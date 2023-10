Rae vallavolikogu istungil teatas Rae valla planeeringute, ehituse ja keskkonna valdkonda juhtiv Anna Õuekallas, et lahkub aasta lõpugs omal soovil abivallavanema ametist.

„Viimased kaks aastat on olnud väga õpetlikud ja edukad, kuid soov edasi liikuda tuleneb isiklikest ambitsioonidest,“ sõnas Õuekallas. „Kindlaid plaane ja tööalaseid kokkuleppeid veel uueks aastaks sõlmitud ei ole, kuid võimalusi on mitmeid ning erinevates valdkondades. Mulle on oluline, et otsus, mida edasi teha, oleks hoolikalt läbi mõeldud ja piisavat väljakutset pakkuv.“

Rae valla vallavanema Madis Sariku sõnul saab teatepulga edasi anda rahuliku südamega, sest planeerimise, ehituse ja keskkonna valdkondades on asjad Rae vallas korras ning kindlasti aitab sujuvamale üleminekule kaasa ka pikk etteteatamise periood.

Õuekallase sõnul jätkab ta kindlasti Rae valla volikogus ning läbi selle saab ka jätkuvalt valla hüvanguks ära kasutada oma abivallavanemana omandatud kogemusi ja teadmisi.

Anna Õuekallas asus abivallavanemana ametisse 2021. aastal ning on sellest ajast alates osalenud ka mitmete omavalitsus- ja erialaliitude töörühmades ja juhtgruppides.

Õuekallase viimane tööpäev Rae valla abivallavanemana on 31. detsember 2023.