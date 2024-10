Maaklerid, üürileandjad, haldusfirmad, kinnisvarajuristid ja teised üürituru osapooled keskenduvad sageli ainult ühele osale üüriprotsessist. Üks korraldab näitamisi, teine käib iga kuu üüri järel, kolmas tegeleb juriidiliste probleemidega…

Tegelikult tuleb üürimise käigus tekkinud mured lahendada tervikuna, võttes arvesse kogu protsessi algusest lõpuni. Selleks on vaja oma kogemusest pidevalt õppida ja kohaneda turu muutustega.

Üürileping üksi ei kaitse probleemide eest

Kogu probleemi tuleks käsitleda tervikuna. Inimestel on sageli ekslik arvamus, et üürileandja ja üürniku suhte kindlustamiseks piisab sellest, kui üks asi õigesti teha. Hea näide sellest on üürileping. Paljud usuvad, et leping kaitseb neid, kui midagi viltu läheb.

See pole iseenesest vale – üürileping on oluline osa tervikust, mis tagab üürimisel osapoolte turvalisuse. Siiski on turvalise ja muretu üürikogemuse tagamine sellest veidi keerulisem. Üürimisel on palju erinevaid etappe, kus osapooled eksida võivad.

Süsteemi toimimiseks peab olema läbimõeldud ja korrektselt ellu viidud iga üürimisega seotud samm. Teisisõnu, üürilepingu kõrval tuleb luubi alla võtta ka üürniku taustakontroll, eluruumi üleandmise akt, makseprotsess ja palju muud.

Kui midagi peaks juhtuma, siis on lepingus lihtsalt kirjas, millistes tingimustes pooled omavahel kokku leppisid. See ei ütle midagi võimalike kahjude või üüripinna seisukorra kohta üürilepingu sõlmimisel ega anna reaalseid juhiseid probleemide lahendami-

seks.

Vaidlusi aitab lahendada eluruumi üleandmise akt

Eluruumi üleandmise akti tegemata jätmine on üks suurimaid vigu, mis üürimisel tehakse. Praktikas näeme alatasa ka seda, et üleandmise akt on küll tehtud, kuid täidetud väga puuduliku infoga – ilma piltide ja kirjeldusteta või kasutatakse maakleri tehtud reklaampilte. Üürileandjad loodavad tihti enda mälule ning arvavad, et nad mäletavad hiljem täpselt, milline oli üüripinna seisukord üürniku sissekolimisel. Tegelikult see nii ei ole.

Teada on hiljuti juhtunu, kus üürileandja leidis pärast lepingu lõpetamist üüripinnalt puudusi ning nõudis üürnikult nende eest hüvitist. Üleandmise ja lõpetamise akti pilte võrreldes nägime, et tegelikult olid kahjustused seal juba enne üürniku sissekolimist ning üürileandja nõue on alusetu.

Just seetõttu on äärmiselt oluline, et üüripinna seisukord sisse ja välja kolimise hetkel oleks dokumenteeritud võimalikult detailselt. Vastasel juhul on praktiliselt võimatu selgeks teha, kas puudused tekkisid üürniku tegevuse tagajärjel või mitte ning kes nende eest vastutab. Niimoodi võib üürnik sattuda alusetu süüdistamise küüsi või üürileandja jääda ilma kahju hüvitamisest.

Õpi üks kord ja aita teisi

Platvormiga Rendin on liitunud juba kümneid tuhandeid üürileandjaid ja üürnikke. See võimaldab meil kiiresti kohaneda keeruliste üürituru probleemidega ning õppida neid lahendama. Ja seda pidevalt. Nii Venemaa sissetungist Ukrainasse vallandunud põgenikekriis kui ka koroonapandeemia olid head näited sellest, kuidas kohanemisvõime ja riskijuhtimine aitas platvormi kasutajaid.

2022. aastal pärast sõja algust soovisid paljud üürileandjad Ukraina põgenikele peavarju pakkuda. Olukord turul oli aga väga ebaselge. Keegi ei teadnud, milline on nende inimeste õiguslik staatus, milliseid formaalsusi on vaja täita, et nad saaksid üüripinnal elada jne. Iga üürileandja pidi need asjad endale ise selgeks tegema.

Rendini meeskond õppis selle ühe korra ära ning nõustas nende teadmiste põhjal ka kõiki meie üürileandjaid. Lisaks saime aidata ka Ukraina üürnikke ja selgitada, mida nad peavad edasi tegema, milliseid dokumente hankima, kuhu selleks pöörduma jne.

Iga üürileandja vajab kaitset, mis päriselt aitab

Üürileandjad alahindavad sageli väikeste nüansside tähtsust ning eeldavad, et neil nagunii üürimisel probleeme ei teki. Näiteks võib paljudele üleandmise akti koostamine või üürniku tausta kontrollimine tunduda esialgu tüütu ja ebavajalik. Näeme ka seda, kuidas üürileandjad pigistavad silma kinni, kui saavad meie taustakontrolli kaudu teada, et kandidaadil on maksehäired.

Sel juhul vormistatakse leping näiteks väljaspool Rendini keskkonda ning küsitakse oma turvatunde suurendamiseks huviliselt kahe või kolme kuu summas tagatisraha. Paljudel juhtudel lõppevad sellised üürisuhted üürileandja jaoks suure rahalise kaotusega, mida oleks saanud kerge vaevaga ära hoida. Põhjalik üleandmise akt, korralik üürileping ja üürniku taustakontroll aitavad vältida paljusid probleeme.