Tänapäeval tehakse suur osa jõuluostudest e-poodide vahendusel. Veebipoed võimaldavad mugavalt ja sageli ka soodsalt tellida kauba otse koju, hoides nii kokku aega ja raha, kuid nagu ikka, tuleb olla tähelepanelik. E-kaubanduse kui teenimisvõimaluse on enda jaoks avastanud ka küberkurjategijad.

Inimesed otsivad pühade eel häid pakkumisi ja petturid kasutavad seda ootust ära, levitades hulgaliselt „superdiile“ lubavaid e-kirju, reklaame sotsiaalmeedias jms. Need juhatavad võltsitud e-poodidesse, mille kaudu varastatakse kasutaja pangakaardi andmeid või meelitatakse makset tegema.

Kui ostud tehtud, jäävad inimesed ootama pakisõnumeid, et kaubad kätte saada. Ka siin on kurjategijad valmis reageerima: juba praegu on näha massiliselt kullerfirmade nimel tehtavaid õngitsusi, kus kasutajal palutakse uuendada oma aadress, kinnitada andmeid vmt, et pakk kätte saada. Kurjategija tegelik eesmärk on aga saada kätte sinu pangakaardi andmed või internetipanka sisenemiseks vajalikud koodid.