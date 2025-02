Metsamaa ja raieõiguse ostmine on head võimalused investeerida, teenida tulu puidu müügist või omada looduskeskkonda. Kas see võiks olla midagi sinule?

Kui puutud teemaga esmakordselt kokku ja oled kuulnud, et mets on hea ja kindel investeering tulevikku, siis mõtle läbi, millal sul päriselt raha vaja läheb. Raieõiguse ostmine tähendab seda, et maa jääb selle omanikule alles ja ostjale kuuluvad puud, ehk metsamaterjal, mille saab kokkulepitud tingimustel metsast välja viia ja ära müüa.

Timber.ee oksjonikeskkonnast saavad raieõiguseid osta vaid kogenud metsafirmad, kelle käekiri metsas on laitmatu ja kellel on ette näidata pikk kogemustepagas metsatööde teostamisel.

Kogenud metsafirmad ja metsamehed, kelle igapäevase leiva toob lauale just raieõiguse ostmine ja realiseerimine, oskavad metsas vajaminevaid töid korraldada ja läbi viia. Kui oled otsustanud õppida, kuidas metsa majandada, siis tasub amet selgeks õppida Eesti Maaülikoolis või Luua metsanduskoolis.

Metsamaa ostmine on aga sootuks teine teema, mis ei nõua spetsiifilisi oskusi. Metsa võivad omada kõik, kes endale sobiva metsatüki leiavad ja tingimused õiged on. Lisaks aitavad metsa majandada ka metsaühistud. Näiteks Timber.ee Metsaühistu MTÜ on Eesti kiireimini kasvav metsaühistu ja abiks igale kogenud või alustavale metsaomanikule.

Mida arvestada metsamaa ostmisel?

Kui plaanid metsa osta, peaksid enne tehingu tegemist uurima järgnevaid tegureid.

Metsa seisukord ja väärtus: kui vana on mets ja millised puuliigid seal kasvavad?

kas mets on korrastatud või vajab hooldust?

kui palju puitu saab lähiaastatel raiuda?

kas mets asub kuival või niiskel pinnasel. Sellest sõltub kas raietöid saab teostada aastaringiselt või vaid külmal või kuival ajal. Metsamajanduskava olemasolu: metsamajanduskava on dokument, mis annab ülevaate metsa seisukorrast ja soovitatud raietest. See aitab hinnata metsa majanduslikku väärtust ja planeerida oma tegevusi. Asukoht ja ligipääs: kas mets asub kergesti ligipääsetavas kohas või on sinna keeruline pääseda? Õiguslikud piirangud ja kaitsealad: kas mets asub looduskaitsealal või on seal raiet piiravad reeglid?

kas maale kehtivad servituudid ehk õigused, mis annavad teistele isikutele luba seda teatud viisil kasutada? Hinnang tulu teenimise võimalustele: metsamaa ostmine võib olla pikaajaline investeering, kuid investeeringu tasuvuse määramiseks tuleb hinnata, kas ja millal on võimalik metsast tulu teenida. Selle jaoks on oluline teada metsa praegust hinda , puude vanust ja üldist metsa seisukorda.

Mida arvestada raieõiguse ostmisel?

Raieõigusele ostjat leides on oluline, et leping oleks selge ja õiglane mõlemale poolele. Enne ostjaga ostu vormistamist tuleks tähelepanu pöörata järgmistele punktidele.

Asukoht ja juurdepääs: kui kaugel asuvad puidu kokkuostjad?

kas on olemas teed, mööda mida saab puitu vedada? Mida ja kui palju võib raiuda: lepingu tingimustes peab olema täpselt kirjas, milliseid puid ja kui palju tohib raiuda. Raieõiguse kehtivusaeg: raieõigus kehtib kindla ajaperioodi jooksul – näiteks 1 kuni 3 aastat. Oluline on arvestada, et selle aja jooksul tuleb raie läbi viia ja puit ära vedada. Raietööde ja koristamise kohustused: lepingu järgi võib ostjal olla kohustus koristada raiutud ala ehk eemaldada oksad ja muud raiejäänused. Hind ja maksmise tingimused: kas tasumine toimub enne raiet, raiete käigus või pärast raiutud puidu müümist? Metsaomaniku ja ostja vastutus: lepingu sõlmimisel on oluline täpselt määrata, kes vastutab raietööde ohutuse, võimalike kahjustuste ning järelevalve eest.

Kumb valida?

Kui soovid pikaajalist investeeringut ja võimalust metsa ise majandada, on metsamaa ost hea valik. See annab sulle täieliku kontrolli kinnistu ja selle kasutamise üle.

Kui oled huvitatud ainult puidu müügist ja ei soovi maad omada, võib raieõiguse ost olla just midagi sinule. See võimaldab teenida tulu metsa raiumisega, kuid ei too kaasa pikaajalisi kohustusi.

Mõlemal variandil on omad plussid ja miinused, kuid enne ostu tasub alati teha põhjalik eeltöö ja konsulteerida spetsialistidega, et vältida ootamatuid riske.

Metsamaa ja raieõiguse ostmine võib olla hea võimalus investeerimiseks ja looduskeskkonnaga tegelemiseks. Kui tehing on hästi planeeritud ja lepingutingimused selged, on see kasulik nii ostjale kui ka müüjale.