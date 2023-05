Eelmisel aastal esitati meile ligi 60 projekti. Värskendamist ootasid külaplatsid, esinemislavad, korvpalliväljakud, skatepark‘id. Kümme väljapakutut 60-st leidsid rahalise toetuse Saku Õllevabriku projekti Värskenda Eestimaad poolt.

Nii meenutab Saku Õlletehase turundusjuht Eva Maarend Eestimaa värskendamiskampaania starti läinud aastal. „Ega me ausalt öeldes uskunudki, et inimesed nii aktiivselt kaasa löövad. 60-ne projekti hulgast andis võitjaid valida,“ meenutab turundusjuht.

Saku Õlletehase turundusjuht Eva Maarend.

Harjumaalt esitatud projektidest tunnistati rahastamiskõlbulikuks korvpallikonstruktsioonide uuendamine Vääna-Jõesuu rannas, kunagise vetelpäästejaama juures. Vana, pool sajandit tagasi ehitatud hoone seisis aastaid tühjana, nüüd on see külalistemajaks ümber ehitatuna uuele elule ärganud. Renoveeritud korvpallikonstruktsioonid annavad sellele tärkamisele ainult hoogu, usub Eva Maarend.

Harjumaal rohkem projekte rahastamist ei leidnud, küll toetas Saku aga näiteks kahte projekti Saaremaal.

Jagamisele kokku 50 000 eurot

Kokku on Saku õlletehas eraldanud projekti läbiviimiseks 50 000 eurot. „See raha jagatakse kuni viie projekti vahel,“ tutvustab projekti eestvedaja raha jagamise korda. Millistele projektidele raha anda, otsustab žürii. Raha ei lähe võrdselt jagamisele kõigi taotluste vahel.

„Näiteks võib žürii otsus olla eraldada raha neljale väiksemale ja anda korralik summa ühele suurele,“ selgitab projekti Värskenda Eestimaad kuraator raha jagamist. „Meiepoolseks tingimuseks on, et selle rahaga ei alustataks ühtki uut projekti, ei laululava ega võrkpalliplatsi rajamist, vaid nagu nimigi ütleb – värskendatakse Eestimaad, uuendatakse olemasolevaid rajatisi – skatepark’e, spordiväljakute tribüüne, külakiikesid – mida iganes, kus rahvas koos käib,“ kõneleb Eva Maarend.

See ei tähenda, et pärast Saku Õlletehase rahaeraldust ei võiks keegi teine veel samasse projekti investeerida. Näiteks teeb külaselts täiendava korjanduse või annetab keegi eraisik. Siis saab ühiselt korrastatud mõni suurem objekt.

Liikumisaasta toetuseks

Saku õlletehas käivitas Värskenda Eestimaad projekti oma püsiväärtuste – keskkonnasäästlik ja jätkusuutlik toimetamine – rõhutamiseks. Uudset ideed aitas eelmisel aastal eestkõnelejana käima vedada Ott Lepland.

Laulja Ott Lepland on selgi aastal projekti eestkõneleja.

„Et projekt nii ilusti lendu läks, otsustasime Oti sellelgi aastal appi kutsuda,“ naerab Eva Maarend. Samuti pandi aasta tagasi tähele, et palju esitati taotlusi just spordirajatiste – näiteks võrk- või korvpalliplatside – värskendamiseks. „Et see aasta on liikumisaasta, otsustasimegi projekti siduda liikumisega. Nii et ennekõike ootame taotlusi spordirajatistele,“ kõneleb projekti eestvedaja. Aga see ei tähenda et näiteks külakiiged toetust ei võiks saada. Needki paigad elustavad elu Eestimaal, toovad inimesi kokku värskes õhus sisukalt aega veetma.

„Nii et kutsume kogukondi, sõpruskondi, MTÜ-sid ja külaseltse mõtlema objektidele, mis tahaksid värskendamist ja kuhu Saku saaks omapoolse panusega appi tulla. Pange pead kokku, mõelge ja kirjutage projekt,“ kutsub Maarend kõiki üles spordielu värskendamisele maal. Kuidas taotlusi täpsemalt kirjutada, on kirjas leheküljel sakugavärskeks.ee.