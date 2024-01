Paarkümmend aastat tagasi tähendas hasartmänguisu seda, et tuli teha sammud mõne füüsilise kasiinosaali poole, kus võis ees oodata paar lauamängu, mänguautomaati või muud taolist. Viimase 15 aasta tehnoloogilised arengud on muutnud aga täielikult seda, kuidas inimesed hasartmänge kasutavad. Sarnaselt teistele valdkondadele on ka see meelelahutus kolinud internetiavarustesse ning on tänaseks saadaval otse nutitelefonide vahendusel.

Selline edasiareng võib olla ühest küljest küll positiivne mängude hõlpsama kättesaadavuse tõttu, ent igal trendil on oma pahupool. Alljärgnevas artiklis arutleme lähemalt, millised võivad olla mängude lihtsama kättesaadavuse head ja vead.

Foto Lisa Fotios, pexels.com

Mängud on sõrmevajutuse kaugusel

2023. aastal pole enam mingi üllatus leida online-casino platvormid otse nutitelefonist, seda ka Eestis. Tänu HTML5 tehnoloogiale, mobiilsetele maksevõimalustele ning mobiil-ID ja Smart-ID lahendustele saavad Eesti mängurid keerutada mänguautomaate või teha hasartmängupanuseid ilma arvutitki kasutamata.

Enamus mobiilseid kasiinosid töötavad telefoni veebibrauseri vahendusel ilma eraldi mobiilirakendust vajamata, mis suurendab jällegi mängude kättesaadavust. Paljudele mänguritele ei meeldi kasutada eraldi mobiiliäppe, mis võiksid telefoni mälumahtu kulutada. Tänapäevased internetikasiinod aga ei vaja rakendusi, kuna suurem osa hasartmängudest töötavad ka brauseripõhiselt. Piisab vaid kasiinoplatvormi veebilehe avamisest ja sisselogimisest – kogu kogemus on sarnane arvutipõhisele versioonile, ent on kohandatud nutitelefoni väiksemale ekraanile.

Ehkki nutitelefonis mängimine nõuab stabiilset internetiühendust, ei ole see enamike mängurite jaoks oluline probleem, kuna mängud nõuavad umbkaudu sama palju internetimahtu nagu sotsiaalmeedias lehitsemine või YouTube’i videote jälgimine. Seetõttu ongi nutitelefoni vahendusel mängimine niivõrd kiirelt levima hakkanud: mängud on saadaval igal ajal ja igal pool seni, kuni telefon on varustatud internetiühendusega.

Lihtsam ja kiirem kui eales varem

Peamine põhjus, miks hasartmängud on niivõrd hõlpsalt kättesaadavad nutitelefonil, on seotud Eestis levinud mobiilsete tehnoloogiatega, mis toetavad veebiteenuste kasutamist.

Mobiilsed kasiinod rakendavad näiteks erinevaid nutimaksete lahendusi, mis lasevad mänguritel teha sisse- ja väljamakseid oma telefoni kaudu. Lisaks pangakaartidele või otsestele pangalinkidele võivad internetikasiinod pakkuda mobiilseid e-rahakotiteenuseid või Apple ja Google Pay lahendusi. Samuti on levinud erinevad maksevahendusteenused nagu Trustly või Zimpler, mis võimaldavad teha internetimakseid kiiremini ja hõlpsamalt.

Mängude veelgi kiiremaks kättesaadavuseks on mitmed internetikasiinod nii Eestis kui ka mujal Euroopas hakkanud kasutama nö kontovaba mängimise süsteemi. Selle unikaalse lahenduse puhul saavad mängijad jätta vahele traditsioonilise registreerumisankeedi, hüpates otse mängima. See ei tähenda aga anonüümset mängimist: ankeedi asemel tuleb läbida isikutuvastus Eesti internetipanga kaudu, kasutades panka sisselogimiseks mõnda ID-lahendust. Kogu sisselogimisprotsess võib aga nõuda vaid paari sõrmevajutust, kuna kasiino on eemaldanud tülika registreerumisvormi.

Tänu taolistele tehnoloogiatele on hasartmängud muutunud kiiremini ja lihtsamini kättesaadavaks kui eales varem.

Foto Florian Olivo, unsplash.com

Kas lihtne kättesaadavus tekitab probleeme?

Kuigi kasutajasõbralikkuse perspektiivist on lihtne äriprotsess alati positiivne nähtus, ei saa unustada hasartmängude pahupoolt. Mida lihtsam on hasartmängude kättesaadavus, seda suurem võib olla ka risk erinevate mängurlusprobleemide tekkeks.

Varasemalt tuli mängudele ligipääsemiseks minna füüsiliselt kodust välja ning ainuüksi sellest võis piisata mänguhimu jahtumiseks – vahemaabarjäär kui selline võib suurema hoo juba eemale peletada. Nüüd ei ole enam aga vaja isegi ligipääsu arvutile, kuna mängud on saadaval nutitelefonis. Kui mänguril tekib isu keerutada mõnda mänguautomaati, võib ta saada ligipääsu kasiinole vaid 1–2 minuti jooksul.

Õnneks tegutseb Eestis spetsiaalne organisatsioon nimega Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus, mille näol on tegemist tasuta nõustamisteenusega. Lisaks hasartmänguprobleemidega seotud muredele pakub nõustamiskeskus tuge ja abi ka digisõltuvusega seotud probleemide korral. Teenust saab kasutada isegi otse internetis e-nõustamise näol. Sarnaseid organisatsioone tegutseb ka välismaal.

Suurema kättesaadavuse tõttu on oluline igal mänguril mõelda juba eos ennetavale käitumisele ning isegi uurida materjale ja infot, mis on kättesaadav nõustamiskeskuse kodulehel. Ükski mängur ei tohi unustada, et hasartmängud võivad osutuda probleemseks, isegi kui see ei pruugi nii tunduda.

Kõigis Eesti kasiinodes on võimalik oma kontole määrata ka erinevaid limiite ja piiranguid, sh aja- või kaotuspiiranguid. Oma konto saab ka täielikult ära blokeerida, välistades mängudele ligipääsu saamise. Kes vähegi tunneb, et hasartmängudele on kulumas liialt palju aega, peaks kahtlemata kasutama kõiki taoliseid võimalusi, vältimaks, et hõlpsalt kättesaadavad mängud hakkavad tekitama probleeme.