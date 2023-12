Eesti Lasterikaste Perede Liidu hinnangul on igapäevase toimetulekuga kimpus suur osa liikmeskonnast, kuhu kuulub ca 3500 kolme ja enama lapsega perekonda. Ees ootavad muutused maksupoliitikas tekitavad peredes ebakindlust ja viivad raskustesse.

Lasterikaste Perede Liidu esinaise Aage Õunapi sõnul aitavad annetused ja heategevus jõule ja aastavahetust paremini tähistada ja heategevuskampaania käigus teele pandud 500 esmatarbepakikest jätavad peredele ruumi jõulusoovide täitmiseks.

Suurt päkapiku pakkimiskeskust meenutav lasterikastele peredele mõeldud saadetiste komplekteerimine toimus Keilas, Lääne-Harju Lasterikkad Ühingu ruumides ja sisaldas Procter & Gamble esmatarbekaupu alates pesupulbrist kuni hügieenitarveteni. Pakid läksid teele Eesti Lasterikaste Perede Liidu liikmetele Kuusalu, Hiiumaa, Lääne-Harjumaa, Lääne-Virumaa, Põlvamaa, Saaremaa, Saku valla ja Valgamaa peredele. Komplekteerima olid kogunenud kohalikud lasterikaste perede esindajad, kes kostsid nagu ühest suust: juba see aasta oli keeruline, aga uus aasta paneb väga muretsema.

Aage Õunapi sõnul viivad ees ootavad muutused maksupoliitikas ja toetuste ootamatud kadumised pered tõsistesse raskustesse. Kõige valusamalt saab pihta just keskmist palka teeniv lastega perekond. Näiteks kaob uuest aastast ära huvitegevustoetus. Lisaks kaovad täiendavad maksusoodustused nii laste kui ka eluasemelaenude intresside pealt, mis annavad peredele aastas sadu eurosid pere eelarvesse lisaks.

Eelmise aasta lõpus vastu võetud otsus tõsta peretoetusi on nüüd osaliselt tagasikäigu saanud. 3–6 lapse puhul saab pere varasema 650 euro asemel 450 eurot kuus ning 7 ja enama lapse puhul 850 asemel 650 eurot kuus. Ka omavalitsused on oma toimetulekupakette kärpinud. Kui varem sai lasterikas pere kohaliku omavalitsuse kaudu soodustust lasteaia kohatasu maksmisel või ringitasu kompensatsiooni, siis sellest aastast otsustasid mitmed omavalitsused neid toetusi piirata.

Lääne-Harju Lasterikkad esindaja, Anika Vaiknurme hinnangul on suurperede olukord läinud üsna keeruliseks, järgmisel aastal muutub see veel keerulisemaks seoses maksudega. „Meie Lääne-Harju piirkonnas on hetkel 398 perekonda, kus kasvab 3 või enam last. Meil on hea meel, et saame peredele abiks olla ja saata jõuludeks esmavajalikke kaupu, mida kulub suurtes peredes väga palju.“

Lääne-Virumaa Suurte Perede Ühenduse esindaja, Reet Lainla sõnul muutub 1. jaanuarist, mil lasterikaste perede toetusi kärbitakse, majanduslik olukord äärmiselt raskeks, sest pered on ju selle rahaga arvestanud. Positiivne on see, et informatsioon tuli piisavalt vara, mis andis peredele võimaluse asju ümber mängida. „Hakkama on alati saadud ja küll saadakse ka edaspidi, sest lapsi ei tehta raha pärast. Meie esinduses on 189 suurperet, kellele on pakkidest suur abi ja eriti tore on see, et pakkide sisu osas on mõeldud terve pere peale.“

Põlvamaa Lasterikkad esindaja, Seleri Koor: „Meie ühingus on üle 50 suurpere ja igasugune heategevus on äärmiselt teretulnud, eriti praegustel keerulistel aegadel. On oodata, et järgmisel aastal muutub perede olukord veelgi raskemaks, eriti maapiirkondades.“

Aage Õunapi sõnul lähevad lasterikkad pered pühadele ja uuele aastale murelikult vastu. „Praegu on läbi aegade kõrgeim inflatsioon, mis väljendub toiduainete, esmatarbekaupade, energiahindade ja eluasemelaenude kallinemise näol. Uuest aastast tõusev käibemaks suurendab toidukorvi maksumust veelgi. Lisaks kaovad ka mitmed suurperedele mõeldud toetused, mis tekitab eelarvesse sadade eurode suuruse augu.“

Kuni jaanuari esimese nädalani saab lasterikkaid peresid Selverites Procter & Gamble korraldatud kampaania raames veel toetada. Lisaks pakkidele annetab Procter & Gamble oma toodete müügist 10 000 eurot lasterikaste perede toetuseks.