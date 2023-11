SEB Koolisaadikute Programm alustas neljanda lennuga. Tänavu osaleb rahatarkuse koolituste sarjas rekordarv noori – 85 koolisaadikut üle Eesti, alates Tallinnast, Tartust, Pärnust ja Otepääst kuni Jõhvi, Viljandi, Rapla ja Värskani.

„Koolisaadikute programmi raames soovime tublidele ja hakkajatele noortele pakkuda võimalust saada esmane ja sealjuures rahvusvaheline kogemus finantsmaailmas, läbida põhjalik rahatarkuse koolituste sari ning jagada oma teadmisi kaasõpilastega, panustades laiemalt finantskirjaoskuse parandamisse,“ kommenteeris SEB Koolisaadikute programmi projektijuht Victoria Tkatš.

Kuue kuu vältel saavad 9. kuni 12. klassi õpilased teadmisi säästmise, investeerimise, eelarve planeerimise, küberturvalisuse ja ettevõtluse valdkonnast. Koolisaadikuid toetavad SEB poolt kogu programmi vältel personaalsed mentorid, teiste seas SEB juhatuse liikmed Monika Kallas-Anton ja Peep Jalakas. Lisaks toimuvad saadikutele õpitoad, mis räägivad edukast avalikust esinemisest, isikliku brändi loomisest ja sotsiaalmeediast, et oma finantsteadmiste jagamiseks paremini valmistuda.

„On hea meel tõdeda, et tänavune programmis osalejate arv on võrreldes varasemaga enam kui kolmekordistunud. Finantskirjaoskus on vajalik noortele üle kogu Eesti, nii on programmis osalejad sel korral kokku tulnud lausa kaheteistkümnest maakonnast,“ lisas Tkatš.

SEB Koolisaadikute Programmis on varasemalt osalenud 80 õpilast, kes on rahatarkust jaganud enam kui 9000-le kaasõpilasele üle Eesti.

Ülevaade programmist ja noorte kogemusest. SEB Koolisaadikute Programm kestab 2023. aasta novembrist kuni 2024. aasta maini.