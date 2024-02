Tänapäeva pisut laisa eluviisi juures veedame üha enam aega istudes, olgu selleks siis töö, õpingud või vaba aja veetmine. Istuda on ju nii mugav! See aga avaldab negatiivset mõju meie kehale, eriti seljapiirkonnale ja kaelale. Õnneks pakuvad reguleeritavad ja aktiivse istumise toolid lahenduse, mis tagab istujale nii mugavuse kui ka ergonoomilise tööasendi.

Üks põnevaim toode aktiivse istumise toolide hulgast on kahtlemata sadultool.Sellise tooli disain ning seal istumine jäljendab hobuse seljas istumist, mis aitab hoida selgroogu loomulikus asendis ning vähendab seeläbi ka survet nimmepiirkonnale.

AJ Tooted sadultoolidel on kohandatav istme kõrgus ning istme ja seljatoe kaldenurk. Samuti on meie sadultoolidel lihtne ning tagasihoidlik välimus, mis võimaldab neid sobitada igasse kontoriruumi.

Miks sadultoolid head on?

Sadultoolid pakuvad tavaliste kontoritoolide ees mitmeid ergonoomilisi eeliseid, aidates säilitada head rühti ja vähendada seljavalusid. Reguleeritava kõrgusega sadultool sobib ideaalselt igas pikkuses inimesele ja tagab õige ergonoomilise asendi olenemata töölaua kõrgusest. AJ Tooted veebipoes müüdavatel sadultoolidel on all rattad, mis muudavad tooli liigutamise lihtsaks ja mugavaks.

Seega on sadultoolid head, sest:

• mugav istumisasend aitab parandada keskendumisvõimet ja vähendada väsimustunnet. Suureneb tööproduktiivsus;

• sadultooli spetsiaalne disain parandab vereringet jalgades ja kätes;

• õige istumisasend aitab lõdvestada lihaseid ja vähendada kehas pingetunnet.

Sadultool on hea valik nii meestele kui ka naistele

Traditsiooniliselt on mehed eelistanud tavalisi kontoritoole, pidades sadultoole ebamugavateks ja isegi naiselikeks. Suurt ja mugavat nahast kontoritooli on peetud seevastu juba aastakümneid maskuliinsuse sümboliks. Selline arusaam on aga ekslik. Sadultoolil on meestele pakkuda mitmeid olulisi eeliseid tavalise kontoritooli ees.

Nimelt soodustab sadultool meestel õiget istumisasendit, kus selgroog on loomulikus asendis ja õlad on lõdvestunud. Sadultoolil istumine aitab vähendada seljavalu ja pingetunnet ning vältida pikaajalise ühes ja samas asendis istumise negatiivseid tagajärgi. Selline tool pakub mugavat ja ergonoomilist istumisasendit ka pikematel tööpäevadel, aidates vähendada väsimust ja parandada keskendumisvõimet.

Lisaks aitab sadultooli eriline disain parandada vereringet vaagnapiirkonnas. See on eriti oluline meestele, kuna halb vereringe selles piirkonnas võib põhjustada mitmesuguseid probleeme, sealhulgas erektsioonihäireid.

Seega ei tohiks mehed karta proovida sadultoole ja neil istumist. Need on mugavad, stiilsed ning pakuvad mitmeid olulisi eeliseid meeste tervise jaoks. Aeg on muuta oma arusaama ja valida endale tool, mis soodustab head tervist ja parandab töömugavust!

AJ tooted veebipoest leiad omale kvaliteetse ergonoomilise töötooli sõltumata soost, vanusest või istumise eelistustest. Tule ja tutvu kaubavalikuga meie e-poes või proovi meie tooteid kohapeal AJ Tooted sisustussalongis aadressil Pärnu mnt 158, Tallinn.

Oleme sinu parim partner maitseka ja ergonoomilise töökoha sisustamisel!