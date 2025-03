Eesti omavalitsuste veebilehed muutuvad peagi kaasaegsemaks ja kasutajasõbralikumaks. Üleminek uuele Omavalitsusportaalile, mis tugineb riigi Valitsusportaalil, võtab märtsis kasutusele kümme omavalitsust.

Pikk ja väljakutseid täis protsess

2021. aastal viidi läbi põhjalik analüüs omavalitsuste olemasoleva KOVTP platvormi kohta. Selgus, et ligi kümnendi jooksul toiminud süsteem oli tehnoloogiliselt vananenud ja edasine arendamine polnud enam otstarbekas. ELVL seisis silmitsi küsimusega kas uuendada vana või ehitada täiesti uus lahendus. Otsus langes uue platvormi kasuks, mis vastas paremini omavalitsuste ja kodanike vajadustele.

ELVL ei hakanud jalgratast leiutama. Analüüs näitas, et mõistlik on toetuda juba olemasolevale riigi Valitsusportaalile (VP). See tähendas kolme olulist asja: esiteks, tehniline jätkusuutlikkus, kuna riik investeerib platvormi arendamisse pidevalt. Teiseks, majanduslik mõistlikkus – eraldiseisva süsteemi loomine oleks olnud liialt kulukas. Ja kolmandaks, omavalitsuste vajaduste katmine – VP struktuur võimaldas ehitada kaasaegse ja kasutajasõbraliku lahenduse.

ELVL taotles uue platvormi arendamiseks EL struktuurivahenditest rahastust ning 2022. aasta lõpus algasid arendustööd. Aega võttis, aga asja sai, 2024. aasta alguses tulid esimesed omavalitsused uuele platvormile üle.

Peamiseks väljakutseks oli platvormi majutuse ja halduse tagamine. Pilootprojekt kinnitas, et lahendus töötab, kuid oluline on tagada, et kõik omavalitsused saaksid vajadusel liituda. See tähendab tihedat koostööd Rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskusega ja Riigikantseleiga.

Mida uut see portaal toob?

Selgus ja kasutajasõbralikkus – ülesehitus on loogiline, kodanik leiab vajaliku info kiiresti.

Tööriistade mitmekesisus – sisuhaldajad saavad kasutada eri komponente (nt lahtivajuvad plokid, horisontaaljaotus, kontaktid jms).

Teenuste info parem kättesaadavus – teenuste vaade on koondatud ühte aknasse, et kodanik ei peaks infot otsima mitmest kohast.

Tagasiside võimalus – igal lehel on vorm, kus kodanik saab märku anda, kas ta leidis vajaliku info või mitte. ELVLi kogemus näitab, et seda kasutatakse aktiivselt.

Kümme omavalitsust liitub märtsis

Üleminek toimub järk-järgult. Esimesed kümme omavalitsust liituvad uue platvormiga juba märtsist 2025. Edasi liigutakse kümne omavalitsuse kaupa kuus, et tagada sujuv ja toetatud üleminek.

LVL pakub omavalitsustele tasuta esmast koolitust, mis tutvustab platvormi võimalusi ja loogikat. Täiendav sisuloome ja kasutajakogemuse koolitus on saadaval süvitsi minekuks. Tehnilise toe tagab Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (RMIT), kes pakub igale omavalitsusele kuni neli tundi kuus tehnilist tuge.

Mis edasi?

Platvorm ei jää seisma. Ligipääsetavus on praegu fookuses, samuti testitakse menüüstruktuuri ja teenuste vaadet. Uute funktsioonide arendamiseks taotletakse lisarahastust, sest vajadused muutuvad ja lahendus peab olema paindlik.

HEA TEADA

Vana kohalike omavalitsuste teenusportaali (KOVTP) platvormi kasutab veel umbes 68 omavalitsust.

Uuel Omavalitsusportaalil on praegu viis omavalitsust (Jõgeva, Elva, Kose, Saaremaa ja Saue).

2025. aasta jooksul liitub eeldatavalt 37 omavalitsust.

Saaremaa vald on üks viiest piloot-omavalitsusest, kes läks üle uuele platvormile. Kuvatõmmis

Lisainfo:

Katrin Rajamäe-Soosaar

Eesti Linnade ja Valdade Liidu infokommunikatsioonitehnoloogia nõunik

Tel 513 8333

Koostas:

Kristel Kitsing

kommunikatsiooninõunik

+372 5349 9629

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Lõkke 4| 10122 Tallinn

www.elvl.ee | kristel.kitsing@elvl.ee