Jahedate, rõskete ja hämarate ilmade tõttu on majapidamistes küttekolded huugamas ning mitmesugused elektri- ja patareitoitel tulukesed ja kaunistused põlemas. Kõige selle juures ei tohi ära unustada ohutust ja ettevaatlikkust!

Päästeamet kinnitab, et 2023. aastal sai küttesüsteemidest alguse 77 kodutulekahju. „Näiteks on põleng tekkinud mõne konstruktsioonivea tõttu või on korstnas põlema süttinud tahm. Tuli on lahti pääsenud ka kuuma tuha tõttu,“ kõneleb päästeameti ennetustöö osakonna nõunik Tuuli Taavet (pildil). Lisaks tõi 2024. aasta võrdlemisi külm algus kaasa ka väga palju tahmapõlenguid, mis tähendab, et tegemata oli korstnate õigeaegne hooldus või vajanuks need sagedasemat hoolt.

Kütmisel tuleb kasutada ainult kuiva puitu. Seda seetõttu, et niiske puit tekitab rohkesti põlemisjääke ning põleb halvasti ega anna seetõttu ka piisavalt sooja. Taavet rõhutab siibri avamise ja avatud hoidmise tähtsust, et põlemisel tekkivad mürgised gaasid, nende hulgas vingugaas, saaks korstna kaudu koldest väljuda. Lisaks ei tohi küttekolde vahetus läheduses hoida asju, mis võivad lenduvate sädemete korral kergesti süttida.

Kütteseadmetega majapidamises on töökorras suitsu- ja vingugaasi­anduri olemasolu ­olulisel kohal.

Kütteseadmetega majapidamises on töökorras suitsu- ja vingugaasianduri olemasolu olulisel kohal. Olemas on ka andureid, mis suudavad tuvastada nii suitsu kui ka vingugaasi ning annavad ohtlikust olukorrast teada turvafirmade juhtimiskeskusesse ja/või inimese mobiiltelefonile. Selline lahendus on eriti hea kodudes, kus elavad eakad või kus on lapsed sageli üksinda kodus. Nii suitsu- kui ka vingugaasianduri korrasolekut tuleb testida vähemalt korra kuus, vajutades anduri testnupule.

Sel aastal on tulekahjudes hukkunud 28 inimest. Suitsuandur puudus 17 elamiseks kasutatavas hoones (81%).

Päästeamet tuletab meelde

Harjumuslik suhtumine, et tuleõnnetused juhtuvad teiste, mitte minuga, võib lõppeda traagiliselt. Tulekahju võib alguse saada ka kõige pisemast tähelepanematusest.

Elektriseadmed, mis ei ole ette nähtud 24/7 töötamiseks (nt teisaldatavad soojapuhurid, kõik laadimisseadmed jmt), tuleb pärast kasutamist seinast välja võtta. Lisaks ei tohi vooluvõrku elektriseadmetega üle koormata, sest kuumenenud juhtmed võivad lühisesse sattudes süüdata ümbruse. Kasutada tohib ainult korras elektriseadmeid.

Kaunistamisel võiks kasutada päris küünalde asemel elektri- või LED-küünlaid, kuid eelnevalt tuleb veenduda, et need oleksid terved ja töökorras (kahjustamata isolatsiooniga) ning CE-märgistusega. Enne kuusepuu kaunistamist tuleb ühendada jõulutuled vooluvõrku ja kontrollida nende korrasolu. Katkise isolatsiooniga elektriküünalde või päris vahaküünalde kasutamine jõulupuul on väga tuleohtlik! Lisaks on oluline meeles pidada, et ka jõulukaunistusi ei tohi ööseks vooluvõrku jätta. Õues tuleb kasutada vaid välitingimustesse sobivaid elektriküünlaid, sest toaküünaldel puudub niiskuskaitse ja külmakindlus ning seetõttu on lühise tekkimise tõenäosus väga suur.

Ettevaatusabinõud patareide kasutusel

Hoia patareid lastele kättesaamatus kohas! Lapsed kipuvad pisikesi detaile suhu pistma ning nööbikujuline patarei on suhu ja seedekulglasse sattumisel äärmiselt ohtlik.

Kogu patareid lekkekindlasse ja kuiva nõusse – näiteks kaanega plast- või pappkarpi, mis on paraja suurusega, et mahutada maksimaalselt poole aasta jooksul tekkivad kasutatud patareid. Hoiusta patareisid sellises ruumis, kus ei esine suuri temperatuurikõikumisi. „Vältida tuleks patareide kogumisnõu hoidmist näiteks vannitoas või köögis pliidi kõrval, kus õhuniiskus ja temperatuurikõikumine on suuremad,“ soovitab kliimaministeerium. Samuti ei ole hea koht aknalaual otsese päikese käes.

Kliimaministeerium paneb südamele, et enamik kodumajapidamistes kasutatavaid leelispatareisid ei kujuta endast lühiajalisel kogumisel ohtu tervisele ega keskkonnale. Samas vale käitlemise puhul, näiteks segaolmejäätmetesse visatuna, võivad need põhjustada tulekahjusid jäätmekäitluskeskustes. Patareid tuleks kogumispunkti õigel ajal ära viia, vastasel juhul võib sealt välja imbuda söövitavat ainet. Samuti on ajakriitilise tähtsusega patareide taaskäitlemine.

TÄHELEPANU!

SAABUVATE PÜHADE AEGNE MEELESPEA!

Ära unusta küünalt järelevalveta põlema! Ka valesse kohta paigutatud küünlast võivad kergesti süttida lähedal olevad esemed, nt kardinad, mööbel, elektroonikaseadmed jmt. Paiguta küünlad alati mittesüttivale alusele ning eemalda enne süütamist küünla ümbert kõik rosetid ja muud kaunistused.

Väldi elektrisüsteemi ülekoormamist ja kontrolli juhtmete seisukorda. Katkise ja silmnähtavalt kulunud isolatsiooniga juhtmeid, pistikuid ja lüliteid kasutada ei tohi, kuna need võivad kaasa tuua tuleohu.

Kütmisega ei tohi liiale minna. Mõõdukas kütmine teeb toa piisavalt soojaks, kuid liigne kütmine hakkab ahju või kaminat lõhkuma. Kaks korda päevas, hommikul ja õhtul, on täiesti piisav. Hoia põlevmaterjalist asjad kütteseadme kuumadest osadest kaugemal ning veendu, et kütteseadme ees oleks õiges suuruses tulekindel kaitse.

Pühade ajal saavad tulekahjud tihti alguse pliidile või ahju küpsema unustatud toidust. Kui teed sööki, jää kööki!

Kui hoolid endast ja oma lähedastest, siis ära suitseta siseruumides. Hooletust suitsetamisest alguse saavates tulekahjudes hukkub igal aastal palju inimesi.

Ilutulestik on hea meeleolu looja seni, kuni seda kasutatakse tootega kaasas olevat ohutusjuhendit järgides. Veendu alati, et ilutulestiku süütamisel oleksid kõik inimesed ohutus kauguses ja raketi lennuteele ei jääks takistusi.

Kui külastad vanavanemaid või lähedasi, kontrolli kindlasti nende suitsu- ja vinguandurite ning kütteseadmete seisukorda või kutsu seda tegema korstnapühkija. Koduohutuse hindamiseks ja nõu andmiseks saad kohale kutsuda ka päästjad, helistades riigiinfo telefonil 1247 või tellides kodunõutamise päästeameti ohutusportaalist https://ohutusportaal.paasteamet.ee/tuleohutus/. Nõustamine on tasuta!

Kontrollige, et teie ja teie kallite lähedaste eluruumides olev suitsuandur ja vingugaasiandur on puhas ja töökorras. Seda aitab kindlaks teha testnupu vajutamisel tekkiv helisignaal. Jälgige, et anduri eluiga ei oleks möödunud. Aegunud seade vahetage uue vastu või tehke oma lähedastele ohutust tagav kingitus.