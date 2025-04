Eesti üks suurem PVC-hallide tootja Asula OÜ tegeleb PVC-hallide, -angaaride, -tentide ja -kardinalahenduste projekteerimise, tootmise ja paigaldusega. Tänu aastatepikkusele kogemusele on Asula OÜ-l suutlikkus toota ja paigaldada PVC-halle ning kardinlahendusi kiirelt, professionaalselt, kvaliteetselt ning soodsalt.

„Meie tugevus on pakkuda terviklahendusi alustades projekteerimisest ja aluspinna ettevalmistamisest kuni elektri-, kütte- ja sisustuslahendusteni vastavalt kliendi soovidele ning reaalsele vajadusele, andes oma vilumusele tuginedes nõu, kuidas kliendi probleem tema jaoks kõige mõistlikumalt lahendada,” ütleb Asula OÜ ettevõtte juht Rain Saar. „Meie kliendid on nii tootmis- ja tööstusettevõtted kui ka põllumajandus-, ehitus- ja logistikafirmad. Ja kui alguses olime arvamusel, et PVC-halli ostjad ei ole tänu hallide vastupidavusele ning pikaealisusele püsikliendid, siis tänaseks on meil kliente, kellele paigaldame juba kolmanda, neljanda ja viienda halli.”

PVC-hall või angaar on lihtsaim, kiireim ja soodsaim võimalus iga ettevõtte ruumipuuduse lahendamiseks. Sinna on hea paigutada toorainet ja kaupa, aga ka laiendada näiteks tootmisala. Asula valmistatud PVC-hallid ning nende kuumtsingitud terasest konstruktsioonid on valmistatud arvestades Eestis kehtivaid lume- ja tuulekoormuseid. Projektid tehakse vastavalt klientide mõõtudele, olgu suuruseks 100 või 2000+ ruutmeetrit.

Rebenemiskindel ja süttimatu PVC tagab kindlustunde aastateks

PVC-kate kaalub 900g/m2 ja selle tegemiseks kasutab Asula OÜ kvaliteetset Saksa ja Belgia tehaste toodangut. PVC-kate ei põle ja katte tuletundlikkus on B-s2,d0. Halle on võimalik teha erinevat värvi ja neile saab trükkida ka soovitud logo, pildid, tekstid või muu vajaliku info. Materjali on kerge puhastada ja hooldada. Heledamat tooni, näiteks valge PVC-materjal laseb läbi piisavalt ehk umbes 75% päevavalgust, andes märgatava kokkuhoiu energiakuludelt.

„PVC-hallid on vastupidavad ja kestavad meie kliimas aastakümneid. Väga oluline on kliendite jaoks ka nende paigaldusmugavus – PVC-hallid paigaldatakse otse asfaltplatsile, need ei vaja vundamenditöid ning plats on kasutatav ka pärast halli demonteerimist,” räägib Saar. „Demonteerimine on lihtne tänu karkassi kokkupanemisel kasutatavatele poltühendustele. Lisaks on PVC-hallidel hea järelturg – neil saab hiljem müüa umbes 70% ostuhinnaga.” Samuti on PVC-hallil on soodne hooldus ja remondikulu. Kuna tegemist on korrosioonikindla, UV-kaitsega ning sisuliselt rebenematu materjaliga, on ühe PVC-halli eluiga vähemalt 30 aastat. PVC on unikaalne materjal, millest tänu tema tugevusele on võimalik valmistada lisaks hallidele, angaaridele ja tentidele veel väga erinevaid tooteid, näiteks basseini- ja konteinerikatteid ning vaheseinu ja -kardinaid. PVC-kate on kiireim, lihtsaim ja soodsaim kattelahendus ükskõik millele, mida ilmastiku või võõra silma eest peita soovite! Samuti saab seda materjali edukalt kasutada müra, tolmu ja lõhnade levimise tõkestamiseks ning temperatuuri hoidmiseks. PVC-kardinad saab panna liikuma rullikutega siinil, mis teeb nende käsitlemise eriti mugavaks.

Asula OÜ on PVC-katete ja teraskonstruktsioonide projekteerimise, tootmise ja paigaldamisega tegelenud üle 10 aasta. Ettevõtte jaoks on oluline oma kliendi jaoks alati olemas olla ja tagada kiire ning kvaliteetne teenindus ka pärast toodete garantiiaja lõppu.

