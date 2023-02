Veebruarikuus kutsutakse inimesi üles lisaks suusatamisele ja uisutamisele ka taliujuma. Huvi karge elamuse vastu on suur, seni toimunud kahel taliujumispäeval on kokku osalenud enam kui 200 pealinlast.

Aasta järgnevatel kuudel korraldatakse Tallinnas vastavalt liikumisaasta ametlikele teemakuudele erinevaid kaasavaid tegevusi. Märtsis – sport- ja liikumine töökohal, aprill on südamekuu, mai tähistab õuespordi hooaja algust, juuni on jalgrattakuu, juulis tegeletakse aktiivse puhkusega, august on matkakuu ja september on orienteerumiskuu, oktoober teadlikkuse kuu, november sisetreeningute alguse ja Tallinna spordihommiku kuu, detsember uisutamise kuu.

Liikumisaasta teemakuude tegevusi kavandatakse jooksvalt, ja vahetult enne kuu algust teavitatakse, millistele konkreetsetele tegevustele linn sel kuul keskendub.

Jäine vesi ootab julgeid

Veebruris on kõikidel Tallinna elanikel võimalus Pirita ja Nõmme taliujumiskeskustes tasuta ujuda. Abiks on juhendajad ning ees ootab soe saun. Veebruarikuus saab tasuta külastada Nõmme spordikeskuse taliujumiskeskust kolmapäeviti kell 9–10 ning Pirita taliujumiskeskust pühapäeviti kell 12–14.

Talikabe EMV 2020 aastal.

Kes ujuda ei taha, saab lihtsalt redelist kinni hoides oma keha karastada. Kes soovib, saab redelist lahti lasta ja ujuda vabalt valitud stiilis. Taliujumine annab ergutava kogemuse. Kui alguse hirmust üle saada, sõbrad julgustuseks kokku ajada ja vette minna, siis võib kindel olla, et pärast seda on enesetunne väga hea. Karastamine parandab immuunsust ja aitab organismil haigustele tõhusamalt vastu panna, vähendab väsimust, stressi, annab energiat ja tagab seega parema tuju.

Pirita rannast maailmameistrivõistlustele

MTÜ Taliujumiskeskus Pirital juhatuse liige ja taliujumise propageerija Hannes Viherpuu on üks neist, kes taliujumise mõiste Eestisse tõi. „Kui varasemalt olime basseini- ja avaveeujumistega tegelenud aastaid, siis ühel hetkel pani üks sõber ette, et võiksime minna taliujumise maailmameistrivõistlustele. Loomulikult tuli hakata kiiresti harjutama külmas vees ujumist,” räägib Hannes oma teekonna algusest.

12 sõpra tegid 2009. aasta sügise alguses Pirita rannas karastamisega algust. „Endiste ujujatena mõtlesime, et milleks ujuda ainult sisebasseinis, kui on võimalik teha proovi ka sügisel ja talvel veekogudes. Sõpruskonna eesmärk oli 2010. aasta veebruaris minna taliujumise maailmameistrivõistlustele Sloveenias. Viis inimest koos Hannesega eesmärgini ka jõudis.

„Sealt tagasi tulles oli algusest peale selge, et ka Eestis tuleb korraldada taliujumisvõistluseid. Esimese võistluse korraldasime 2010. aastal, loomuliku jätkuna tuli luua koht harjutamiseks,“ räägib Hannes. Soetati hoone ja kujunes koht, kus klubiline tegevus alguse sai. Sealt alates korraldatakse Eestis igal hooajal taliujumisvõistlusi.

Tänaseks on klubil kolm taliujumiskeskust ja jookseb 14. hooaeg. Klubi liikmeid on umbes 300. Hannes soovitab taliujumise vastu huvi tundvatel inimestel leida üles lähim taliujumiskeskus või turvaline koht, kus saab külma vette minna.

„Ujumiseks pole vaja muud, kui ujumisriided. Kasuks tulevad ka plätud ja rätik, millega end kiiresti kuivaks saad,“ annab Hannes nõu. „Kuna on talv, siis peaks keskenduma pärast ujumist selga pandavatele riietele. Veest välja tulles võivad sõrmed olla natuke külmast tundlikumad ja igasugused liibuvad riided, nööbid, lukud ja paelad, mida kinnitada tuleb, võivad olukorra teha tavapärasest keerulisemaks,“ lisab ta.

Et keha poolt tekitatav soojus riiete sisse jääks, võiks selga panna lohvakad rõivad ning riietuda kihiti. Kindlasti pane müts pähe ja kindad kätte.

Karastava duši asemel külma merevette

Üle kümne aasta taliujumisega tegelenud Kaido Taberlandi jaoks ei olnud algus sugugi raske. „Olen loomu poolest põhjamaa poiss, kes armastab pigem kargust kui kuuma. Naudin tegelikult nelja aastaaega täiega. Taliujumise juurde tõi mind enese keha ja hinge eest hoolitsemine. Harrastasin aastaid tagasi kundalini joogat. Õpetaja soovitas hommikuti külma duši all käia, miks mitte siis juba kodumeres ennast kastma hakata,“ räägib Kaido.

Kaido naistepäeva lilledega jäises vees.

Kaido jaoks ei olnud taliujumisega alustamine raske. Fotod erakogu

„Taliujumine on mulle juurde andnud sõpru, tuttavaid ja veel parema tervise. Algusaastatel käisin ikka Taliujumine Tilgus (Facebooki grupp) sõpruskonnaga kokku lepitud aegadel. See oli hea motivaator, kui tundus, et ei viitsi minna. Kui ajad enam ei sobinud nii hästi, siis hakkasin omas graafikus ujumas käima,“ lisab ta. Algajal soovitab Kaido liituda taliujumisgrupiga kodu lähedal. Neid on Harjumaal kümneid. Enamasti leiab tee nendeni FB kaudu või veebis www.taliujumine.ee.

Meelespea

• Keha kohaneb kiirelt! Kasuta veeni ja sealt tagasi kõndimise aega selleks, et keha temperatuuri muutusega kohaneda jõuaks.

• Turvalisus ennekõike! Kui alles karastamisega alustad, hoia redelist kinni seni, kuni end mugavalt tunned.

• Pea veest väljas! Ära hüppa vette pea ees, tuulise ilmaga kasuta mütsi ja pane see ka peale ujumist pähe.

• Pärast šokki hakkab mõnus! Püsi vees vähemalt 15 sekundit, et esmane ehmatus mööduks, siis hakkab keha kohanema.

• Väljas külm, vees soe! Naudi protsessi, sest taliujumisest tekkiv mõnus tunne tekib just veest välja tulemise järel.

• Ujumine aitab aega viita! Kui vähegi suudad, püüa ujumisliigutusi teha – need aitavad aega viita ja mõtteid külmast eemal hoida.

• Kordamine teeb meistriks! Katseta mitu korda järjest: esimene kord otse vette, teine-kolmas- neljas kord saunast vette, pärast viimast korda aga jäta saun taas vahele.

• Tempo loeb! Kramp tuleb kiirest liigutamisest, mitte külmast. Liiga kiirelt külmast sauna minek või vastupidi ärritab keha rohkem, kui mõõdukas tempo.

• Vastupidavus kasvab ajas! Alusta 15 sekundist ja kasvata vees olemise aega kuni kolme minutini. Sellest piisab, et kord nädalas soovitud karastus kätte saada.

• Uju koos sõpradega! Turvalisusele lisaks on sõpradega koos julgem vette minna ja lõbusam pärast emotsioone vahetada.