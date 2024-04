Kevad annab taas märku soojade ilmadega ning korda on tehtud jalgrattad ja tõukerattad, et aktiivselt väljas aega veeta. Õnnetusi võib juhtuda aga ka kõige paremate kavatsuste juures. Seetõttu on oluline juba ennetavalt teada, mida teha hambatraumade puhul, et võiksid muretult kevadet nautida.

Kõige olulisem on teadmine, et õnnetuses ära tulnud või murdunud hamba saab päästa. Määravaks selle juures on aeg!

Hambatrauma puhul käitu järgmiselt:

1. Säilita rahu ja/või rahusta kannatanut.

2. Hinda trauma ulatust – vajadusel kutsu kiirabi, helistades 112.

3. Otsi üles ära tulnud hammas või hambaosa. Hoia kinni ainult hambakroonist (laiemast osast). Hambajuurt ei tohi katsuda!

4. Puhasta hammas suuremast mustusest külma vee, piima, füsioloogilise lahuse või kannatanu süljega. Ära hõõru hammast ega puhasta seda desinfitseeriva ainega (nt alkoholiga).

5. Aseta hammas oma kohale tagasi, isegi kui see veritseb. Hilisemate tüsistuste vältimiseks on vajalik, et hammas saaks suhu tagasi asetatud maksimaalselt 15–30 minuti jooksul pärast traumat. NB! Piimahammast ei tohi tagasi asetada, kuna see võib kahjustada luu sees paiknevat jäävhammast.

6. Hammusta õrnalt salvrätikusse, et fikseerida hamba asend.

7. Kui hammast või hambaosa ei ole võimalik suhu tagasi asetseda, pista see põske või piima sisse. Hammast ei tohi hoida kuivana ega vee sees, sest nii kahjustub hambajuur.

8. Pöördu koheselt hambaarsti juurde! Hambaarsti vastuvõtuvälisel ajal pöördu EMOsse.

Aeg on oluline! Kui jõuad hambaarsti vastuvõtule hiljem kui 60 minuti möödudes ja hammast ei ole suhu tagasi asetatud, halvendab see oluliselt paranemisprognoosi. Seetõttu aseta hammas esimesel võimalusel tagasi oma kohale.

„Ühel patsiendil tulid kaks hammast oma pesast välja, kui ta unes kogemata voodist alla kukkus. Seega – tee selgeks hambatrauma esmaabivõtted, et saaksid rahulikult magada.“ Dr. Anna Firsova

Hambatrauma järelravi

Traumeeritud hamba paranemine võib aega võtta 2 nädalat kuni mitu kuud. Sel ajal:

• Ära katsu traumeeritud piirkonda keele või sõrmega.

• Loputa suud kloorheksidiini sisaldava suuveega kaks korda päevas 1–2 nädala jooksul.

• Aseta haavale 0,2% kloorheksidiinigeeli puhta vatitikuga 2–3 korda päevas.

• Hoia head suuhügieeni: pese hambaid kaks korda päevas ning kasuta hambaniiti, v.a vigastatud piirkonnas. Halva suuhügieeni tagajärjel võib tekkida igemepõletik, mis halvendab paranemist. Esimesel nädalal tee suuhügieeni protseduure pärast igat söögikorda.

• Kahe nädala jooksul pärast traumat söö pehmeid toitusid ja mälu vastassuupoolega.

• Vajadusel võta valuvaigistit.

• Hoidu paar kuud füüsilisest koormusest.

• Jälgi traumeeritud hamba seisundit. Kui see muutub tundlikuks või liikuvaks, muudab värvi või tekib igemepõletik, siis pöördu hambaarsti poole.

Pärast traumat tuleb käia järelkontrollides, et jälgida paranemist ja hinnata hamba täiendavat ravivajadust (nt juureravi).

