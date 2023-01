17. jaanuaril said nurgakivid Jüri alevikku loodavad Rae riigigümnaasium ning Tuule spordihoone, kus hakkavad õppima ja sportima pea 600 gümnasisti.

Rae riigigümnaasium aadressil Aruküla tee 22 ja Tuule spordihoone aadressil Talli tn 2 valmivad 2024. aastal. Koolihoone on planeeritud kuni 540 õpilasele, umbes 60 õpetajale ja muule personalile. Lisaks uuele koolimajale saavad õpilased ja kohalikud vallaelanikud endale värske spordihoone.

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas rääkis: „Kogu Eesti haridussüsteemiga rajame rahva tulevikku ja see on meie kultuuri kestmiseks kõige kindlam viis. Kui on head koolid, siis eesti keel ja kultuur püsivad läbi aegade. Asetasin sümboolselt ajakapslisse Eesti Kirjameeste Seltsi 150. aastapäevale pühendatud mündi, kus on Jakob Hurda sõnad: „Kui me ei saa suureks rahvaarvult, peame saama suureks vaimult.“ See on eesti kooli, sealhulgas Rae riigigümnaasiumi kõige olulisem sõnum ja ülesanne,” tõdes minister.

„Uut gümnaasiumit on Rae valda pikalt oodatud. Meie valda sünnib aastas keskmiselt 350 last, kellest väga paljud vajavad tulevikus kohta gümnaasiumis. Kooli kõrvale rajatavast spordihoonest saab mitte ainult gümnaasiumi, vaid kogukonna spordikeskus,“ lausus Rae vallavanem Madis Sarik.

Riigi Kinnisvara juhatuse esimehe Kati Kusmini sõnul on õpihimu toetav kvaliteetne koolikeskkond üks ühiskonna arengu alustaladest. „Riigigümnaasiumide rajamisel on meie ülesanne luua hoone kasutajatele kaasaegne ja uusi õpikäsitlusi toetav koolimaja. Taolised tähenduslikud ettevõtmised saavad teoks vaid tänu usalduslikule koostööle. Rae gümnaasium on 18. uue õppehoonega riigigümnaasium, mille loome koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga,“ rääkis Kusmin.

Ajakapsel, mis paigaldati Rae riigigümnaasiumi vundamenti.

„Rae gümnaasiumi koolihoone saab olema lennukikujuline – see annab kogu kooliperele kindlasti tiivad julgeteks mõteteks. Minu soov on, et tulevase kooli õppekavas oleks oluline koht loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkondade propageerimisel nii noormeeste kui ka tütarlaste seas,“ sõnas Rae gümnaasiumi koolijuht Sirje Kautsaar.

Riigigümnaasiumi hoone ehitusleping on sõlmitud Riigi Kinnisvara ja Merko Ehitus Eesti ASi vahel ning Tuule spordihoone ehitusleping Rae vallavalitsuse ja ehitusfirma Rand & Tuulberg vahel.

Riigigümnaasiumi ehituslepingu maksumus on ligikaudu 14,3 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Koolihoone ehitatakse kolme maapealse ja ühe maa-aluse korrusega, mille juurde kuuluvad välitegevusalad sportimiseks ja õppimiseks, juurdepääsu- ja liikumisteed, autoparkla koos elektriautode laadimise võimalusega ning rattaparkla kuni 195 jalgrattale. Planeeritava riigigümnaasiumi õppehoone eeldatav suletud netopind on umbes 4356 m2. Spordihoone suletud netopind on umbes 2300 m2 ning ehituslepingu maksumus on 8,1 miljoni eurot, millele lisandub käibemaks.

Nii Rae riigigümnaasiumi kui ka spordihoone arhitektuurivõistluse võitsid KOKO arhitektid ideekavandiga „Lennuk“. Ideekavandi autorid on Andrus Kõresaar, Raivo Kotov, Lembit-Kaur Stöör, Martin Tago, Xenia Angela Sooniste, Eleriin Tekko, Liis Lindvere ning Lilian Männikust. Mõlema hoone sisearhitektid on Raili Paling ja Kadri Kaldam ning omanikujärelevalvet teostab Sweco EST OÜ.

Rae riigigümnaasiumi ehitust rahastatakse riigieelarvelistest ja Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ning spordihoone ehitust rahastab Rae vald.