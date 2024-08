Tallinna Haabersti linnaosa suurimas kaubanduskeskuses avas täna pidulikult uksed Selveri supermarket. Rocca al Mare Selveris on kaubanduspinda 3182,5 m² ning sortimenti kuulub ligi 20 000 toidu- ja esmatarbekaupa. Selveri kauplus paikneb keskuse Unibet Arena poolses otsas, kuhu on mugav siseneda nii parklast kui ka keskusest seest tulles.

Selveri juhi Kristi Lombi sõnul tugevdab uue kaupluse avamine ühes Eesti suurimas ostukeskuses jaeketi positsiooni kohalikul jaekaubanduse turul. “Suur heameel on avada kauplus niivõrd heas asukohas. Uus kauplus pakub Selverile omast kvaliteeti – külluslikku ja värsket kaubavalikut, sealhulgas gurmee- ja maailmaköögi kaupu, mahetooteid, rohkelt eestimaist ning laia valikut Selveri kala- ja lihameistritelt ja pagaritelt,” lausub Kristi Lomp.

“Rocca al Mare keskuses Selveri supermarketi avamine on strateegiline samm, millega täidame klientide ootusi igapäevavajadustele vastavale ostukeskkonnale. Kaks eristuvat ja väga laia sortimendiga toidukauplust ühe katuse all, Eesti ühes suurimas keskuses tagavad ostjatele erakordse mugavuse ja valikuvõimalused. See teeb Rocca al Mare keskusest unikaalse ostukoha,” ütleb Rocca al Mare keskuse turundus- ja kommunikatsioonijuht Helina Leif.

Helina Leif lisab, et selline Põhjamaade lähenemine, kus ühes keskuses on mitu toidupoodi, tõstab ostukogemuse kvaliteeti ning soodustab tervet konkurentsi, mis tagab klientidele omakorda parima võimaliku valiku ja teeninduse. Kristi Lomp avaldab samuti lootust, et kasvav konkurents on kasulik nii kogu piirkonnale kui ka ennekõike tarbijatele, kes saavad vastavalt eelistustele ja vajadustele leida endale sobivaima toidupoe.

Rocca al Mare Selveri eristuva sortimendi keskmes on kaasahaaramiseks loodud valmistoidud. Kaupluse pagarikojas küpsevad värsked pannipitsad, ciabattad, focacciad, burgerid ning pirukad ja saiakesed. Liha- ja kalalettidel on esindatud suur valik kaupluses kohapeal valminud liha- ja kalatoodetest ning Selveri Köök pakub laias valikus kulinaaria- ja kondiitritooteid. Lisaks esinduslikule eestimaisele toidukaupade valikule on riiulitel ka väga hea valik tarbekaupu.

Rocca al Mare Selveris väljastatakse ka isikut tõendavaid dokumente. ID-kaardi ja passi saab kaupluse infoletist kätte igal nädalapäeval kaupluse lahtiolekuajal – esmaspäevast pühapäevani kell 8-23. Dokumentide väljastamisega tegelevad PPA poolt volitatud töötajad, kes on selleks läbinud vastavad koolitused. Selveri kauplustes toimub ainult sinna tellitud dokumentide väljastus. Teisi dokumentidega seotud toiminguid seal teha ei saa.

Kaupluse ruumid on planeeritud kõige kaasaegsemaid ja keskkonnasäästlikumaid tehnoloogilisi lahendusi silmas pidades. Hoone ventilatsioon, küte ja jahutus töötab vajaduspõhiselt, külmasüsteem on CO₂-külmainel, mis võimaldab vanemate analoogidega võrreldes ligi viiendiku suurust energia kokkuhoidu. Külmasüsteemi jääksoojus kasutatakse ära hoone kütteks ja tarbevee soojendamiseks. Tagamaks parima õhu- ja soojaliikumise müügisaalis on laes ventilaatorid, mis õhku segavad ja küttekulusid vähendavad. Vesi puhastatakse moodsaima elektrolüütilisel töötlusel põhineva veetöötlusseadmega. Kaupluse LED valgustust juhitakse vajaduspõhiselt.

Kokku hoitakse ka paberilt kasutades digitaalseid lahendusi nii puu- ja juurviljaosakonnas ning pagaripunktis asuvate elektrooniliste hinnasiltide, reklaame edastavate digiekraanide ning Partnerkaardi digitšekkidega. Avatavas kaupluses muudab ostlemise eriti mugavaks ja keskkonnasõbralikuks Partnerkaardi äpp, mille abil saab ostud skaneerida ja nende eest maksta kasutades vaid mobiiltelefoni. Kliente rõõmustavad lisaks taaraautomaadid, millesse saab taarat valada otse kotist. Selveri taarapunkt asub keskuse Unibet Arena poolsel küljel, kuhu pääseb autoga mugavalt ligi.

Rocca al Mare Selveri avamise puhul ootasid kliente muusika, kingitused ja sooduspakkumised. Avamispakkumised kehtivad 2. septembrini. Reedel, 30. augustil on 20% soodsamad puu- ja juurviljad, värskelt pressitud mahlad ja smuutid, laupäeval, 31. augustil on 30% soodsamad maailmaköögi tooted. Laupäeval ootavad kõiki huvilisi Selveri ees kell 11–14 näomaalijad ja patsipunujad.

Kodumaisel kapitalil Selveri jaeketti kuulub 72 Selveri kauplust, 2 Delice’i kauplust, Selveri rändpood ning üle-eestilise kohale veoga e-Selver. Kokku on jaeketil müügipinda ligi 123 600 m². Selveri tütarettevõte Kulinaaria OÜ on Eesti suurim valmistoidutootja, Selveri Köögi kaubamärgi toodete tootja. Selver AS-i 2023. aasta müügitulu oli 627,8 miljonit eurot ning kliendid tegid aasta jooksul 44,2 miljonit ostu. Selver annab tööd enam kui 3000 inimesele. Selveri jaekett kuulub Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas noteeritud TKM Gruppi.

Citycon on Põhjamaade juhtiv keskuste omanik, haldaja ja arendaja, kelle ligi 4,1 miljardi suurusesse portfelli kuuluvad Eesti, Soome, Rootsi, Norra ja Taani suurimate linnade sõlmpunktides olevad keskused. Ettevõtte strateegiline eesmärk on luua terviklikke ja jätkusuutlikke linnalahendusi, mis koondaksid kokku äri-, kaubandus- ja elukeskkonnaks vajaliku infrastruktuuri.