harjumusi. Juhendatud hambapesuga ootame eelkõige liituma lasteaiarühmi, kus on 4-aastased ja vanemad lapsed, aga ka segarühmad, kus on näiteks 3−7-aastased, on loomulikult teretulnud.

Juhendatud hambapesuga saab liituda kogu õppeaasta jooksul. Esmalt tuleb rühmaõpetajal registreerida oma rühm Suukooli veebilehel minu.suukool.ee/lasteaed. Seejärel saadab Suukool rühmaõpetajale juhendatud hambapesu stardikomplekti, mis sisaldab juhendit õpetajale, hambaharjade hoidjat, hambaharjasid ja -pastasid ning kleebiseid hambaharjadele. Hambaharjade alus on korduvkasutatav, aga uued hambaharjad ja -pastad saadab Suukool iga kolme kuu tagant. Kõik materjalid on lasteaiale tasuta.

Juhendatud hambapesu korraldab rühmaõpetaja, kelle juhendamisel pesevad lapsed hambaid kord päevas – soovitatavalt pärast lõunasööki ja enne lõunaund. Lisaks on võimalik kutsuda külla Suukooli lektor, kes selgitab lastele mänguliselt suutervise põhitõdesid. Lektori kutsumine on tasuta ning piisab vaid sellest, kui annate Suukooli veebilehe kaudu oma soovist märku.

Kuidas läks esimene hooaeg?

Eelmise aasta septembris alanud juhendatud hambapesuga oli maikuuks liitunud 611 rühma igast Eestimaa nurgast. Õppeaasta lõpus küsisime õpetajatelt tagasisidet, et paremini mõista, kas ja mida saaks teha teisiti. Vastajaid oli täpselt 300 ehk umbes pooled osalenutest.

Üldiselt hindasid õpetajad kogu projekti korraldust viiepallisüsteemis hindega 4.75. Kommentaarides toodi välja kogu protsessi lihtsus alates liitumisest lõpetades hammaste pesu ja materjalide sujuva kättetoimetamisega. Veel toodi välja see, kuidas lapsed ise hambapesu küsisid ning kuidas toimus silmanähtav areng hambaharjade hoidmisel ja pasta kasutamisel.

Läbivalt tuli välja laste ootus igapäevase hambapesu järele ja rõõm, mis selles projektis osalemisega kaasnes. Lisaks nimetati, et kui alguses tundus kõik väga ajamahukas ja oli hirm, et kuidas kõik sujuma hakkab, siis lõpuks laabusid asjad iseenesest.

Koos lastega õppisid suuhügieeni võtteid ka täiskasvanud – nii õpetajad kui ka lapsevanemad. Projekt pani lapsevanemaid muu hulgas rohkem laste suutervise üle järele mõtlema. Nii mõnigi õpetaja märkis, et projektis osalemine pani vanemad korralikku hambapesu ka kodus jälgima.

Samas tuli välja ka suuhügieeniga seotud probleeme, mida õnneks polnud küll massiliselt, kuid mis panevad mõtlema. Näiteks tuli juhendatud hambapesu käigus välja, et igas kodus ei pestagi iga päev hambaid. Osadel lastel pole siiani oma hambaharja ega -pastat olnudki.

Kuidas juhendatud hambapesu projektiga liituda?

Minge veebilehele minu.suukool.ee/lasteaed

Registreerimiseks on vajalik toimiv e-posti aadress.

Ankeeti tuleb sisestada lasteaia ja õpetaja andmed, rühma täpne nimi ning laste arv.

Eduka registreerimise lõpetuseks saadetakse kinnituskiri.

Omniva kuller toob lasteaeda stardipaketi, kus on vajalikud tarvikud: hambaharjade alus, hambaharjad, hambapastad, õpetajale mõeldud juhend jms.

Hambaharjad vahetatakse välja iga kolme kuu tagant.

Iga õppeaasta alguses tuleb rühm uuesti registreerida.

Kui projekti jooksul tekib rühmaõpetajatel küsimusi, aitab Suukooli meeskond hea meelega. Pöörduda saab aadressil hambapesu@suukool.ee.

Kui ka teile läheb laste suutervis korda, siis ootame teid liituma!