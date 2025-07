Brüssel on halb, Brüssel on paha. Euroopa Liit dikteerib kurgi kõverust ja elektriautode laadijate arvu kaubanduskeskustes, metsade uputamist soodeks ja pagulaste vastuvõtmist…

Paraku see, mis meist enamikku tänases päevas kummastab, ei ole dikteeritud ei Brüsselist ega ette öeldud Trumpi poolt. Ei käibemaksutõus ega suur tüli ja segadus Tallinna linnavalitsuses.

Tasuta lõunaid pole olemas – seda teame kõik. Enamikul meist on meeles seegi, kui vihaselt võitlesid Isamaa ja Reformierakond tosin aastat tagasi Keskerakonna plaani vastu kehtestada Tallinnas tasuta sõit. Asjatult. Keskerakonnal oli linnas võimumonopol, kasutati kohaliku omavalitsuse seadust KOVi autonoomia kohta ja tehti tasuta ühistransport ära. Ja pole enam keegi seda Savisaare-aegset otsust üritanudki tühistada. Sest kui valijale on kord juba präänik suhu pistetud, katsu see tagasi saada.

Nüüd, kolm kuud enne kohalike omavalitsuste valimisi, tahab Reformierakond loobuda lasteaiakohtade tasust. Seda ajal, kui õpetajad, ka lasteaiaõpetajad streigivad palkade pärast. Ehk oleks see raha, millest loobuda tahetakse, mõttekam suunata pedagoogide palkadesse?

Kindlasti oleks ausam käia välja idee – tasuta lasteaiakoht – valimislubadusena sügisel, kohalikel valimistel ja siis, rahvalt mandaadi saanuna, ka seadustada tasuta lasteaiakoht pealinnas. Muidu kukub välja nagu Kaja Kallasel, ainult tagurpidi – enne valimisi makse tõsta ei lubanud, valitsemine algas aga maksufestivaliga. Nüüd ei lubatud võimule tulles tasuta lasteaiakohta, aga Reformierakond teeb selle enne valimisi ära. Praeguse koalitsiooni hinnaga, Urmas Sõõrumaaga kampa lüües ja Keskerakonnaga ühte heites.

Nukuvalitsus

Kui see kõik pole mäng, mille ilust paraku ei valijad ega paljud Reformierakonna enda liikmedki aru saa, siis mis see on? Ehk on see tõestus, et enim aastaid riigitüüri juures püsinud erakonna poliitikute pink on tühi ja ideed otsas? Ega muidu poleks kutsutud Sõõrumaad võimu teostama ja Keskerakonda seda toetama.

Keskerakond on aga kindlalt teatanud, et nemad ühtegi koalitsiooni loetud kuud enne valimisi ei lähe, on nõus aga konkurente ja Sõõrumaad nende tegevuses toetama. Mängule lisab vürtsi veel see, et Sõõrumaa kinnitusel asendatakse poliitikutest valitsus tehnokraatide valitsusega, nii olevat ka näiteks Helsingis. Mingit koalitsioonilepingut sealjuures ei allkirjastata. Või vähemalt ei avalikustata.

Kes hakkab siis linna juhtima? Nukuvalitsus? Sest Reformierakond tundub end ise olevat tanki pannud – hakatakse ellu viima seda, mida ütleb Keskerakond. Hüvasti eestikeelne haridus Tallinnas, hüvasti kultuurikeskustelt sovjetinostalgia likvideerimine. Edgar Savisaare vaim hakkab jälle linnas lehvima.

Kõike seda varjutab halli uduna vaid küsimus: kust tuleb vaid mõned aastad poliitikas olnud Pärtel-Peeter Pere – ta kuulub Vikipeedia andmetel Reformierakonda 13. märtsist 2021, olles 14. aprillist 2024 Tallinna abilinnapea keskkonna- ja kommunaalteenuste alal – võimatuna näiv ambitsioon? Kes on andnud kommunaalteenuseid kureerivale abilinnapeale volituse hüljata Tallinna piirkonna juhina erakonna põliseid põhimõtted?

Vaevalt see Pärtel-Peeter Pere enda peast tuleb? Brüsselist? Pole ka usutav. Aga kuskilt need suunised tulevad.

Midagi on ka otsustatud

Vaatamata suurele tülile linnavolikogus ja -valitsuses, on midagi ka otsustatud. Kolmapäeval, 18. juunil toimus Harjumaa omavalitsusjuhtide volikogu, kus kuumimaks kartuliks kiskus ühistransport. Nüüdne IILi, endise nimega ühistranspordikeskuse juht Andrus Nilisk astus avalikku sõnasõtta Tallinnas transporti korraldava abilinnapea (veel!) Kristjan Järvaniga. Sest linn tahab maakonnaliinide bussidel 1. augustist keelata parkimise Balti jaamas (kirjutasime sellest pikemalt 20. juuni „Harju Elus“). Balti jaam on aga suur transpordisõlm, kus toimub ümberistumine. Niliski andmetel on ümberistujaid palju, Järvani kinnitusel neid peaaegu polegi. Kummal on õigus? Ajakirjaniku küsimuse peale, kuna tehti viimane reisijateuuring, ei osanud kumbki transpordijuht vastata.

Fakt on aga see, et seni oli maakonnaliinidel Balti jaamast ööpäevas 409 väljumist. Bussides olevad piletite validaatorite – nende elektroonilistele andmetele toetub IILi juht Andrus Nilisk – andmed kinnitavad, et Balti jaam on oluline ümberistumise sõlm bussilt rongile ja trammile. Või vastupidi. Samas tahab linnavalitsus vähendada maaliine sõitvate busside tiirutamist vanalinna ümber. Mis on samuti arusaadav. Harjumaa omavalitsuste liidu juhi Andrus Umboja kinnitusel on nüüd kokkuleppele jõutud, Balti jaamast väljuvate maakonnaliinide arvu küll vähendatakse, aga ära need ei kao. Andrus Niliski kinnitusel ei hakka tulevikus Balti jaamast enam väljuma Lääne ja Edela suunal sõitvad bussid ehk need, mis liiguvad Keila, Paldiski, Kiili ja Saku liinidel. Nendele liinide reisijatele otsitakse võimalikult soodsat ümberistumise kohta.

Kas need kokkulepped praeguse linnavalitsuse ja IILi vahel jäävad kehtima ka pärast võimu vahetust linnas, ei oska Andrus Nilisk arvata. Nagu tõenäoliselt ei oska keegi arvata. Segadus linna juhtimise ümber on totaalne. Õnneks ei saa see enam kaua kesta, kohalike omavalitsuste volikogude valimised toimuvad 19. oktoobril, kolme ja poole kuu pärast. Ehk saavad siis vastuse ka tänased vastuseta küsimused. →