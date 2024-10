Tallinn loob puuetega inimestele võimalusi hõlpsamaks ligipääsuks meelelahutusele. Tallinna loomaaias on testimisel nägemispuudega inimestele suunatud ligipääsetavust parandava mobiilirakenduse NaviLens pilootprojekt, võimalusi luuakse mujalgi.

Tallinna loomaaias on veel käesoleva sügise vältel võimalik külastuse käigus kasutada NaviLensi äppi, mis aitab läbi mobiilikaamerate loetavate koodide abil lugeda olulisi teekonnajuhiseid ja teavet atraktsioonide kohta. NaviLens on osa linna viidasüsteemi parandamisest, mille raames pööratakse tähelepanu ka nägemispuudega inimestele.

Pilootprojekti käigus lisatakse loomaaia avalikku ruumi ja hoonetesse spetsiaalsed NaviLensi koodid, mida kasutajad saavad rakenduse abil mobiiltelefoni kaamera abil skaneerida. Iga koodi taga peitub teave, näiteks liikumisjuhised või turismiinfo, mille telefon valitud keeles hääle abil ette kannab.

Samuti pööratakse ligipääsetavuse parandamisel aina suuremat rõhku uute ekspositsioonide loomisel, aga ka näiteks linnateatri ehitamisel.

„Tallinna loomaaed arvestab kõikide uute projektide puhul sellega, et puuetega inimestele oleks tagatud võimalikult hea füüsiline ligipääs, aga ka ligipääs infole. Kindlasti soovime tulevikus NaviLensi või sarnaste lahenduste paigaldamisega liikuda ka olemasolevatele loomaaia aladele,“ ütles Tallinna loomaaia direktor Kaupo Heinma.

Ligipääsetavuse parandamisega tegeletakse hoogsalt erinevates asutustes ning ka kultuurisündmuste korraldamise juures.

Et kõik saaksid kultuurielust osa

Kaarel Oja

„Oleme viimased paar aastat meie asutuste ligipääsetavusega süsteemselt tegelenud. Kõigis Tallinna linnamuuseumi filiaalides ja raamatukogudes on läbi viidud ligipääsetavuse audit, mille soovitusi järk-järgult ellu viime,“ kõneles Tallinna linna kultuurivaldkonna abilinnapea Kaarel Oja.

„Viimaste uuendustena on jõudnud näiteks meie raamatukogudesse silmusvõimendid, mis on abiks kuuldeaparaatidega inimestele teenindajate või esinejate kõne mõistmisel,“ kõneleb Oja. Raamatukogude teeninduslettidest on võimalik laenata individuaalseid kaelasilmuseid raamatukogu arvutitöökohtadel heli kuulamiseks. Silmusvõimendiga kuuleb vaegkuulja läbi oma kuulde­aparaadi teenindaja, esineja või koolitaja kõnet ilma ümbritsevate helide ja kajata.

Algavad erilised esmaspäevad

Septembrist algavad Tallinna muuseumites taas erilised esmaspäevad, mis võimaldavad muuseumit külastada tavapärasest rahulikumas õhkkonnas. Külastada saab Tallinna linnaelumuuseumit, Kalamaja muuseumit, lastemuuseumit Miiamilla ja Tallinna rahvaste muuseumit. Erilised esmaspäevad on suunatud sensoorselt ülitundlikele külastajatele ja teistele erivajadustega inimestele, kes vajavad süvenemiseks või tegutsemiseks rahulikumat ja vaiksemat ümbrust.

Sellel aastal kutsus Tallinn esimest korda Eestis ellu ka spetsiifiliselt erivajadustega inimestele loodud professionaalsete kultuurisündmuste toetusmeetme, mille tulemusena sünnib viis uut kultuurisündmust. Pilootprojekti eesmärk oli parandada võimalusi, et linnas kultuurielust saaksid osa ka tõsisemate erivajadustega inimesed, kellele erinevatest kohandustest ei pruugi piisata.

„Ligipääsetavusega tegeleme tõsiselt ka linnas toimuvate suursündmuste raames. Näiteks suvel toimunud Tall Ships Races merefestivalil raames oli meeskonnas eraldi ligipääsetavuse koordinaator, kes konsulteeris nii korralduslikke aspekte kui ka korraldas eraldi ligipääsetavuse ala. Kõige selle raames valmis ka senisest palju põhjalikum juhendmaterjal, mida rakendame edaspidi ka järgmiste suurte sündmuste puhul,“ selgitas Oja.