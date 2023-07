Looduses liikumine ja erinevate põnevate paikade avastamine on suvisel ajal sama hästi kui kohustuslik.

Kui niisama kaks kätt taskus jalutamine on muutunud üksluiseks, on tunne nagu õue minekuks oleks motivatsiooni juurde vaja või tekib tuju oma liikumist pisut põnevamaks muuta, saab appi võtta erinevad telefonis kasutamiseks mõeldud nutirakendused ja nende abil oma käikudele särtsu lisada.

Nutirakendusi ehk äppe on loodud iga võimaliku vajaduse katmiseks, enese harimiseks, treeninguteks ja meelelahutuseks. Liikumiseks ja erinevate treeningkavade järgimiseks on välja töötatud erinevaid võistlusel põhinevaid rakendusi, mille abil saab kasvõi terve suguvõsa või tööalase tiimi vahel väljakutse teha, kes kõige rohkem liigub ja kindla aja jooksul enim samme teeb. Enamuses saab ka endale isiklikke eesmärke seada ja ennast proovile panna.

Nike Run Club äpp võimaldab näiteks luua erinevaid treeningplaane, teha kogukonna väljakutseid ning seejuures aitab lugeda kasutaja isiklikke rekordeid. Samal põhimõttel toimivad ka Endomondo, Fit-Bit, Map My Walk, YuMuuv ja teised erinevad rakendused, mõned neist tasuta ja teised tasulised. Eestis loodud äpp Fit-Sphere premeerib liikumist päris auhindadega. Võita saab erinevate koostööpartnerite soodustusi ja tooteid, mis kindlasti veelgi motivatsiooni lisab.

Maailma avastamine lõbusamaks

Eestis asuvatel loodusradadel jalutamiseks on ideaalne abimees RMK loodusäpp, mis võimaldab leida lähima matkaraja ja seal leiduvad võimalused, näiteks liikumiseks ratastooli või lapsekäruga, lõkke tegemise ala, ujumisvõimaluse ja muud. Samuti on võimalik ennast kaardil positsioneerida ja leida infot erinevate külastusobjektide kohta. Rakendust on võimalik kasutada nii eesti, vene, kui ka inglise keeles.

Loodust saab avastada ja elusloodust tundma õppida Google Lens äpi abil, millega võib tundmatust linnust, loomast või taimest pildi teha ning äpp pakub seejärel sobivaid vasteid. Google Lensi on võimalik tuvastada kõikvõimalike esemeid ja objekte.Samal põhimõttel toimib Pl@ntNet rakendus.

Tähevaatlust, tähtkujusid ja satelliite tasub jälgida SkyView, Skysafari või NASA äpi abil. Eriti põnev võib olla neid kasutada augustikuu öödel, kui toimub perseiitide sadu ja langevaid tähti märkab tavalisest rohkem.

Linnulaul ja korilus

Metsas ringi liikudes võib kuulda erinevaid lindude häälitsusi. Kui mõne hääle omanikuga tekib soov lähemalt tutvust teha, kuid silmaga teda näha ei ole, siis identifitseerimiseks saab kasutada äppi Eesti linnud või Siuts. Loodusvaatluste nutirakendus on loodud loodusesõpradele ning võimaldab oma märkamisi salvestada ja teiste huvilistega jagada.

Rakenduses saab määrata asukoha ja lisada sinna juurde fotod, video ja heli. Registreerida saab erinevaid vaatluseid, olgu need siis haruldasemad liigid või tavapärasemad karvased ja sulelised. Et kirjus seenemaailmas mitte eksida, tasub appi võtta erinevaid seeneäppe. Nii saad kindel olla, et ei nopi kogemata mürgist toidupoolist. Samamoodi saad selleks kasutada jällegi Google Lensi abi.

Seiklus läbi mängu

Kui niisama liikumine tundub aga eriti igav ja ise kohe üldse omapäi avastama minna ei soovi, siis läbi nutiseadme ekraani erinevaid kirkaid tegelasi püüda ja punkte koguda on ehk pisut põnevam. Seda eriti neile, kes muidu kodus arvutitooli naelutatud on ja väga värsket õhku vajavad, aga kuidagi ilma ekraanita ei suuda. Neid mänge mängides võib pika maa maha kõndida ja hiljem imestada, kui palju samme selle aja jooksul märkamatult maha kõnniti.

Pokemon Go on näiteks üks mäng, mis paneb läbi mängu liikuma, et vajalikke punkte koguda. Sarnaseid äppe on veelgi, näiteks Harry Potteri teemaline või veidi hirmutavam zombijaht. Kui ise veidi rohkem vaeva näha, siis saab nutiseadme abil korraldada orienteerumisi, otsida erinevaid põnevaid punkte või korraldada üks fotojaht. See vajab pisut eeltööd, aga kui ette on antud mitu fotot ning need tuleb loetud aja jooksul kindla ala pealt üles leida, siis esitab see paraja väljakutse, tekitab adrenaliini ja paneb aju tööle. Need on ka toredad suvepeo või sünnipäeva tegevused, mis kindlasti sündmuse meeldejäävaks muudavad.