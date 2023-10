Konkurss Harjumaa aasta tegija ootab ettepanekuid inimestest, ühendustest, asutustest, ettevõttetest, kes on 2023. aastal silma paistnud tähelepanuväärse panusega maakonna arengusse. Tublimaid tegijaid saab tunnustamiseks esitada üksikisikuna, sõprus- või kogukonnaga, omavalituse või ühenduse poolt kümnes kategoorias. Tunnustused antakse üle 23. novembril Eesti Filmimuuseumis.

Harjumaa aasta tegija konkursile saab kandidaate esitada 31. oktoobrini Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse veebilehel www.heak.ee/harjumaa-aasta-tegija järgmistes kategooriates:

• aasta sädeinimene,

• aasta vabaühendus,

• aasta panustaja,

• aasta tegu,

• Harjumaa tervisetegu,

• Harjumaa tervisetegija,

• parim siseturvalisusesse panustav organisatsioon,

• parim LEADER koostööprojekt,

• parim LEADER ettevõtlusprojekt,

• parim LEADER elukeskkonna projekt.

Andrus Umboja, Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) juhatuse esimees, Jõelähtme vallavanem, innustab nominente esitama: „Harjumaa on kogu Eesti arengumootor tänu siinsetele ettevõtlikele inimestele ning aktiivsetele vabaühendustele, seetõttu on väga oluline neid esile tõsta ja tunnustada!“

Tunnustussündmusel antakse välja ka “Eesti kaunis kodu” konkursi preemiad.

Harjumaa silmapaistvate algatuste tunnustamine on alguse saanud 2003. aastast, kasvades aastatega üha suuremaks. Eelmisel aastal sai parimaks vabaühenduseks Rae Valla Alevike ja Külavanemate Selts (RVAKS), siseturvalisusesse panustavaks organisatsiooniks Riigikaitse rügement (Harku vald), Leader elukeskkonna edukamaks projektiks nimetati Klooga kosk – kogukondlik ujuvsaun.

Aasta Tegija konkurssi veavad eest HEAK, HOL, Harjumaa Leader tegevusrühmad ning Kodukant Harjumaa.

Lisainfo Anu Ritson, Aasta tegija konkursi eestvedaja, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, anu@heak.ee

Aastate jooksul on Harjumaa aasta tegija tunnustust erinevates kategooriates välja antud 150. Kõige pikema traditsiooniga, aastast 2003, on Kodukant Harjumaa algatatud sädeinimese tiitel, HEAKi ja Harju maavalitsuse poolt kutsuti 2006. aastal ellu aasta ettevõtte ja aasta toetaja/panustaja valimine. 2019. aastal valiti esmakordselt siseturvalisusesse panustavat organisatsiooni ja tervisetegu ning tervisetegijat, need on HOLi Nõukogude poolt algatatud ettevõtmised. Leader parimaid projekte on konkursi raames valitud aastast 2014.