Ühiskonnas, kus võib leida iga päev poolte valimist ja intriige, toimub ka liitvaid sündmusi, mis loovad turvalise pinnase avatud aruteludeks isegi siis, kui maailmavaated erinevad. Sajad naised kogunevad sel pühapäeval Naistepuna Akadeemia konverentsile, et osa saada lugudest, mis juhinduvad kolmest suuremast mõttest: soov kuulatada, tarkus mõista ja julgus käia oma teed.

Viimsi Artiumi suurel laval kohtuvad saunaemand Eda Veeroja, kirikuõpetaja Annika Laats, teadlane Grete Arro, naudinguekspert Epp Kärsin, noor ettevõtja Anna-Liisa Palatu, poetess Kristiina Ehin, feminist Dagmar Kase, muusik Kärt Tomingas, taimetark Irje Karjus, filmitegijad Anu Aun ja Maie Rosmann; lisaks üle-eestiline neidudekoor Leelo, solist Maili Metssalu, dirigent Külli Kiivet, klaveril Ulla Krigul ning regilauluga lennutab Anne Türnpu.

Konverentsi korraldajad usuvad, et praeguses maailmas on oluline luua ühendusi ja mõistmist ning naistel on eriline oskus luua headust, hellust ja kaastunnet. Seetõttu on nii laval kui publiku hulgas mitmekülgse elukogemuse ja vanusega naised. “Saali on oodatud naised, kel soov avarduda, teiste lugusid kuulates ise kasvada ja liikuda pärast konverentsipäeva tagasi koju paremas suhtes iseendaga,” ütleb Naistepuna üks looja Elina Naan.

Olulisel kohal on ka vaimse tervise hoidmine ja turgutamine. „Püüan süveneda ja mõista asjade sügavamat olemust. Nii lihtne on tõmmata jooni vahele, eristada, hinnanguid anda ja müütides elada, aga mina usun humaansesse maailmakäsitlusse, nii sügavatesse teadmistesse kui naiselikku intuitsiooni,“ lisab teine Naistepuna looja Kristina Paškevicius.

Sel päeval saavad lavalaudadel kokku teadus ja pärimus, ettevõtlus ja kunst, saun kui kirik ning vaimulik pühamu, poeesia ja start-up maailm ning paljud teised põnevad teemad. Eeskätt aga lihtsalt naised nende rollide sees, jagamas oma lugu ja inspireerimas üksteist oma eheduses.

Naistepuna Akadeemia on välja kasvanud seitse aastat toimunud suvisest Naistepuna laagrist, kus sajad eri vanuses naised on kohtunud ning lugude jagamise kaudu kasvanud ja inspiratsiooni ammutanud.

Sündmuse kava

10.00 kogunemine, avatud turg ja restoran Kork.

11.00 akadeemia avamine. „Mina ja Meri“, esitab üle-eestiline neidudekoor „Leelo“, solist ja laulu autor Maili Metssalu, dirigent Külli Kiivet, klaveril Ulla Krigul.

11.25 Eda Veeroja. Millest juured meile kõnelevad?

12.05 sumin.

12.10 Anna-Liisa Palatu. Tõusmistest ja kukkumistest start-up maailmas.

12.25 Grete Arro. Igaühel on oma tõde, aga igaühel ei ole õigus.

12.55 sumin.

13.00 Kristiina Ehin, Anu Aun ja Maie Rosmann – dokfilm „Vetelkõndija“. Elu kui poeesia.

13.40 Anne Türnpu. Kooslaulmine. Regilaulu väest, hääle jõust.

14.00–15.00 lõuna kohalikus restoranis Kork, turg aatriumis.

15.10 Irje Karjus. Seitse armastuse seisundit taimedega.

15.35 Dagmar Kase. Iseendaks saamisest intersektsionaalse feminismi toel.

15.50 sumin.

15.55 Epp Kärsin. Hellusest armastuseni. Naiselikult.

16.35 Kärt Tomingas. Muusikaline etteaste. Elada oma sõnade järgi.

16.55 sumin.

17.00 Annika Laats. Palve jõust. Jumalikkus käsikäes ilmalikkusega.

17.40 akadeemia lõpetamine, tänusõnad, tants.

18.15–19.00 viimane sumin, avatud turg ja restoran.

Kontakt Omída Velviste, Naistepuna Akadeemia, 5397 0864, naistepuna@gmail.com