Paldiski gümnaasiumi 25st lõpetajast pälvivad medali kogunisti viis lõpetajat, neli õppurit on välja teeninud kuld ja üks lõpetaja hõbemedali. Harju Elu vestles kahe lõpetajaga, Maarius Silla ja Adriana Kiviseljaga.

Mida ütleksite oma klassi kohta?

Maarius Sild, kuldmedaliga lõpetaja: Kokku lõpetab meid 25. Et meie kooli gümnaasiumiosas ei ole paralleelklasse, siis on need veerandsada õpilast kogu meie lend – meie kool pole väga suur.

Adriana Kiviselg, hõbemedalist: Samas on meie klassis kaks poolt, eesti ja vene pool. Eesti poolel on õpilasi rohkem. Vene emakeelega õpilased õpivad kahes keeles – nii eesti kui ka mõned ained vene keeles. Mõned õppeained olid meil ka koos.

Klass oli sõbralik, toetav, kunagi ei hakanud igav. Meie kool pole küll kõige suurem, aga meil on palju erinevaid võimalusi, millega õpilased saavad tegeleda Koolis on erinevaid valikaineid. Üheks valikaineks on näiteks multimeedia. Meie koolis on väga hea tehnika ning õpilastel on kõik võimalused, et tegeleda meedia ja filmimisega. Õpilased said erinevaid huvitavaid ülesandeid, ennast proovile panna.

Maarius Sild: Ma ise läbisin ka selle kursuse ning see andis mulle algteadmisi, kuidas üldse käib filmimine ja toimub monteerimine. Samuti on meie koolis olemas valikaineks rahvatants või näitlemine. Õpilane saab valida endale sobiva ning sellega tegeleda. Mina isiklikult valisin näitlemise. See andis mulle palju kogemusi, kuidas laval esineda ja olla. Aga saime teadmisi ka näitleja igapäeva elu-olu kohta.

Adriana Kiviselg: Meie koolis saab veel valida näiteks jahinduse, rekreatsiooni, raamatupidamise, teatriõpetuse, rahvatantsu, psühholoogia ja meedia vahel. Kõik leiavad endale midagi meeldivat.

Millal tundsite, et medal võib tulla?

Maarius Sild: Medal oli mulle eesmärgiks juba esimeses klassis. Veel rohkem hakkasin sellele mõtlema gümnaasiumisse jõudes. Kohe gümnaasiumi algusest peale hakkasin selle nimel pingutama ja mu pingutused kandsid lõpuks vilja. Minu jaoks on olnud õppimine ja hea haridus alati oluline, sest teadmised annavad aluse oma eesmärkide ja unistuste saavutamiseks. Medali saamise lootus oli mul juba ammu, aga kinnituse sain juunis ning see oli vabastav tunne, et nüüd ongi see käes.

Adriana Kiviselg: Gümnaasiumi alguses panin endale eesmärgiks lõpetada medaliga, iga päev tegin selle nimel tööd. Sooritasin inglise keele eksami juba novembris ja saavutasin C1 taseme. Pidin ka ühe kursuse hinnet parandama.

Mis oli lemmikaine, mis tundus õppeainetest üleliigsena?

Maarius Sild: Minu lemmikaineks oli matemaatika. Ma ei oska täpselt öelda miks, aga see on mulle alati meeldinud. Ilmselt üheks suureks põhjuseks on olnud minu matemaatikaõpetajad, kes tegid selle aine huvitavaks. Tunnid olid alati mitmekülgsed ja tõhusad.

Muidugi oli ka koolis õppeaineid, mis mulle ei meeldinud, aga kindlasti on need teadmised mulle kuskil vajalikud. Alati on võimalik kõigest õppida ja neid teadmisi enda jaoks ära kasutada.

Adriana Kiviselg: Minu lemmikained olid bioloogia ja ajalugu, sest nendes tundides oli kõige lõbusam ja endal tekkis ka huvi neid teemasid mõista. Minu arvates kõige „mõttetum“ aine oli enesejuhtimine, sest seal õppisime umbes samu tarkusi, mida õppisime ka psühholoogias.

Adriana Kiviselg

Mis olid koolis teie hobid?

Maarius Sild: Minu üheks suurimaks hobiks oli kitarrimäng, millega alustasin juba neljandas klassis. Eelmisel kevadel lõpetasin ma ka muusikakooli klassikalise kitarri erialal ning sügisest alustasin elektrikitarri õpingutega. Koolis tegelesin ka näitlemisega. Heaks kogemuseks oli jõuluetenduse lavastamine Amandus Adamsoni ateljeemuuseumis. Tekkis täitsa näitleja tunne. Samuti olen ma alati tegelenud spordiga – trenni tehes saab pea puhata, uuesti energiat koguda. Varem tegelesin ma jalgpalliga, nüüd käin jõusaalis.

Adriana Kiviselg: Minu hobiks on ja olid arvutimängud.

Mida plaanitsete teha edasi?

Maarius Sild: Mina plaanin kindlasti ülikooli edasi õppima minna. Hetkel on mul plaanis panna ennast ülikooli kirja ning kui on võimalus, siis võtta kohe akadeemiline puhkus ja minna kaitseväkke. Pärast kaitseväge aga tahan minna õppima ülikooli ning täita oma unistused.

Adriana Kiviselg: Minu valikud on minna õppima Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ämmaemandaks või Lennuakadeemiasse lennunduskorralduse ametile. Kuhu sisse saan ja mida edasi teen – eks seda näita lähitulevik.