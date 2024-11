Maardu Linnavalitsuse ja Eesti Arhitektide Liidu koostöös korraldatud Maardu linnakeskuse arhitektuurivõistluse võitis Győrgy Jakabfi ja arhitektuuribüroo FUTU ideekavand „Pulss“. Võidutöös kavandas autor Vaba Aja Keskuse ette ringikujulise multifunktsionaalse keskväljaku, mis muudab Maardu kesklinna elavaks ja kaasavaks keskuseks.

„Hea avaliku ruumi“ jätkuprogrammi raames korraldatud arhitektuurivõistluse eesmärk oli leida terviklik ja inimsõbralik ruumiline lahendus Maardu linnakeskusele kui Maardu esindusalale Kallavere elamupiirkonnas. Esimesena plaanitakse välja ehitada keskväljak Vaba Aja Keskuse ees.

Arhitektuurivõistluse võitjaks kuulutati ideekavand „Pulss“ arhitektuuribüroolt FUTU, autoriks Győrgy Jakabfi.

„See töö on suur samm edasi Maardu kaasaegsema linnaruumi tekkeks. Tulemus mõjub dünaamiliselt, keskväljaku lahendus on strateegiliselt läbi mõeldud ja selgelt kirjeldatud. Töö tugevus ongi selge, meeldejääv ja toimiva lahendusega keskväljak,“ kommenteeris žürii esimees, Maardu linnapea Aurika Sin-Kerra.

„Ideekavand “Pulss” on funktsionaalne, arvestab kogukonna vajadustega ning võimaldab projekti realiseerida etappide kaupa, mis on meile suure tähtsusega,“ lisas linnapea.

Võidutöös on Vaba Aja Keskuse ette kavandatud ringikujuline keskväljak, mis on kohandatav erinevateks sündmusteks, olgu need kontserdid, laadad või festivalid. Ringikujulisel alal on ära kasutatud maastiku loomulikku kallet, mis loob dünaamilise astmelise ala koos istumis- ja kogunemispaikadega. Pikad pingid on paigutatud läänesuunale, et oleks võimalik nautida päikeseloojangut.

Mängulisust lisab vesi – disaini on integreeritud pihustusväravad ja purskkaevud ning kogutakse vihmavett. Väljaku perimeeter on ümbritsetud kõrge taimestiku, istumis-, mängu- ja treeningaladega ning ette on nähtud ka kokkutõmmatav varikatuste süsteem, mis võimaldab aastaringset kasutamist olenemata ilmastikuoludest. Väljakul leidub viiteid Maardu linnale ja keemiatööstusele, näiteks monument-skulptuur Mendelejevi tabeliga.

Žürii leidis, et väljaku ringikujuline motiiv on küll lihtne, aga meeldejääv – ring on tänuväärne kujund, mis koondab funktsioonid hästi kokku. „Töö loob linnale selge identiteediga keskväljaku, nii et kui külaline satub esimest korda Maardusse, saab ta kohe aru, et see ongi linna kese. Maardu saaks selle töö läbi väga selge ruumilise keskpunkti,“ lisas Aurika Sin-Kerra. „Haljastus ja väljak on seotud tervikuks, istumiskohtadele on piisavalt ruumi, kasutatud on varikatust, säilitatud on mänguväljak. Selline keskväljak meelitab kindlasti inimesi.“

Maardu linna jaoks oligi olulisim leida esimesena just keskväljaku lahendus, kuna see on esimene etapp, mida plaanitakse ellu viia. Seejärel soovitakse siduda uus keskväljak Maardu peatänavaga ehk Keemikute tänavaga nii, et pikemas vaates tekib ühtne üldmulje kogu linnas ja Maardu keskusala on selgelt identifitseeritav. Kolmandasse etappi jääb Kellamäe pargi lahendus.

Kokku laekus arhitektuurivõistlusele seitse ideekavandit. Võistluse auhinnafond oli 25 000 eurot ning žürii otsustas määrata preemiad järgnevalt:

I preemia (9000 €) ideekavandile märgusõnaga “ PULSS ”, autor: Győrgy Jakabfi arhitektuuribüroost FUTU;

II preemia (7000 €) ideekavandile märgussõnaga “ REBASESABA ”, autorid: Tristan Krevald, Ra Martin Puhkan, Siim Tanel Tõnisson, Kertu Johanna Jõeste, Laura Venelaine ja Jeanne Van Der Hoeven arhitektuuribüroost stuudio TÄNA;

III preemia (5000 €) ideekavandile märgusõnaga “ KEEMIK ”, autorid: Triin Vallner ja Ko Ai arhitektuuribüroost Majaja;

Ergutuspreemia (2000 €) ideekavandile märgusõnaga “ FESTIVAL ”, autor: Villem Tomiste, arhitektuuribüroost Stuudio Tallinn;

Ergutuspreemia (2000 €) ideekavandile märgusõnaga “ MAARDU KIVI ”, autorid: Mari Rass, Alvin Järving ja Ott Alver arhitektuuribüroost Arhitekt Must.

Parimate töödega on võimalik kuni detsembri lõpuni tutvuda Maardu Vaba Aja Keskuses (Keemikute 12b, Maardu).

Kõikide võistlustöödega saab tutvuda siin

Võistluse žüriisse kuulusid žürii esimees ja Maardu linnapea Aurika Sin-Kerra, Maardu Linnavalitsuse planeerimis- ja majandusosakonna juhataja asetäitja Tõnu Kirves, Maardu Linnavalitsuse planeerimis- ja majandusosakonna planeeringute peaspetsialist Annabel Mett, Eesti Arhitektide Liidu esindajatena arhitektid Kalle Vellevoog, Raul Järg ja Grete Veskiväli-Dubov ning Eesti Maastikuarhitektide Liidu esindajana maastikuarhitekt Maarja Gustavson.

Võistlus korraldati EV100 „Hea avalik ruum“ jätkuprogrammi raames, mida rahastavad kultuuriministeerium, rahandusministeerium ja kohalikud omavalitsused. Maardu linnakeskuse arhitektuurivõistlus oli 34. ja eelviimane programmi kaudu korraldatud arhitektuurivõistlus.