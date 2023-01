„Ees on 200 meetrit sirget, gaas põhja ja nii sirge lõpuni. Kiirus kasvab 100-ni, rool võbiseb kergelt käes. Siis väike pidurdus, rool järsult vasakule, siis kohe paremale. Jälle natuke sirget, tribüüni eest läbi ja ruuduline finišilipp langeb…”

Nii kirjeldab kardisõitu 17-aastane Markus Kajak. Ja tema juttu peab uskuma. Markus Kajak, kes harrastab kardisõitu kuuendat aastat, on selle napi ajaga jõudnud tõusta tipptasemele, tõenäolisemalt kõrgemale pjedestaaliastmele kui ükski Eesti kardisõitja varasemalt.

„Esimest korda istusin kartautosse aastal 2017. Ega esimesed aastad eriti tulemusi toonud. Võidud hakkasid tulema 2019. aastal,“ meenutab motosportlane. Esimeseks tiitliks noorele kardisõitjale oli Eesti meistritiitel juunioride klassis. „Mõistsin, et nüüd tuleb arengu nimel veel rohkem pingutada,“ räägib Markus.

See pingutamine tasus ära – edasi tulid juba rahvusvahelised tiitlid ja auhinnad. „Jah, areng on olnud tõesti kiire. Aga ma olen ka palju vaeva näinud,“ toonitab noormees. Et spordiga rohkem aega tegeleda oleks, asus ta peale Nõmme põhikooli lõpetamist õppima Audentese E-Gümnaasiumisse.

„Eks see kahel pool korraga gaasi andmine raske ole, võistlusi on palju, enamik sõite kodust kaugel…,“ mõtiskleb praegu 11. klassis õppiv Markus. Siiski on ta seadnud eesmärgiks lõpetada nii gümnaasium kui tõusta päris tippu kardisõidus.

Iseendale eeskujuks

Markus harrastab vabal ajal – nii palju kui seda on – erinevaid pallimänge või sõidab maastikurattaga, aeg-ajalt hoiab toonust üleval motokrossi sõites. Midagi ei reeda, et tegemist on ühe suurima andega, mida Eesti motosport viimastel aastatel näinud on. Aga iga anne vajab tööga – loe: treeningutega! – edasiarendamist.

„Kui mõelda füüsilise treeningu all näiteks jõusaalis käimist, siis ma füüsilist trenni ei tee. Kardisõidus on vaja spetsiifilisi lihaseid, mida saab treenida ja harjutada ainult sõites,“ kõneleb Markus treeningutest.

Markus Kajak järjekordset auhinda vastu võtmas. Fotod LRN Photo

Markuse treeneriteks on Kaspar Korjus ja Raigo Jegorov. Kaspar on ise endine tuntud kardisõitja, Raigo on üheaegselt nii mehhaanik kui treener. Talvel treenitakse peamiselt Põhja-Itaalias, Como järve ümbruse radadel. Suvel harjutab noor sõitja vahel ka Aravetel, lisades samas, et neid Aravete ringe jääb aina vähemaks.

„Eesti rajad on täiesti erinevad Lääne-Euroopa radadest. Treenida tuleb aga sellel rajal, millel võistled.” Eestis kardisõidu taset hindab kardimeister heaks. Viga on siin aga selles, et sõitjaid on vähe, pole ennast kellegagi võrrelda. Ega maailmasõitjatestki keegi Markus Kajakile eeskujuks ei ole. „Teisi ma ei vaata, üritan iseendale eeskuju olla, parimaks saada,“ naerab noor meister.

Telgis sõbrad, rajal konkurendid

Esimestel aastatel sõitis Markus klassis OK-Junior, ülemöödunud aastal liitus aga kuningliku KZ2 võistlusklassiga. KZ2 kart on võimsam, käikude ja esipiduritega ning ainuüksi sõidutehniliselt on tegemist sootuks teistsuguse kardiga. Juba esimestest ringidest oli hoog üleval ning seda kinnitasid ka tulemused.

Eriti edukas oli noormehele möödunud, 2022. aasta. Mai keskel, Belgias Genki kardirajal toimunud Euroopa meistrivõistluste avaetapil sõitis ta välja Eesti läbi aegade ühe parema tulemuse, neljanda koha. „Võinuks minna paremini, aga läksin stardis ahneks, tahtsin kohe kolmandalt positsioonilt teiseks tõusta, aga langesin hoopis koha võrra,“ kommenteerib Markus Kajak seda sõitu.

Oktoobri alguses Prantsusmaal Le Mansi kardirajal tegi eestlane aga kübaratriki, nagu spordimeedia kirjutas. „See tähendab, et võitsin järjest ajasõidu, eel- ja finaalsõidu,“ selgitab Markus.

Suurtes meeskondades on palju sõitjaid, kellega saab ennast võrrelda, areng toimub kiiremini.

Samadel võistlustel saavutas teine Eesti sõitja Ken Oskar Algre samas klassis kaheksanda koha.

Novembris sõitis Kajak Las Vegases toimunud USA lahtistel meistrivõistlustel välja teise koha. Valdav osa võite on tulnud Eesti meeskonna värvides. „Meeskond on meil hea, telgis oleme parimad sõbrad, rajal vihased konkurendid. Ainuke häda on selles, et meeskonda ümbritsev tiim on väike, liiga palju tuleb ise teha, muretseda, ei saa täielikult pühenduda sõitmisele,“ selgitab kardisõitja.

Nii on noormehel teinekord abiks isagi, toetades nii füüsiliselt, moraalselt kui finantsiliselt. „Laadime kardid autosse, sõidame Euroopasse võistlema,“ räägib Markus kardisõitja rutiinist.

Uks USA-sse on veel lahti

Edu ringradadel tähendab aga seda, et 17-aastasele noormehele on tulnud kutseid ka tehasemeeskondadest. Peale edukat esinemist USA-s tuli kutse ka lombi tagant. „Selge, et tehasemeeskonnaga liituda tuleb, kas just USA mõne tiimiga, selles ma kahtlen. Kool tuleb ära lõpetada,“ arvab Markus. Ka Euroopas on tehasemeeskondi, kellega liituda.

„Suurtes meeskondades on palju sõitjaid, kellega saab ennast võrrelda, areng toimub kiiremini. Ka saab tehasemeeskondades erinevaid uusi asju proovida ja testida, see teeb elu huvitavamaks. Meie siin kodus oleme selles osas natuke maas. Ka ei pea tehasemeeskonnas võisteldes ise oma autosid vedama, hotellide ja varuosade eest maksma. Autosport on kallis,“ räägib Markus Kajak tehasemeeskondade eelistest.

Kardiradadel võistleb väga palju erinevaid tehasemeeskondi. Edukaim Euroopas on Tony Kart. „Tony Kart on nagu kardisõitjate Ferrari, hinnatud ja ihaldatud,” teab noor võidusõitja. Pole välistatud, et ta sellestki meeskonnast kutse saab. Seda enam, et ta on selle meeskonna värvides juba katsesõite teinud.