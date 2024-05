20 aastat tagasi, kui Eestis toimusid esimesed Euroopa Parlamendi valimised, oli levinud arvamus, et kuskil kaugel, võõras riigis hakkama saamiseks peab Eesti esindaja jagama hästi välispoliitikat.

Võib-olla võitiski sellepärast 2004. aasta europarlamendi valimised ülekaalukalt Toomas Hendrik Ilves. Kuigi välispoliitika jagamine, rahvusvaheline töökogemus ja vähemalt ühe tähtsa võõrkeele ladus oskus tulevad kahtlemata kasuks, pole see siiski ainumäärav.

Samavõrd tähtis või ehk olulisemgi on oskus Eesti huvisid kaitsta ja vajadusel ka erisused välja võidelda. Et meie erihuvid näiteks põllumajanduses ja energeetikas kaitstud saaks, on vaja, et saadik oleks laitmatult kursis ka Eesti majanduse probleemide ja vajadustega.

Teatavasti on ka meie riigikogus väga olulisel kohal töö komisjonides. Nii ka seal. Vaatamata sellele, et paljud meie eurosaadikud on püüdnud europarlamendi väliskomisjoni, on see tegelikult väheoluline, olles ainus, millel puudub seadusandliku algatuse õigus. Märksa olulisemad on põllumajanduse, keskkonna, tööstuse ja transpordi ning isegi kalanduse komisjonid, kus Eesti huvide kaitsmiseks peab olema nii tahet, võimekust kui teadmisi.

Kui lugeda erakondade vastuseid Harju Elule küsimusele siis selgelt domineerib julgeolekuteema. Kõik erakonnad soovivad Ukraina sõja kontekstis Euroopa julgeolekut parandada, Eestit selle eestvedajaks seada. Mõni ehk vähem kui teised. Kahtlemata on see oluline teema, kuid kindlasti mitte ainus. Ning EL pole siiski sõjaline organisatsioon.

Kuidas ikkagi valida? Mina soovitaks valida enne inimest kui parteid. Mõne parlamendirühmaga peab liituma niikuinii ning kuigi me Eestis käsitleme Reformierakonda ja Keskerakonda väga erinevate maailmavaadete esindajatena, istuvad Andrus Ansip, Urmas Paet ja Jana Toom europarlamendis sõbralikult ühes paadis, ühiste eesmärkidega Uueneva Euroopa fraktsioonis.

Soovitan valida inimest, kes rahvusvahelises keskkonnas hästi hakkama saab ja seal ka Eesti huvisid kaitsta suudaks. Kelle üle häbi ei peaks olema ja kes 720 saadiku hulgast suudaks nutikalt silma paista.

