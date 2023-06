Kuidas on eestlaste ostuharjumused aasta-aastalt muutunud ja millest saab tänavune jaanitrend? Rimi jälgib igal aastal klientide pühadeaegset ostukorvi ning ennustab sel korral jaanitrendideks kodumaise tuulehaugi, teised vastutustundlikult püütud kalad ja hapendatud tooted.

„Kui jaanipäeval kipub ka ülesöömist ette tulema, siis õnneks on eestlastele üsna tavaline süüa hapendatud toite, milles leidub muuhulgas seedimist toetavaid probiootikume ja rohkelt C-vitamiini. 100 grammis värskes hapukapsas on näiteks C-vitamiini sama palju kui suures sidrunis,“ kiidab Rimi toitumisnõustaja Katri Merisalu hapendatud tooteid.

Tema sõnul on hapendatud toidust muudki abi: „Näiteks toetavad need keha puhastusprotsesse, aidates mürke väljutada, sest bakterid ja kiudained suudavad siduda toksiine ja raskemetalle. Kapsa hapnemisel on mikroobid ära teinud suure eeltöö ning süsivesikud ja valgud on organismile paremini omastatavad kui näiteks värske kapsa puhul.“

Kalalett.

Toitumisnõustaja Katri rõhutab ka, et pühade eel kiputakse end hoidma suure õhtusöögi jaoks ning jäetakse hommiku- ja lõunasöök hoopis vahele, kuid see toob pigem kahju kui kasu: „Esiteks langeb veresuhkur ja see mõjutab nii tuju kui mõjub kehale kehvasti. Teiseks tekib peale suurt söömaaega söömispohmell ehk toidu üledoos, mis toob raskustunde, aeglase seedimise ja unisuse. Jaanipäeva õhtusöök on kõige tervislikum siis, kui lisada mõõdukale liha kogusele mitmekesiselt kuumtöödeldud juurvilju ja värskeid toorsalateid. Eesti riiklike toitumissoovituste kohaselt on näiteks täiskasvanud inimese sealiha portsjoni suurus tikutopsi suurune ehk 35 grammi, kanaliha 60 grammi, rasvane kalaliha 35 grammi ning valge kalaliha 60–75 grammi.“

Rimi Eesti ostujuht Talis Raak kinnitab, et nii hapukapsas, hapendatud seened ja kurgid ning teised hapendatud tooted on pühade ajal alati hästi läinud, sel aastal aga üllatab kala: „Hetkel võib öelda, et eestlased armastavad kodumaist tuulehaugi, paistab, et seda varutakse ka jaanilauale. Sel suvel saab Rimidest eestimaist tuulehaugi mugavas vaakumpakendis. Kalade puhul on alati tähtis, et need oleks püütud vastutustundlikult elukeskkonda rikkumata. Rimis on meil kõik kalad tunnustatud sertifikaatidega MSC ja ASC, mis tagavad, et me ei müü liike, mis on väljasuremisohus või püütud näiteks põhjatraaliga.“

Hapukurkide puhul nendib Talis, et eestlased eelistavad lahtiselt müüdud kurke ja nende müük on ka aasta lõikes pisut tõusnud. „Suvisel ajal läheb hästi soolakurk ja talvel hapukurk, kuid eestlastele paistab maitsvat ka Koreast pärit krehvtine kimchi, mis lihtsustatult on hapendatud kurk, porgand ja redis tšilliga,“ ütleb ta.

Toitumisnõustaja Katri Merisalu paneb eestlastele südamele kõhuga hästi ümber käia: „Siit saab alguse meie immuunsus ja kõik, mis suhu paneme, mõjutab me tervist. Kergelt grillitud või suitsutatud kala, hapendatud juurviljad ning taimsed toidud nagu grillitud köögiviljad, grilltofu ja -tempeh ning taimsed grillvorstid on head alternatiivid neile, kes soovivad liha söömist vältida kas tervislikel või eetilistel põhjustel.“

MSC (Marine Stewardship Council) ja ASC (Aquaculture Stewardship Council) on maailmas enim levinud kala ja mereandide märgistuse süsteemid. Märgised näitavad, kus ja kuidas on kala püütud või kasvatatud ja tagavad selle, et loodust pole sellega koormatud. ASC sertifikaat kinnitab lisaks, et kala on kasvatatud keskkonnasõbralikult ja antibiootikumideta.

