Käesoleval aastal alustab uus rahvusvaheline kardisari nimega „Champions of the Future Academy Program“ ning sellest võtavad osa ka kolm Eesti noort kardisportlast: Sebastian Kirss (9 Mini), Albert Tamm (11 Mini), ja Kristian Ebras (12 OK-N Junior).

Sõitjaid ootab ees kuus võistlusnädalavahetust, kusjuures igaüks kätkeb endas kahte võidusõitu ehk poodiumile on võimalik tulla kaheteistkümnel korral. Kui hooaja esimesed kolm etappi peetakse tuntud kardiradadel Euroopas siis kolm viimast etappi sõidetakse Lähis-Idas, Araabia poolsaarel.

Uue sarja oluline eesmärk on võrdsete tingimuste loomine. Igas klassis pääseb võistlema 36 sõitjat ja neile kõigile on korraldajate poolt võimaldatud ühesugused kardid. Võistleja osalustasu sees on täiesti uus kart ja mootor, kõik vajalikud rehvid ja kütus, kardikäru ja tööpink, varikatusega boksikoht ning kõikide eelnimetatud asjade logistika kogu võistlushooajaks. See tähendab, et võistleja võib starti tulla võttes kaasa vaid kiivri ja mehaaniku koos tööriistadega.

Võrdne võistlustehnika

Hooaja alguses loositakse välja kardid ja mootorid, mis jäävad kasutusele kõikideks etappideks ning väga olulist rolli mängib iga võistleja mehaanik, sest kuigi tehnika on uus, siis võistlusseadesse panemine on iga sõitja korraldada.

Sebastian Kirss ja Albert Tamm.

Mini võistlusklassi kardid on toodetud Parolini tehases ning varustatud TM mootoritega ja OK-N klassi kardid tulevad Kart Republicust, millel jõuallikaks IAME mootor.

„Minu jaoks on see uus kogemus, sest oleme alati ise oma võistlustehnikaga kohal käinud ning selliselt saab karti ja mootorit varem proovida. Seekord on kindlasti esimesed sõidud keerulisemad ja vabatreeningutel oluline roll,“ mainis 9-aastane Sebastian Kirss, kes on varasemalt Eesti meistrivõistlustel head hoogu näidanud.

Võistluste formaat

Iga võistlus jaguneb neljale päevale. Esimene päev on administratiivne, teisel toimuvad vabatreeningud ning laupäeval ja pühapäeval sõidetakse mõlemal päeval omaette kvalifikatsioon, eelsõidud ning finaal. Ehk nagu eelnevalt mainitud, siis kuigi kalendris on võistlusnädalavahetusi kuus, jagunevad need kõik veel kaheks eraldi võistluseks, mistõttu igas klassis jagatakse välja 12 karikakomplekti.

Albert Tamm.

„Olen varemgi sellistel nädalavahetustel osalenud, näiteks Soome meistrivõistlustel on sarnane süsteem. Laupäeva lõpus peab endale alati selgeks tegema, et olenemata tulemusest algab pühapäeval kõik uuesti. Vahel on see väga väljakutsuv,“ ütles Albert Tamm, kellel on Eesti kolmikust kõige suurem rahvusvaheliste võistluste kogemus.

Tähtsad silmad jälgivad

Võistlusnädalavahetustel on raja ääres alati liikvel inimesi, kes on rohkemal või vähemal määral seotud suurte vormelisarjadega. Nii võime korralduse poolelt leida F1 Mercedese tiimijuhi abikaasa Susie Wolffi, kelle käe all otsitakse välja parimad naissõitjad kui ka Gwen Lagrue. Viimane härra on seotud Mercedese juunior programmiga ning on selgelt välja öelnud, et nemad hakkavad sõitjaid jälgima, sest sellised sarjad on head tulevaste F-sarja sõitjate kasvulavad. Samuti on infost läbi käinud, et etappidel võib näha ka teiste suurte meeskondade esindajaid.

„See saab kindlasti põnev olema. Kui kardisõiduga alustasin siis ei uskunud, et mõne aasta pärast sellises kohas võistlen, kus on F1 maailma inimesed raja ääres vaatamas. Julgust lisab see, et saame võistlustel kolmekesi koos olla. Oleme Alberti ja Sebastianiga head sõbrad ja innustame üksteist,“ lisas Kristian Ebras.

Kalender

Esimene võistlus toimub juba märtsi lõpus Itaalias, Cremona kardirajal. Võistluste ametlik ülekandepartner on maailma suurim tehnikasporti kajastav platvorm Motorsports TV, kes teeb nii otseülekandeid, kui kokkuvõtteid. Nende lehelt leiab ka eelmisel aastal toimunud „Champions of the Future Academy Program“ testvõistluse ülekanded.

• 27.–31. märts Cremona, Itaalia

• 10.–12. mai Valencia, Hispaania

• 26.–28. juuli Franciacorta, Itaalia

• 4.–6. oktoober Lähis-Ida, koht ja rada selgumisel

• 15.–17. november Araabia Ühendemiraadid, rada selgumisel

• 2.–4. detsember Al Forsan, Araabia Ühendemiraadid

Võistlussarja koduleht. Sotsiaalmeediakontod Instagram, Facebook.