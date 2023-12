Nädala alguses, öösel vastu teisipäeva üritasid vargad ärandada Nõmmel, eramaja hoovi pargitud Toyota Land Cruiseri. Politseinikud asusid sõidukit otsima ning kallis maastur leiti mõnisada meetrit kodust eemal.

Tõenäoliselt jäi vargus pooleli seetõttu, et sõiduk jäi seisma tehnilistel põhjustel. Politsei andis juhtumi puhul teada, et viimasel ajal on Tallinnas sagenenud autovargused ning kutsub kõiki üles eriti valvsad olema. Ärandatud Toyota Land Cruiser oli uus, selle aasta väljalase. Kriminaalmenetlus on alustatud vargust käsitleva paragrahvi järgi ning seda juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.

Harju Elu küsimustele vastab Põhja prefektuuri kriminaalbüroo raskete kuritegude talituse juht Vjatšeslav Milenin.

Kas nüüdseks on ka selgunud, kes on varas või vargad?

Seni kogutud andmed viitavad, et autovargad on tulnud välismaalt. Mustriga, kuidas vargad tegutsesid, olime varemgi kokku puutunud: esiratta koopast lõhuti poritiib ja nii saadi kätte esilaterna juhe. Selle külge vastavad seadmed ühendades käivitati auto.

Vjatšeslav Milenin. Foto erakogu

Muster sarnaneb kahe juhtumiga, mis meil olid selle aasta veebruaris ja eelmise aasta novembris. Nende puhul saime teo toimepanijad kätte, need olid Leedu autovargad. Nad polnud aga kogu jõuk. Tabasime autojuhid, kes pidid autod edasi toimetama ja mõned nendest, kes veel siin kohapeal aitasid, aga ninamehed on veel tabamata. Autovargad tegutsevad tänapäeval enamiku varguste puhul grupeeringuna.

Miks tulevad just Leedu autovargad meile?

Kuna oma riigis on võimalusi varastel rohkem vahele jääda, siis nad tegutsevad teistes riikides – Lätis, Eestis, Poolas… Nendest riikidest on hea kohe peale kuritöö toimepanekut koju tagasi pöörduda. Tegutsetakse nii: neile tuleb auto mudeli ja margi tellimus. Siis hakatakse vastavaid sõidukeid otsima.

Autovargad tegutsevad peamiselt öösiti ja politsei soovitab oma sõidukid parkida nii, et need ei oleks varastele lihtne saak.

Leidnud auto ja varastanud, sõidetakse sellega Leetu. Koduriigis lammutatakse auto tükkideks, laaditakse jupid kaubarongile ja saadetakse need Kesk-Aasia suunas. Seal pannakse auto jälle kokku. Rongiga autot välismaale viia on ohutum.

On lootust ka jõugu ninamehed tabada?

Selles suunas töö käib. Nii kaua kui ninamehi pole tabatud, vargused ka jätkuvad. Autovarguste lained pole küll nii massiivsed kui varem, 2015– 2017 näiteks, aga varastatakse, aasta peale on paar juhtumit. Spekuleerida teemal, kas praegu tegutsev autovaraste jõuk on sama, kes toona, ei taha. Selle aja autovargad tegutsesid peamiselt Lõuna-Eestis. Ja võeti kinni, mõned neist said Eestisse 10-aastase sisenemiskeelu. Ei usu, et sisenemiskeelust hoolimata nad jälle Eestisse tuleksid.

Mida ütlete ärevil autoomanikele?

Autovargad tegutsevad peamiselt öösiti ja politsei soovitab oma sõidukid parkida nii, et need ei oleks varastele lihtne saak, eelistada võiks parkimist kinnises hoovis või garaažis. Autosse ei tasu jätta värava pulti ega dokumente. Kui märkate naabruskonnas ebaharilikku tegevust, näiteks aeglaselt liikuvaid sõidukeid, kahtlaselt käituvaid võõraid inimesi, siis palume sellest kohe teavitada politseid. Võtmevaba käivitussüsteemiga autode võtmed pange kinnisesse metallkarpi ning võimalusel paigaldage kodukohta valvekaamerad.