19.12.2023 Rae vallavolikogu istungil kinnitati uueks Rae abivallavanemaks Ivari Rannama, kelle ülesandeks saab olema ehituse, planeerimise- ja keskkonna valdkonna koordineerimine. Seni abivallavanema ülesandeid täitev Anna Õuekallas lahkub omal soovil ametist 31. detsembril.

Ivari Rannama on töötanud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja ja ameti teenistuse direktori ametikohtadel üle kümne aasta. Kõrghariduse omandas Rannama Tartu Ülikoolis geoinformaatika ja kartograafia erialal.

Uus abivallavanem on Rae valla elanik. „Jüri on minu pere kodukohaks olnud viimased seitse aastat. Väikelinnast sirgunutena oleme abikaasaga Jüris ja Rae vallas laiemalt leidnud suurepärase elukeskkonna oma lastele,“ sõnas Rannama.

Vallavanem Madis Sariku sõnul tuleb Rannama eelnev töökogemus uues ametis kasuks. „Rae vald on kiires arengus ning Ivari pikaajaline töökogemus ehituse ja planeerimise valdkonnas on sellele kindlasti kasuks.“

„Rae vald soovib luua üha paremat elukeskkonda ning planeerimine on üks tööriist“, ütles volikogu esimees Tõnis Kõiv. „Peetri kanti uue keskusala loomine ei käi teistmoodi kui planeerides ja tihedas koostöös maaomanike, ettevõtjate ja elanikega. Ivari kogemustepagas on suur ja soovin talle edu uues ametis.“

Ivari Rannama alustab Rae abivallavanema kohal 2. jaanuaril. „Uues ametis soovin koos vallavalitsuse meeskonnaga jätkata Anna südamega tehtud tööd ja rakendada parimal moel oma seniseid valdkonna teadmiseid koduvalla jätkusuutliku ja inimsõbraliku elukeskkonna loomisesse, kus oleks nii füüsiliselt kui vaimselt turvaline ja mõnus toimetada. Nautides ise sadulas ja suuskadel liikumist, soovin liikumisaasta finiši puhul kõigile head aasta lõppu ja meeldivaid kohtumisi terviseradadel.“