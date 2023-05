Harju Elu uuris kuuelt eri vanuses lapselt, mida nad arvavad emadest ja nende tegemistest, emadepäevast, laste sünnist ja paljust muust.

Kes on ema?

Romek (8): Ema on ema, väga ilus ja armas.

Elsa (8): Ema on see, kes on alati su kõrval.

Valdo (12): Ema hoolitseb su eest, teeb süüa ja maksab söögi ning kooli eest.

Indrek (12): Inimene, kes aitab mind kogu aeg.

Elli (14): Ema hoolitseb su eest. Kellele saad alati toetuda. Emale saab alati kõigest rääkida.

Anu (16): See, kes sinust hoolib ja sind toetab.

Kuidas sa oma ema emadepäeval üllatad või mida te ette võtate?

Romek (8): Annan talle lilled.

Elsa (8): Kallistan emmet.

Valdo (12): Toon talle lilli ja võib-olla šokolaadi.

Indrek (12): Annan talle lilled.

Elli (14): Annan talle kingid või kaardid ja teeme asju, mis emale meeldivad.

Anu (16): Ütlen talle väga palju, et armastan teda ja joonistan talle kaardi.

Kust tulevad lapsed?

Romek (8): Emade seest, aga ma päris täpselt ei tea, kuidas nad sinna saavad.

Elsa (8): Ema seest.

Valdo (12): Ema seest.

Indrek (12): Siis, kui ema ja isa nad valmis teevad.

Elli (14): Lapsed tulevad sinu hoolitseva ja armastava ema seest.

Anu (16): Seksist/armastusest.

Mida sulle emaga kõige rohkem koos teha meeldib?

Romek (8): Lauamänge mängida.

Elsa (8): Rattaga sõita või puslet panna.

Valdo (12): Mulle meeldib emaga rääkida.

Indrek (12): Koos süüa teha.

Elli (14): Kaisutada ja pikutada.

Anu (16): Rääkida.

Mis on ema töö?

Romek (8): Anda mulle süüa ja minuga mängida.

Elsa (8): Olla alati kaastundlik.

Valdo (12): Laste eest hoolitseda ja armastada.

Indrek (12): Olla kogu aeg koolis.

Elli (14): Armastada ja hoolitseda.

Anu (16): Laste eest hoolitseda.

Miks on hea olla ema ja mis selle juures rasket on?

Romek (8): Kui lapsed on head, siis on hea ema olla. Kõige raskem on vist lapse saamine.

Elsa (8): Saab oma lastega koos olla ja halb on see, et peab tööd tegema.

Valdo (12): Raske on siis, kui lapsed vinguvad.

Indrek (12): Pole vist päris lihtne, päris raske hoopis tundub, sest lapsed on liiga kallid.

Elli (14): Ema saab jagada armastust oma lastega ja saab seda palju ka vastu. Raskeks teeb emaks olemise palju majapidamistöid ja lisaks enda probleemidele peab ta toime tulema ka lapse omadega.

Anu (16): Saad uusi kogemusi, aga see on raske, sest lapsed on vahel bitch’id.

Mis on kõige toredam asi, mida sa emaga teinud oled?

Romek (8): Mängimine on tore.

Elsa (8): Matk ja perereis.

Indrek (12): Spagetid, koos jalutamine on ka äge.

Elli (14): Perereisidel käimine.

Anu (16): Koos Soomes ja metsas käinud.

Millist multika- või raamatutegelast su ema sulle meenutab ja miks?

Romek (8): „Aabitsa“ Annat, sest mu emmele meeldib ka kool.

Elsa (8): Lumivalgekest, sest ta on tore ja armas ja loomadega väga hea.

Valdo (12): Rapuntslit, sest ta on ka tore ja vapper.

Indrek (12): „Nukitsamehe“ Itit, sest ta on sama tark ja kaval.

Elli (14): Karupoeg Puhhi sõber Notsu, sest ta on nii särtsu täis ja nii lahke.

Anu (16): Vaprakese ema, sest mina olen Vaprake.

Mis toimus maailmas siis, kui su ema alles väike oli?

Romek (8): Kui ema oli väike, ei olnud krõpse, kommi ja hotdog‘e. Isegi murutraktoreid ei olnud.

Elsa (8): Toimus see, et nad ainult lugesid ja mängisid ja olid õnnelikud.

Valdo (12): Kui mu ema oli maal, siis oli vanaaegne elu.

Indrek (12): Siis polnud nutitelefone ja kui tahtsid teada, kus sõber on, pidid teda õues taga otsima. Turvatoole ka polnud ja lapsed said niisama autos istuda. Mõnel autol polnud isegi turvavöösid.

Elli (14): Nutiseadmeid ei olnud, nad mängisid käbide ja kividega farmi ja sõiduriistad olid teistsugused.

Anu (16): Elu oli lihtsam ja nauditavam.