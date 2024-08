Häältega 16:3 valiti teisipäeval, 27. augustil Maardu uueks linnapeaks senine kauaaegne abilinnapea, Keskerakonda kuuluv Aurika Sin-Kerra. Vastaskandidaadina kandideerinud Tiiu-Ann Kaldma sai kolme volikogu liikme toetuse.

„Senine kauaaegne linnapea Vladimir Arhipovi andis riigikogulasena vande 15. juulil, asudes Toompeal tööle Jüri Ratase asendusliikmena, kes suundus Europarlamenti Brüsselis. Peame täna otsustama, kes saab Maardu linna uueks linnapeaks.“ Sellise teatega alustas volikogu istungit selle esimees Ailar Lyra.

Maardu Keskerakonna fraktsiooni esimees, riigikogulane Vladimir Arhipov esitas uueks linnapeakandidaadiks senise abilinnapea Aurika Sin-Kerra. „Aurika on Maardu linnavalitsuses töötanud viimased aastad abilinnapeana hariduse alal. Olen kindel, et ta saab hakkama ka linnapeana,“ sõnas Arhipov oma erakonnakaaslast tutvustades.

„Valimisliit „Maardu Hääl“ koos Maardu sotsiaaldemokraatidega esitavad Keskerakonna linnapeakandidaadile positiivse alternatiivina Tiiu-Ann Kaldma kandidatuuri,“ pakkus Maardu opositsiooni liider Nikolai Degtjarenko välja opositsiooni kandidaadi.

Tiiu-Ann Kaldma on 18 aastat töötanud Maardu linnasekretärina ja tunneb Degtjarenko sõnul Maardu probleeme peensusteni. Kaldma on lõpetanud Tartu Ülikooli juristina ning jätkab täna inimestele õigusabi osutamist ja nende huvide esindamist kohtus. Ta on olnud ka Maardu linnavolikogu liige. „Maardu vajab linnapeana inimest, kes töötaks inimeste, mitte aga ametnike huvides,“ sõnas Nikolai Degtjarenko opositsiooni kandidaati tutvustades.

Salajasel hääletamisel sai Aurika Sin-Kerra 16 toetushäält Tiiu-Ann Kaldma kolme hääle vastu. Kui ka uus linnavalitsuse koosseis oli valitud, kuulutas Ailar Lyra esimehehaamer otsused jõustunuks.

Kes on Aurika Sin-Kerra?

Aurika Sin-Kerra on seotud Maardu linnavalitsusega 2021. aasta detsembrist, mil ta asus tööle abilinnapeana. Selle aja jooksul on ta juhtinud hariduse, noorsootöö ja sotsiaalvaldkonda, panustades märkimisväärselt teenuste kvaliteedi parandamisse ning tugiteenuste laiendamisse.

„Abilinnapeana sain hea ülevaate linna toimimisest ja väljakutsetest. Olen juhtinud mitmeid olulisi projekte, sain sealt vajalikud kogemused ja julguse jätkata Maardu linnapea ametis linna arendamist,“ kõneles vastne linnapea, kes omab Tallinna Ülikooli magistrikraadi klassiõpetaja erialal ning rakenduskõrgharidust noorsootöö erialal. Ta on varem töötanud noorsootöötajana Haabersti Vaba Aja Keskuses huvijuhina ja eesti keele õpetajana Karjamaa põhikoolis ja Maardu põhikoolis. Hariduslike erivajadustega õpilaste koordinaatorina on ta samuti olnud aktiivselt seotud õpilaste toetamisega. Aurika Sin-Kerra valdab eesti, vene ja inglise keelt.

„Maardus elab minu pere ja lähedased, minu laps alustab peagi siin kooliteed. Olen sügavalt seotud Maarduga, panustades oma aega ja energiat selle linna arendamisse,“ rääkis linnapea.

Keskerakonna liige on Sin-Kerra aastast 2016 ehk ammu enne Maardu linnavalitsusse tööle asumist.

„Prioriteet Maardus koolides on eestikeelsele õppele üleminek. Sellega tegelesime, tegeleme ja jätkame tegelemist ka tulevikus.“

Prioriteedid Maardu linna juhtimisel

„Kuna linnapea vastutab kogu linnas toimuva eest, siis vastutan mina hetkel veel ka Maardu hariduses toimuva eest,“ vastas linnapea volinike küsimusele – kes kureerib nüüd linnavalitsuses haridust. Samas kinnitas linnapea, et konkurss uue abilinnapea leidmiseks kuulutatakse peagi välja.

„Prioriteet Maardus koolides on eestikeelsele õppele üleminek. Sellega tegelesime, tegeleme ja jätkame tegelemist ka tulevikus,“ rõhutas Sin-Kerra. Teised elutähtsad valdkonnad on linnapea jaoks sotsiaalvaldkond ja infrastruktuuri arendamine, teede ja hoonete parendamine. Need valdkonnad kuuluvad linnapea prioriteetide hulka.

„Meie meeskond jätkab kindlasti Vladimir Arhipovi ja Keskerakonna poolt algatatud projektide elluviimisega kõikides valdkondades – nii hariduses, sotsiaalhoolekandes kui ka infrastruktuuri arendamises. Samuti pöörame erilist tähelepanu keskkonnasõbralikele algatustele, noorsootööle ja kogukonna kaasamisele,“ kinnitas linnapea, kes samas lubas linna juhtimisse tuua ka oma värskeid ideid.

„Soovin Aurika Sin-Kerrale jõudu raskes ametis. Jätkugu tal visadust tegutseda nende plaanide järgi edasi, mis me oleme meeskonnana koos välja töötanud,“ sõnas Vladimir Arhipov. Kuna majandussurutis ja elukalliduse pidev kasv on pannud paljud elanikud raskesse seisu, siis on omavalitsustel Arhipovi kinnitusel elanikkonna turvatunde tagamisel järjest suurem roll.

KOMMENTAAR

Maardu peab arenema terviklikult

Eve Kislov,

Maardus opositsioonis oleva Sotsiaaldemokraatliku erakonna esindaja

Eelkõige ootaksin, et uus linnapea annaks hoogu eestikeelsele õppele üleminekul. Ja seda päriselt, mitte näiliselt.

Teiseks sooviksin, et ta näeks linna tervikuna ja arendaks ka Muugat ja Maardu järve äärset piirkonda ning mõtleks, kuidas noori kaasata, et nemadki tunneksid – just siin on nende kodu.