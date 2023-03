Küsime, mida arvavad lapsed erinevatest poliitilistest terminitest ja poliitikute ülesannetest. Vastavad Ranek (6), Annete (7), Elsa (8), Riko- Ruuben (9), Kevin (10), Valdo (11), Adeele (12), Elli (13), Anu (16), Miina (17) ja Ants (18).

Mis on poliitika?

Ranek (6): Arvutamine.

Elsa (8): Kust mina tean?

Riko-Ruuben (9): Poliitika on hindade tõstmine.

Kevin (10): Poliitika on natuke jama, igav tundub. Mingi presidendi asi.

Adeele (12): Oo… hm…, ossapoiss – ma ei tea, mis asi on poliitika.

Elli (13): Tegevus, kus üks grupp inimesi otsustab ja määrab poliitilise reegli.

Anu (16): Mingi täiskasvanute teema, millest nad sõltuvuses on.

Miina (17): Poliitiliste otsusteni jõudmine.

Ants (18): Poliitika määrab riigisiseseid otsuseid.

Kes on poliitikud?

Elsa (8): Ei tea seda ka.

Riko-Ruuben (9): Poliitikud on presidendid.

Kevin (10): Need on need, kes telekas ütlevad, et vali mind.

Anu (16): Inimesed, kes vaidlevad omavahel.

Miina (17): Inimesed kes teevad poliitilisi otsuseid ja kuuluvad mõnda erakonda.

Ants (18): Poliitikud tahavad teha riigisiseseid otsuseid.

Mis on valimised?

Ranek (6): See, kus valitakse president.

Annete (7): Näiteks valitakse uus president.

Elsa (8): Seal valitakse, kes teile kõige rohkem sobib.

Riko-Ruuben (9): Kellegi valimine.

Kevin (10): Valimised on siis, kui uus president valitakse ja riigikogu. Mulle reformierakond ei meeldi, kellelegi ei meeldi koolis.

Valdo (11): Valimised on need, kui valitakse välja president või peaminister jne.

Adeele (12): Sellised asjad, kus inimesed panevad oma nime kuhugi kirja ja siis teised inimesed valivad seal, riigikogus vist?

Elli (13): Rahvahääletus, millega otsustatakse ühiselt. Näiteks valitakse uus president ja siis hulk inimesi hääletab, keda nad kõige enam sellele ametikohale tahavad.

Anu (16): Kus valitakse kas uus riigipea või erakonnad.

Miina (17): Aeg, mil riigi rahvas valib poliitikute ametikohti.

Ants (18): Rahvahääletus, kas mingi ministri või presidendi või riigikogu liikmete kohta.

Mis on riigikogu ja mida seal tehakse?

Ranek (6): See, kus tehakse reegleid.

Annete (7): See, kus räägitakse. Ei tea, mis seal tehakse.

Elsa (8): Riigikogu on koht, kus aidatakse riiki.

Riko-Ruuben (9): Riigikogu on linn ja seal tehakse tööd.

Kevin (10): Seal istub 101 inimest, räägivad seal palju asju vist.

Valdo (11): Seal valitakse ja räägitakse vajadustest ja asjadest.

Adeele (12): Riigikogu on selline tähtis koht, kus tähtsad inimesed räägivad asjadest, maailma asjadest.

Elli (13): Hulk inimesi, kes otsustavad erinevate riigi asjade üle.

Anu (16): Riigikogu on koht, kus on erinevad erakonnad ja kus võetakse vastu olulisi otsuseid.

Miina (17): Pole poliitikast huvitatud ja ei tea mis seal tehakse. Teevad otsuseid ja vaidlevad omavahel.

Ants (18): Kamp valitud tüüpe, kes hääletavad seaduste ja eelnõude poolt, ja arutlevad, mis riigis teha.

Kes on peaminister ja millised on tema ametikohustused?

Ranek (6): Kaja Kallas, ei tea mis kohustused tal on.

Annete (7): Kaja Kallas, ta on nagu abilinnapea.

Elsa (8): Kaja Kallas, ta vaatab, mida riigis tehakse.

Riko-Ruuben (9): Kaja Kallas, ta käib valimistel.

Kevin (10): Mulle see peaminister üldse ei meeldi.

Adeele (12): Peaminister on Kaja Kallas ja ma arvan, et ta peab inimestega tähtsat juttu rääkima. Ta juhib äkki valitsust ja riiki?

Anu (16): Tähtsuselt teine inimene riigikogus, tema kohustus on aidata presidenti.

Miina (17): Kaja Kallas, ta esindab valitsust ja juhib seda.

Ants (18): Kaja Kallas, juhatab riigikogu ja seda, millest nad arutavad.

Kes on Eesti president ja mida ta teeb?

Ranek (6): Alar Karis, ei tea, mis tema teeb.

Annete (7): Alar Karis, juhib riiki.

Elsa (8): Ei tea praegust presidenti, aga ta on riigi kõige tähtsam mees ja kontrollib Eesti riigi tegemisi.

Riko-Ruuben (9): Alar Karis ja ta juhatab Eestit.

Kevin (10): Alar Karis on president. Ta on tähtis inimene, aga ma ei tea, mida ta veel teeb.

Valdo (11): Toomas Hendrik ja ta valitseb ning hoolitseb Eesti eest.

Adeele (12): Ma ei tea ta nime, aga ta on ka tähtis ja teeb seadusi, mida inimesed peavad jälgima ja loomulikult räägib jällegi tähtsat juttu teistega.

Elli (13): Alar Karis, ta otsustab Eestis poliitiliste asjade üle.

Anu (16): Alar Karis, tema ülesanne on võtta vastu tähtsaid otsuseid, suhelda maailma vaheselt ja pidada kõnesid.

Miina (17): Alar Karis on president, ta esindab Eesti riiki ja teeb oluliseid otsuseid.

Ants (18): Alar Karis, juhatab riiki. Suuremad seadused ja ettepanekud lähevad läbi tema.