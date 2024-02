Ajakiri European Supermarket Magazine annab igal aastal välja Euroopa omamärgitoodete auhinna kõige uuenduslikumatele omamärgitoodetele siinsetes jaekettides. Finalistide hulka jõudsid tänavu Rimi „I love Eco“ mahe tume šokolaad soolakaramelliga ning Rimi „Free From“ laktoosivaba vaniljekohuke. Viimast toodetakse Saaremaal.

Rimi Eesti ostujuhi Marilin Jürissoni sõnul tuli kauplusekett omamärgitoodetega välja juba 20 aastat tagasi. „Oleme teinud väga palju tööd selle nimel, et meie omamärgitooted oleksid hea kvaliteediga ja taskukohased. Meil on äärmiselt hea meel, et seda märgatakse ka Euroopa tasemel, kus võistleme oma ala parimatega,“ märkis Jürisson.

Tema sõnul alustati aastakümneid tagasi põhitoiduainetega ning valikus olid ka mõned tarbeesemed. „Aeg on aga edasi läinud, samuti on muutunud inimeste harjumused. Näiteks eelistab üha suurem hulk kliente taimseid tooteid, aga ka gluteeni- ja laktoosivabasid toite. Seetõttu oleme omamärgitooteid nii arendanud, et igaüks leiaks endale midagi sobivat. Meil on eriti hea meel, et üheks finalistiks valiti Rimi laktoosivaba kohuke, mis on toodetud Saaremaal.“

Kokku esitati konkursile 68 erinevat toodet 17 kategoorias. Võitjad selguvad juba märtsikuus. Finalistide hindamine toimus eelmise aasta novembris Dublinis, kus jaemüügi- ja kulinaariaekspertidest koosnenud žürii hindas iga toodet kolme põhikriteeriumi järgi: maitse, uuenduslikkus ja esitusviis. Samuti vaadati toodete jätkusuutlikkust.

„Tänavune finalistide grupp oli üks tugevamaid, mida oleme seni näinud, peegeldades toidukaupade jaemüügis toimuva innovatsiooni kõrget taset,“ ütles ajakirja European Supermarket Magazine’i toimetaja Stephen Wynne-Jones.

Rimil on Eestis kokku ligi 5000 omamärgitoodet peaaegu kõigis kategooriates – alates toidu- ja hügieenitoodetest kuni lemmikloomatoitudeni. Ainuüksi eelmisel aastal lisandus sarja umbes 300 toodet.

European Private Label Awards auhinda, mille eesmärk on tunnustada parimaid omamärgitooteid üle-Euroopa, antakse välja alates 2017. aastast ning selles osalevad nii jaemüüjad kui tarnijad.

Rimi Eesti Food AS (www.rimi.ee) kauplused kuuluvad Rootsi kapitalil põhineva Rimi Baltic AB kaupluste hulka, mille ainuomanikuks on ICA Gruppen AB. Rimi tugevuseks on tervislik kaubavalik, kvaliteetsed puuviljad ning mitmekesine omatoodete sortiment. Kokku on Rimi Baltic AB-l kolmes Balti riigis 301 kauplust, sealhulgas 94 hüpermarketit (neist 17 Eestis), 89 supermarketit (neist 23 Eestis), Rimi minisid 98 (neist 39 Eestis), ekspress Rimisid 20 (neist 3 Eestis). Rimi pakub Eestis tööd ligi 2800 inimesele.