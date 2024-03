Nagu me kõik teame, on Eestis kahjuks väga vähe päikeselist aega, mistõttu septembrist kuni aprilli (või maini) oleks soovitatav jälgida, et ei tekiks D vitamiini puudus. Kõige kindlam on lasta teha vereanalüüs ning välja selgitada, D vitamiin, ja ka teiste vitamiinide tase veres, on normide piires või vajaks organism turgutamist. Järgmisena tekib kohe miljon küsimust – millist D-vitamiini osta? Milline peaks olema D-vitamiini päevane annus? Millised on D vitamiini ühikud ja kuidas võtta D vitamiini? Kõik need küsimused tiirlevad peas ning vajavad vastust, kuid vitamiinide ja toidulisandite leti ees seistes neid vastuseid ei saabu. Seetõttu toome välja mõned soovitused, mida silmas pidada otsustamaks, millist D-vitamiini osta.

Millist D-vitamiini osta lastele?

Beebidel ei ole D-vitamiini depood, mistõttu beebid vajavad alates sünnist D-vitamiini ja kõige lihtsam on seda manustada tilkadena. D-vitamiini puudus võib lastel tekitada rahhiiti. D-vitamiin on laste luude normaalseks arenguks ning immuunsüsteemi normaalseks toimimiseks vajalik ning see aitab kaasa ka kaltsiumi imendumisele organismis, mistõttu toetab see seeläbi ka hammaste ja luude head tervist. Selleks, et oleks lihtne ja mugav vitamiine tarbida, on laste vitamiinid enamasti kas tilkade või spreina. Veidi suuremate laste jaoks on kindlasti põnevam kui tilkade asemel on hoopis D-vitamiin kummikarud, mis näevad toredad välja ning on maitsvad.

Millist D-vitamiini osta täiskasvanutele?

Tulenevalt sellest, et D-vitamiini leidub näiteks rasvases kalas, munas ja maksas, siis enamus meist võib ilmselt tõdeda, et kõiki neid toite ei pruugi me piisavalt süüa, et D-vitamiini vajadust rahuldada. Täiskasvanutel võib see, kui D-vitamiinid veres on madalad, põhjustada luude pehmenemist ja hõrenemist. Täiskasvanutel ja ka suurematel lastel, kellel ei ole neelamisraskusi, on võimalik tilkade või kummikarude asemel võtta D-vitamiini ka päikesepärlite või kapslitena. Samuti on D-vitamiini müügil spreina, mis imendub väga kiiresti. Seega igaüks saab valida, millist D-vitamiini osta ka selle järgi, millist on kõige mugav kasutada. Seega ei saa öelda, et üks D-vitamiin on parim D-vitamiin ja teine mitte, sest see, mis kujul seda võtta, ei muuda D-vitamiini paremaks ega halvemaks.

Kui vereanalüüsi tulemusel on selgunud, et D-vitamiini varud veres vajavad toetamist, sest D-vitamiini tase on väga madal, tuleks läbida D-vitamiini intensiivsem kuur. Perearst oskab soovitada kõige õigema D-vitamiini annuse, mida igapäevaselt tarbida tuleks. Samuti oskavad apteekrid soovitada, millise toimeainega D-vitamiin ühel või teisel juhul sobib. Kui on lisaks külmale ja pimedale ajale ka stress kimbutamas, siis on üheks võimaluseks turgutada organismi vitamiinikompleksiga, milles on aeglase vabanemisega 23 tähtsat vitamiini, mineraali ja mikroelementi.

Tähelepanu tuleb juhtida sellele, et vitamiinid ja toidulisandid ei asenda täisväärtuslikku toitumist ning neid ei tuleks võtta suvaliselt, vaid ikka konsulteerides arsti või apteekriga, sest siis on nendest saadav kasu ka suurem.