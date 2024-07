Suurim Saue vallas toimuv autoüritus, Youngtimer Camp 2024, toimub LaitseRallyPargis tänavu 27. juulil.

Tegu on autohõngulise perepäevaga, mille fookuses on autod – vähemalt 25 aastat vanad ehk youngtimer’id. Juba kaheksandat korda peetav suursündmus toob korraldajate hinnangul LaitseRallyParki umbes 400 vähemalt veerandsajandi vanust autot – kuid sellega päev ei piirdu!

Juba aastaid korraldatud sündmus on tasapisi üha populaarsemaks muutunud – seda nii külastajate kui ka näituseautode arvu mõttes. „See, et Youngtimer Camp toimub juba kaheksandat korda, näitab, et sellised autod pakuvad inimestele huvi,“ selgitab LaitseRallyPargi tegevjuht Üllar Suvemaa, „vanus 25 aastat ja vanem tähendab seda, et enamik meist mäletab selliseid autosid veel tavaliikluses osalemas.“

Praeguseks registreerunute seas on nii 1980-1990ndatest pärinevaid nö tavalisi retrohõngulisi pereautosid, kui ka vähemlevinud kabriolette ja sportautosid. Mullu osales Youngtimer Campil üle 400 näituseauto ja sama palju oodatakse neid ka tänavu. Maiuspalana pealtvaatajatele näeb kõiki autosid ka sõitmas, kui need teevad asfaldirajal demoringi.

Päev sisaldab põnevat ajaviidet nii noorematele kui ka vanematele. Paralleelselt youngtimer’ite näitusega on avatud lisatasu eest külastamiseks LaitseRallyPargi Automaja, kus leidub nii 25- kui ka 100-aastaseid autosid. Avatud on tavahinnakirja alusel LaitseRallyPargi liikluslinnak ja mängudemaja, kus võib sõitmist ja liiklemist harjutada isegi mõneaastane põnn. Nii lapsed, noored kui ka täiskasvanud oodatud kardirajale, kus saab kogu päeva jooksul teineteisega mõõtu võtta.

Lisaks LaitseRallyPargi püsiteenustele saavad külastajad osa ka ühest rahvusvahelise kaliibriga vaatemängust. Päeva jooksul testib LaitseRallyPargi rallirajal oma autosid M-Sport Ford World Rally Team, valmistudes sedasi nädal hiljem toimuvaks Soome WRC-ralliks. Tõsi, tänavu ei näe Fordi rallitiimi ridades Ott Tänakut / Martin Järveoja, kuid rallimaailma tipptaset tasub siiski kindlasti vaatama tulla. Lisaks testsõitudele saavad huvilised rallitiimi tegemisi hiljem ka lähemalt uudistada ja tiimiliikmeilt küsimusi küsida.

Youngtimer Camp 2024 pakub külastajatele tegevusi ja vaatemängu terve päeva vältel, sestap on kohapeal avatud ka kaubatänav, kus müüakse erinevaid autode või liiklusega seotud esemeid-teenuseid, rääkimata söögi- ja joogikioskitest.

Autosuve suursündmus avab külastajatele väravad laupäeval 27. juulil kell 11.30. Kogu päev kulmineerub autasustamisega, mille käigus antakse üle auhinnad parimatele näituseautodele. Päeva juhib autoajakirjanik ja saatejuht Kaspar Sepp. Youngtimer Campi pilet maksab pealtvaatajale 15€, alla 12 aastased lapsed pääsevad sündmusele tasuta.

Näitusele on oodatud osalema 1999. aastal ja varem valmistatud autod. Registreeruda saab ja lisainfot leiab veebist aadressil www.youngtimer.ee.