Tabasalu–Tiskre–Kakumäe kallas­raja ehk laudtee rajamine Taba­salust Kakumäele on juba mõnda aega kirgi lõkkele puhunud. Kui Tallinna linnas tuli võimule uus koalitsioon ja linnaosadeski vahetus võim, tõmmati kallasraja ehitusele pidurit.

Harju Elu on lugejaid kallasraja arengutega pidevalt kursis hoidnud, viimati kirjutasime sellest pealkirja all „Laudtee Kakumäelt Tabasallu – ei edasi ega tagasi“ 27. septembril läinud aastal. Loos tõdesime, et uus linnavalitsus on ehituse seisma pannud.

Nüüd on laudtee ehitus Tabasalust Kakumäele taas päevakorda tõusnud. Möödunud neljapäeval, 10. aprillil kohtusid Haabersti linnaosa valitsuse ja Tallinna linna juhtkond Kakumäel piirkonna rahvaga, et arutada ja selgitada mitmeid arenguid.

Kakumäe–Tabasalu laudtee rajamist saab alustada siis, kui maaomanikega on saavutatud kokkulepe või seatud kinnistutele sundvaldus. Kuna see protsess võib võtta aega, siis on väga raske prognoosida ehituse algust.

Kuigi see päevakorras ei olnud, arutati elanike initsiatiivil ka laudtee rajamist kallasrajana Kakumäelt läbi Tiskre Tabasalu loodusparki.

Miks projekt seisma pandi?

Harju Elu uuris, miks projekt seisma pandi. Päringule vastab Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti keskkonnahoiu osakonna juhataja Meelis Uustal.

„Kakumäele laudtee rajamise projekt pandi seisma, sest tegu on madala mereäärse kohaga, mis on tormidele ja üleujutustele avatud. Seetõttu oleks vaja hapra laudtee asemel kaitsta Tiskre elanikke mere poolt hoopis vettpidava tammiga. Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti hinnangul oleks sinna vaja korralikku suletavate truupide ja lüüsidega tammi ning seda alates Tiskre ojast kuni Harku vallani (teisele poole Apametsa peakraavi),“ leidis Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti keskkonnahoiu osakonna juhataja Meelis Uustal, lisades, et enne tammi ehitamist on vaja teha ka põhjalik hüdroloogiline uuring. Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti investeeringute kavas on 2026. aastaks ette nähtud Tiskre asumi üleujutuse ärahoidmise ning sademe- ja pinnasevee ärajuhtimise skeemi ja teostatavus­uuringu koostamine.

Kakumäe rannahoone saab varem valmis?

Üleujutuse ärahoidmise ning sademe- ja pinnasevee ärajuhtimise skeemi koostamine pole veel laudtee ehitus. Sellepärast uuris Harju Elu ka Haabersti linnaosa valitsuselt, kas linnaosal on teada täpsemad plaanid, millal ehitusega algust saab teha. Vastab Haabersti linnaosa vanem Anna Levandi (pildil).

„Kakumäe–Tabasalu laudtee rajamist saab alustada siis, kui maaomanikega on saavutatud kokkulepe või seatud kinnistutele sundvaldus. Kuna see protsess võib võtta aega, siis on väga raske prognoosida ehituse algust. Kindlasti ei saa see juhtuda enne 2026. aasta kevadsuve, kuid kardan, et seegi on liiga optimistlik prognoos,“ oli linnaosa vanema vastus.

Läbirääkimisi maaomanikega ei pea Levandi kinnitusel aga Haabersti linnaosa valitsus. Ka sundvaldusega ei tegele linnaosa valitsus, vaid Tallinna linnavalitsus.

Millal kallasrada valmis saab, selleski pole linnaosa vanem optimistlik, arvates, et see võib juhtuda kõige varem aastal 2027, kuid pigem mõni aasta hiljem. Samas on valminud Kakumäe ranna uus detailplaneering, mille järgi peab randa tulema lisaks atraktsioonidele ka uus rannahoone.

Abilinnapea Madle Lippuse sõnul on Kakumäe ranna­ala detailplaneeringu algatamisele eelnenud põhjalikud arutelud kogukonnaga, sest Kakumäe ranna puhul on tegemist kohaliku tähtsusega puhkealaga, mille ruumiline lahendus vajab ajakohastamist ning mitmekesistamist. Läbi peavad olema mõeldud nii liikumisteed, rekreatsioonialad kui ka ranna teenindamine. Uues detailplaneeringus on ette nähtud võrkpalliplatsid, pump-track ning kogukonnahoone, kuhu on kavandatud WC-d, pesemisvõimalused, aga ka näiteks mähkimisruum beebidele ja muu vajalik.

Sellel suvel on Tallinna keskkonna- ja kommunaal­ametil plaanis ehitada Kakumäe randa avalikud tualetid ja joogiveekraanid.