Salmistu sadam on ilus. Justkui nõelasilmast tulnud rätsepaülikond noorel pringil kehal. Selja-

tükiks on sadamal vana, peatselt 570. sünnipäeva tähistav rannaküla. Pahemale ja paremale, käiste kohale jäävad kaunid liivarannad, eest, maniski kohalt, kaitseb sadamat tormituulte eest Pedassaar.

Oleks nagu kõik, et üks väikesadam hästi toimida saaks. Eriti arvestades, et vana sadamamuul on hiljaaegu täielikult renoveeritud. Seda on veel kõvasti juurdegi ehitatud. Sadama akvatooriumi kaitseb nüüd kolmest küljest kivimuul, suured maakivid täpselt paika saanud, reastatud nagu nööbid. Ka maapealsed tööd on tehtud – paigaldatud on elektrikaablid laevade varustamiseks vooluga, olemas on paatide veeskamise slipp.

„Kuusalu vald renoveeris Salmistu vana, amortiseerunud sadama riigi toel,“ meenutab valla arendusjuht Andres Põdra (pildil) sadama lähiajalugu. Renoveerimise maksumuseks kujunes 1,7 miljonit eurot, millest ligi 800 000 andis Riigi Tugiteenuste Keskus. Kuusalu valla omaosalus oli 915 000 eurot.

Andres Põdra

Renoveerimistöödega alustati septembris 2020, täielikult uuendatud sadama andis ehitaja, Kaurits OÜ, vallale üle novembris 2021. Sadamasse on rajatud kaks muuli, parkla, ujuvkaid 45 alusele, vaatetorn. Kõik, et üks väikesadam hästi toimida saaks. Ja ajalooline ülesvuntsitud kaluriküla koos liivarandadega annab mereturismi harrastajale põhjuse oma paadi nina just Salmistu sadama poole keerata.

Sadama pidamine pole pillimäng

Ometigi on ülesvuntsitud sadamas veel midagi väga olulist puudu. Puudub sadamakapten. Ja meeskond, kes tema juhtimisel saabuvaid jahte ja kaat-

reid vastu võtaks, neile vajalikke teenuseid pakuks.

Pool aastat pärast uute sadamarajatiste valmimist, kevadel 2022, kuulutas Kuusalu vald välja konkursi sadamale operaatorteenuse osutaja ja hoonestaja leidmiseks. Sest meresadamas puudub veel ka vajalik hoone, kus merelt tulnud saaksid vajalikke maiseid toimetusi toimetada – tualetis ja duši all käia, keha kinnitada. Ja kus sadamakaptenil oleks oma tööruum.

Konkursile laekus neli pakkumist. Neist parima tegi Port Salmistu OÜ, mis siis kandis nime Rasta Music OÜ. Võitja äriplaanis, mis fikseeriti ka notariaalse lepinguna vallaga, oli sadamasse ehitada 800-ruutmeetrine kahekorruselise sadamahoone, kus paikneksid administratiivruumid sadamakaptenile, restoran, saunakompleks ja majutus. Ehituse maksumuseks arvutati kuni kaks miljonit eurot.

„Meil oli kindel investor, tema toel oleksime sadamahoone valmis ehitanud,“ meenutab Silver Rästa, endine Port Salmistu OÜ juhatuse liige. Paraku lõi koroona plaanid sassi, inimestel kadus huvi reisimise ja investoril sadama vastu. Tulemus: Kuusalu vallavanem Terje Kraanvelt (pildil) ja OÜ Port Salmistu juht, tuntud muusik Raul-Stig Rästa allkirjastasid läinud aasta 13. detsembril taas notariaalse lepingu.

Terje Kraanvelt

Seekord vastupidise esimesele: Port Salmistu OÜ andis sadama hoonestusõiguse tagasi Kuusalu vallale. Sellega lõpetati 30 aastaks sõlmitud Salmistu sadama hoonestusõiguse ja operaatorteenuse pakkumise leping. Lepingu lõpetamisega kaasnes Port Salmistu OÜ-le ka leppetrahv 32 500 eurot. Terje Kraanvelti kinnitusel seda pole vaidlustatud, aga samas ka ära veel makstud pole (seisuga 8. aprill 2024).

Teinegi konkurss ebaõnnestus

Pärast esimese konkursi ebaõnnestumist kuulutas Kuusalu vallavalitsus selle aasta 18. jaanuaril välja uue enampakkumise. 25. märtsiks laekus konkursile ainult üks pakkumine. Selle tegi eelmiselgi konkursil osalenud, aga siis kaotajaks jäänud osaühing Salmistu Sadam OÜ. Kuigi nüüd oldi ainukene pakkuja, ei võidetud enampakkumist ikkagi. Sest see tunnistati ebaõnnestunuks.

„Lubasime pakkumises rajada 100-ruutmeetrise kinnise pinnaga teenindushoone, esialgu oleks sellest piisanud nii olmeruumideks meresõitjaile kui tööruumideks sadamakaptenile,“ kinnitab pakkumise teinud Salmistu Sadam OÜ juhatuse liige Kristo Tiinas.

Mittekvalifitseerumise põhjuseks peab Tiinas aga valla nõudmist, et sadamas oleks navigatsiooniperioodil neli täiskohaga töötajat. Salmistu Sadam OÜ pakkus aga ainult üht, sadamakaptenit. Ülejäänud töötajad oleksid toimetanud vastavalt vajadusele – kui sadamas parasjagu rohkem aluseid, oleks toimetanud ka rohkem inimesi. Kuusalu vald sellist pakkumist konkurentsikõlbulikuks ei arvanud.

Mis saab edasi?

Navigatsiooniperiood on kohe-kohe algamas. Kas looduskaunis kohas äsja renoveeritud sadam jääbki jahte ja kaatreid ootama? Sest pole ei sadamakaptenit ega sadamapersonali, kes neile vajalikke teenuseid osutaks…

Andres Põdra kinnitab, et vald korraldab sadamale operaatori leidmiseks kolmanda konkursi. Millal see täpselt tuleb, seda Põdra öelda ei tea. „Eks selle aasta lõpus või järgmise alguses,“ arvab arendusjuht.

„Meie sellel enam kindlasti ei osale,“ kinnitab Silver Rästa. Tema sõnul on nende pere suvekodu küll Salmistus ja koos venna Stigiga tahavad nad kõigiti kaasa aidata kodusadama arengule, aga paraku… Vennad Rästad ei usu enam väikesadama kasumlikkusse.

Tiinas kinnitab, et temagi firma juhatuses on kohalikud inimesed, kes muretsevad sadama arengu pärast. Paraku on Kuusalu valla nõudmised ebareaalsed ja aegunud. Ei ole vaja, et neli inimest tööl oleksid.

„Aga ega me Kuusalu valda neis nõudmistes süüdista,“ möönab Tiinas samas. Ja põhjendab. Vald selle sadama suuresti eurorahadega renoveeris ja ju siis tuleb ka euronõudeid täita – neli inimest peab navigatsiooniperioodil tööl olema. „See nõuab sadama haldajalt vähemalt 22 000 eurot lisakulu,“ on Kristo Tiinas välja arvutanud.

Andres Põdragi kinnitab, et konkursi tingimused olid aegunud, uueks konkursiks tuleb kehtestada uued nõuded.

Mis saab aga eeloleval navigatsioonisuvel?

“Sellel navigatsioonisuvel korraldab sadama teenuseid Kuusalu vallavalitsus ning sadamasse saabuvad alused saavad kindlasti vajalikul moel teenindatud,” kinnitas Kuusalu vallavanem Terje Kraanvelt. →