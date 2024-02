Selgeltnägija Mariana Danil sai laiemalt tuntuks paariliste konsultandina realityshows „Sellest saab meie suvi“. Oma igapäevatöös abivajajaid nõustades kasutab naine peamiselt tarokaarte, astroloogiat ning holistilise regressiooni teraapiat.

Mariana, millal te taipasite, et teil on mingi eriline võime? Või erilised võimed?

Ma ei arva, et mul on mingi kohutavalt suur ja eriline anne. Ilmselt on minuga sarnaseid lugusid palju. Kogesin nelja-aastaselt uppumist. Sellele järgnesid veidrad sündmused, mis mind palju mõjutasid. Sain aru, et see reaalne maailm, milles elame, ei ole ainus maailm. Mõistsin, et me ei suregi päriselt ära, meie keha võib surra, aga hing mitte.

Olin juba lapsena arenenud empaatiatundega. Ja mul lubati olla selline nagu olin, mind ei materdatud. Pärinen perest, kus on olnud sügav huvi vaimse arengu vastu. Mulle anti vabadus teha vigu ja neist õppida. Selle üle olen väga tänulik. Tundsin juba noorena liiga palju teiste inimeste tundeid, võtsin üle teiste kannatusi. Kuni mõistsin, et see pole hea vaimsele tervisele.

Õppisin end kaitsma ja piire seadma. Praegu ongi mu oskus inimesi päriselt kuulata, lugeda ja mõista nende mõtteid ning keerulisi asju lahti seletada. Mu vennal oli lapsena imeline võime kadunud asju leida. Kui ta oleks seda võimet arendanud, võinuks ta edukat karjääri politseis teha kadunud inimeste ja asjade otsingul.

Kas vahel toob see võime kaasa ka mingeid negatiivseid kogemusi, emotsioone, hetki?

Negatiivsed kogemused tulevad tavaliselt siis kui näppida asju, millest midagi ei tea ja ei võta vastutust ning kui isiklikud piirid ei ole paigas. Kui sa koged midagi üleloomulikku, siis ilmselt on esimene reaktsioon hirm või šokk. Sellega annad kogu oma väe kohe ära.

Kuna aasta on igas mõttes tasakaalustamise aasta, siis on see aasta soodne enda eluolu parandamiseks ja tugevdamiseks.

Kui jääd iseendaks ja vaatled olukorda neutraalselt, jääb vägi sulle alles. Nooremana tahtsin väga aidata hädasolijat ja hakkasin aitama ilma, et keegi oleks palunud. Sellest midagi head ei tulnud. Nüüd olen targem.

Ka oma vastuvõttudele ei oota ma inimesi, keda ema saadab või abikaasa käsib tulla. Ma ei võta ühtegi kogemust otseselt negatiivsena. Kõik on nii nagu on. Sõltub, kuidas me midagi vaatame. Vihm on vahest kurjast, aga suuremas osas on ta loodusele ju hädavajalik.

Hiina kalendri järgi algab 10. veebruaril yang Rohelise Puudraakoni aasta. Milliseid muutusi see inimestevahelistes suhetes kaasa toob?

Selle aasta sümbol, draakon, on müütiline olend, kellel on väga suur jõud ja tohutu tarkus. Lisaks veel on ta väga üllameelne. Draakon on seotud jõu, õnne, edu ja õiglusega, ta toetab kõiki neid, kes on julged ja töökad. Hiina traditsioonis kehastab draakon keiserlikku võimu, keda peetakse siis meheliku (yang) printsiibi kehastuseks. Mehed, eriti isad, võivad tunda end sel aastal eriti enesekindlalt.

Draakoniaastal sündinuid peetakse tavaliselt enesekindlateks, ambitsioonikateks ja kirglikeks. Nad on loomult seiklusaltid ja on riskijad. Draakoniaasta loob paljudele uusi võimalusi, millest siis tuleb ka kinni haarata. Aasta toob kindlasti vanast vabanemist, et saaks uut luua. Üks on kindel – algamas on väga tempokas aasta. Hea saab olema neil, kes on endaga tööd teinud ja vaeva näinud, need saavad ka selle aasta peadpööritava tempoga hakkama.

Kellele tuleb see aasta hea, kellele halb?

Aasta 2024 tuleb tõenäoliselt üsna pöörane ja pingeline, aga ka põnev. Numeroloogiliselt on aasta 2024 nr 8. Kaheksas aasta on karma-aasta. Sel ajal luuakse õiglust ja tasakaalu kõikidel elualadel, kõikides valdkondades. Valed ja varjamised tulevad välja. Raske on neil, kes pole olnud ausad ja õiglased või on kaldunud mis tahes valdkonnas liiga äärmustesse.

Eelmiste aastate jõupingutused näitavad nüüd tulemusi. Kui väärid, siis eluolu paraneb. Vilju korjavad need, kes selleks tööd on teinud. Tuleb jälgida tasakaalu töö ja puhkuse vahel. Kuna aasta on igas mõttes tasakaalustamise aasta, siis on see aasta soodne enda eluolu parandamiseks ja tugevdamiseks, näiteks investeeringute tegemiseks ja vanade võlgade tasumiseks.

Draakoni aasta on kõige õnnelikum just veevalaja märgis sündinutele (ka neile, kelle sünnikaardis on tugev veevalaja mõju). Pluuto siseneb veevalaja märki jaanuaris, see mõjutab meid just kollektiivselt. Pluuto on olnud peaaegu 20 aastat tööka ja distsiplineeritud kaljukitse märgis. Nüüd, mil Pluuto siseneb veevalaja märki, on oodata suuri muutusi ja vabanemist.

Tehnoloogia areneb kiiresti ja inimeste pilk on enam tulevikul ja tuleviku loomisel. Viimane kord, mil Pluuto oli veevalaja märgis, toimus Prantsuse revolutsioon.

Ütled, et kasutad holistilise regressiooni teraapiat. Mida see täpsemalt tähendab?

Keha, hing ja vaim moodustavad ühtse terviku, mistõttu on füüsiliste vaevuste põhjused tihedalt seotud psüühikaga: meie hoiakutega, uskumustega, mõtetega, käitumismustritega, lapsepõlves kogutuga. Kõik meie ümber on meie endi mõtlemise, hoiakute ja soovide vili ning ainult meie ise saame ümbritsevat muuta.

Kui leiame harmoonia, armastuse ja õnne enda sees, näeme seda ka meid ümbritsevas maailmas ja inimestes, sest kõik saab alguse meist endist. Holistiline regressiooniehk rännakuteraapia aitab inimesel iseendaga paremat kontakti luua. Abi võib saada nii suhteprobleemide korral, ootamatustega toimetulekul, füüsiliste kaebuste puhul kui ka sõltuvusprobleemidest vabanemisel – iseenda sissevaatamine ja töö oma mõtetega on väga oluline, et saavutada tasakaal ja rahu.

Holistika aitab saavutada keha ja vaimu harmoonilise koostöö, sest negatiivsete mõtete taaka ei ole vaja kaasas kanda. Seansi käigus vestlen esmalt murekohtadest kliendi elus. Seejärel jätkub vestlus meditatiivses seisundis, kus teraapiasse tulnu viiakse rändama oma sisemaailma. Niisuguses seisundis on inimene kontaktis oma alateadvusega ja välja tulevad just need sündmused ja mõttemustrid, millest oleks vaja lahti lasta.

Holistiline teraapia on oluline ka siis, kui veel otseselt mingeid vaevusi ei tuntagi. Oma sisemaailmas aegsasti inventuuri tegemine tagab selle, et raskused ei mõjuta nii rängalt ja igaüks saab olla tugevam, tervem ning targem.