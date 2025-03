Nii nagu igal aastal, toob kevad endaga kaasa lindude pesitsushooaja – see ei tohiks enam kellelegi üllatusena tulla. Just aprilli alguses tuleks hakata soovimatuid pesasid eemaldama, et efektiivset ennetustööd teha.

Kajakad on pesitsusperioodil agressiivsed ja väga territoriaalsed linnud, kes ei kõhkle hetkegi, kui on vaja omasid kaitsta. Selle vältimiseks on oluline hakata katuseid puhastama õigel ajal, et tagada ohutus seal, kus kooselu võimalik ei ole.

Katuste hooldus aprillist mai lõpuni

„Kajakate pesitsuse vältimiseks tuleks katuseid puhastama hakata juba 1. aprillist ning jätkata kuni mai lõpuni. Kõik oksad, praht ja muu materjal, mida linnud võiksid kasutada pesaehituseks, tuleb järjepidevalt eemaldada,“ selgitab OÜ Linnuabi Grupp juhatuse liige Eero Eikinen. Regulaarne hooldus takistab lindudel pesitsuskohta leida ning suunab neid uusi pesapaikasid otsima. Peale kajakate on varesed teised linnapildis sagedaselt esinevad linnud, kes hoolega oma järglasi kaitsevad ning ka nende pesad tuleb õigel ajal eemaldada.

Kui pesades on juba munad, ei tohi neid enam ilma keskkonnaameti loata eemaldada. Sama kehtib olukorras, kus tänaval on juba pojad ja vanemad seetõttu inimesi pikeerivad. Lasteaedade ja muude avalike asutuste puhul võib ka selleks puhuks eriloa taotleda, kuid kui luba on kord juba antud ja probleem lahendatud, siis järgmisel korral samale kohale luba enam ei väljastata. Seetõttu on oluline ennetusmeetmed kasutusele võtta enne, kui linnud pesad valmis on pununud.

OÜ Linnuabi Grupp kogemuse põhjal kipuvad paljud hoonete omanikud reageerima alles siis, kui probleem on juba igapäevane ja lindude rünnakute või reostuse kallal nurisema hakatakse. Lisaks kajakatele võivad probleemiks osutuda ka tuvid, kes moodustavad püsivaid kolooniaid. Erinevalt kajakatest on tuvide puhul vajalik pidev koristamine, kuna nemad pesitsevad katkematult.

Peegeldavad pinnad nähtavaks

Teine sagedane murekoht linnapildis on peegeldavad klaaspinnad, mis lindude silmadele nähtamatuks jäävad. Eriti tihti tekitavad need probleeme just rändele mineku ja rändelt naasmise perioodil. Ka siin on lahendus olemas – akendele saab paigaldada kleebiseid, mis aitavad klaasi linnu silma jaoks muust keskkonnast eristada. Väiksemate klaaspindadega on võimalik seda teha ka käepäraste vahenditega, kuid suuremate ehitiste puhul tuleb kasutada spetsialistide abi. Ka siin oskab OÜ Linnuabi Grupp abistada ja nõu anda.

Klaaspinnaga kokkupõrkel saab lind tugeva põrutuse, selle tagajärjel jääb ta oimetuna lebama, kehvemal juhul hukkub. Eesti metsloomaühing on saanud korduvalt teateid, et vastu peegeldavat suurehitist on lennanud ning seejärel hukkunud terve parv siidisabasid või metskurvitsaid. Selliseid juhtumeid saaks aga samuti ennetamisega ära hoida ja seeläbi keskkonnakahju vähendada. Kui peaks juhtuma, et leiad oimetuna lebava linnu, siis otsi talle võimalusel abi, tihti saab neid õigete juhendite järgimisel veel turgutada ja taas lendama aidata.

Ennetusmeetmed aitavad nii inimest kui ka lindu

Kleebised peegeldavatele pindadele – aitavad vältida kokkupõrkeid.

Oga- ja võresüsteemid ning peletusvahendid – takistavad lindudel maanduda ja pesa rajada ning seeläbi pesitsusprobleemi ennetada. Vajadusel kasuta erinevaid peletusvahendeid, näiteks röövlinnu kujutisi, tuulelohesid, rippuvaid palle jne. Oluline on neid vahetada, sest linnud harjuvad ruttu.

Regulaarne koristus – rõdud, pööningud ja muud ligipääsetavad kohad tuleb puhtana hoida, et vältida linnukolooniate teket. Ära hoia rõdul tarbetuid esemeid, mille vahele oleks mõnus pesa luua.

Tuulekastide puhastus – sageli jäävad linnud pesitsema varjatud kohtadesse, nagu tuulekastid ja hoonete konstruktsioonid. Kõik sellised avaused tuleks katta vähemalt võrguga või parandada.

Linnule, kes on põrganud näiteks vastu klaaspinda, saab abi otsida Eesti metsloomaühingu infonumbrilt 5632 2200 või helistades riigiinfo telefonile 1247. →